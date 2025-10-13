આ છે દેશની સૌથી સસ્તી કાર, 32 કિમી સુધીની માઇલેજ, કિંમત માત્ર 3.49 લાખથી શરૂ
Maruti S-Presso: 22 સપ્ટેમ્બરથી દેશમાં જીએસટીના નવા રેટ્સ લાગૂ થયા છે. જીએસટી ઘટાડા બાદ કારની કિંમતોમાં પણ ઘટાડો થયો છે. હવે મારૂતિ સુઝુકીની એસ-પ્રેસો દેશની સૌથી સસ્તી કાર બની ગઈ છે.
મારૂતિ સુઝુકીએ પોતાની લોકપ્રિય માઇક્રો SUV એસ-પ્રેસોની કિંમતમાં મોટો ઘટાડો કર્યો છે. દિવાળી પહેલા આ કાર હવે 1.30 લાખ રૂપિયા સુધી સસ્તી થઈ ગઈ છે. જીએસટી ઘટાડા પહેલા જ્યાં Maruti Alto K10 દેશની સૌથી સસ્તી કાર હતી. તો હવે Maruti S-Presso કંપનીની એન્ટ્રી લેવલ કાર બની ગઈ છે.
Maruti S-Presso ની નવી શરૂઆતી એક્સ-શોરૂમ કિંમત હવે 3.49 લાખ રૂપિયા છે. કમાલની વાત છે કે અલ્ટોની નવી કિંમત 3.69 લાખ રૂપિયા છે. એટલે કે બંને વચ્ચે 20 હજાર રૂપિયાનું અંતર છે. તેના ટોપ-એન્ડ વેરિએન્ટની કિંમત હવે 5.25 લાખ રૂપિયા એક્સ-શોરૂમ થઈ ગઈ છે, જે પહેલા 6.12 લાખ રૂપિયા હતી.
એરિના દ્વારા વેચવામાં આવતી આ હેચબેક એક માઇક્રો-એસયુવી જેવી ડિઝાઇન સાથે આવે છે. આવો આ ગાડીની માઇલેજ અને ફીચર્સ વિશે જાણીએ.
જાણો Maruti S-Presso ની માઇલેજ
મારૂતિ એસ-પ્રેસો 8 વેરિએન્ટમાં આવે છે, જેમાં બેઝ મોડલ STD અને ટોપ વેરિએન્ટ VXI CNG સામેલ છે. તેમાં 1-લીટર પેટ્રોલ એન્જિન આપવામાં આવ્યું છે, જે 68PS પાવર અને 90Nm ટોર્ક જનરેટ કરે છે. તે 5-સ્પીડ મેનુઅલ અને ઓટોમેટિક ટ્રાન્સમિશન બંનેમાં ઉપલબ્ધ છે, જ્યારે સીએનજી વર્ઝન માત્ર મેનુઅલ ગિયરબોક્સમાં આવે છે. Maruti S-Presso પેટ્રોલ વેરિએન્ટમાં 24.12થી 25.30 કિલોમીટર પ્રતિ લીટર અને સીએનજી વેરિએન્ટમાં 32.73 કિલોમીટર પ્રતિ કિલોગ્રામ સુધીનું માઇલેજ આપવાનો દાવો કરે છે.
ગાડીની માઇલેજ અને રાઇવલ્સ
મારૂતિ એસ-પ્રસોમાં 7 ઇંચ ટચસ્ક્રીન ઇન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ, કીલેસ એન્ટ્રી, સેમી-ડિજિટલ ક્લસ્ટર, ડુઅલ એરબેગ, રિયર પાર્કિંગ સેન્સર, હિલ હોલ્ડ અસિસ્ટ અને ABS+EBD જેવા ફીચર્સ મળે છે. ઓછા બજેટમાં સારી માઇલેજ અને ફીચર્સ વાહનો માટે Maruti S-Presso એક સારો વિકલ્પ બની ચૂકી છે.
મારુતિ એસ-પ્રેસોની માઇલેજ પેટ્રોલ એમટી વેરિઅન્ટ માટે 24 કિમી/લી, પેટ્રોલ એમટી વેરિઅન્ટ માટે 24.76 કિમી/લી અને સીએનજી વેરિઅન્ટ માટે 32.73 કિમી/લી છે. એસ-પ્રેસો રેનો ક્વિડ અને ટાટા ટિયાગો જેવી એન્ટ્રી-લેવલ કાર સાથે સ્પર્ધા કરે છે. તે મારુતિ સેલેરિયો, અલ્ટો કે10 અને ઇગ્નિસ જેવી તેના હરીફોને પણ ટક્કર આપે છે.
