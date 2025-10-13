Prev
Next

આ છે દેશની સૌથી સસ્તી કાર, 32 કિમી સુધીની માઇલેજ, કિંમત માત્ર 3.49 લાખથી શરૂ

Maruti S-Presso: 22 સપ્ટેમ્બરથી દેશમાં જીએસટીના નવા રેટ્સ લાગૂ થયા છે. જીએસટી ઘટાડા બાદ કારની કિંમતોમાં પણ ઘટાડો થયો છે. હવે મારૂતિ સુઝુકીની એસ-પ્રેસો દેશની સૌથી સસ્તી કાર બની ગઈ છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Oct 13, 2025, 01:39 PM IST

Trending Photos

આ છે દેશની સૌથી સસ્તી કાર, 32 કિમી સુધીની માઇલેજ, કિંમત માત્ર 3.49 લાખથી શરૂ

મારૂતિ સુઝુકીએ પોતાની લોકપ્રિય માઇક્રો SUV એસ-પ્રેસોની કિંમતમાં મોટો ઘટાડો કર્યો છે. દિવાળી પહેલા આ કાર હવે 1.30 લાખ રૂપિયા સુધી સસ્તી થઈ ગઈ છે. જીએસટી ઘટાડા પહેલા જ્યાં Maruti Alto K10 દેશની સૌથી સસ્તી કાર હતી. તો હવે Maruti S-Presso કંપનીની એન્ટ્રી લેવલ કાર બની ગઈ છે.

Maruti S-Presso ની નવી શરૂઆતી એક્સ-શોરૂમ કિંમત હવે 3.49 લાખ રૂપિયા છે. કમાલની વાત છે કે અલ્ટોની નવી કિંમત 3.69 લાખ રૂપિયા છે. એટલે કે બંને વચ્ચે 20 હજાર રૂપિયાનું અંતર છે. તેના ટોપ-એન્ડ વેરિએન્ટની કિંમત હવે 5.25 લાખ રૂપિયા એક્સ-શોરૂમ થઈ ગઈ છે, જે પહેલા 6.12 લાખ રૂપિયા હતી.

Add Zee News as a Preferred Source

એરિના દ્વારા વેચવામાં આવતી આ હેચબેક એક માઇક્રો-એસયુવી જેવી ડિઝાઇન સાથે આવે છે. આવો આ ગાડીની માઇલેજ અને ફીચર્સ વિશે જાણીએ.

જાણો Maruti S-Presso ની માઇલેજ
મારૂતિ એસ-પ્રેસો 8 વેરિએન્ટમાં આવે છે, જેમાં બેઝ મોડલ STD અને ટોપ વેરિએન્ટ VXI CNG સામેલ છે. તેમાં 1-લીટર પેટ્રોલ એન્જિન આપવામાં આવ્યું છે, જે 68PS પાવર અને 90Nm ટોર્ક જનરેટ કરે છે. તે 5-સ્પીડ મેનુઅલ અને ઓટોમેટિક ટ્રાન્સમિશન બંનેમાં ઉપલબ્ધ છે, જ્યારે સીએનજી વર્ઝન માત્ર મેનુઅલ ગિયરબોક્સમાં આવે છે. Maruti S-Presso પેટ્રોલ વેરિએન્ટમાં 24.12થી 25.30 કિલોમીટર પ્રતિ લીટર અને સીએનજી વેરિએન્ટમાં 32.73 કિલોમીટર પ્રતિ કિલોગ્રામ સુધીનું માઇલેજ આપવાનો દાવો કરે છે.

ગાડીની માઇલેજ અને રાઇવલ્સ
મારૂતિ એસ-પ્રસોમાં 7 ઇંચ ટચસ્ક્રીન ઇન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ, કીલેસ એન્ટ્રી, સેમી-ડિજિટલ ક્લસ્ટર, ડુઅલ એરબેગ, રિયર પાર્કિંગ સેન્સર, હિલ હોલ્ડ અસિસ્ટ અને ABS+EBD જેવા ફીચર્સ મળે છે. ઓછા બજેટમાં સારી માઇલેજ અને ફીચર્સ વાહનો માટે Maruti S-Presso એક સારો વિકલ્પ બની ચૂકી છે.

મારુતિ એસ-પ્રેસોની માઇલેજ પેટ્રોલ એમટી વેરિઅન્ટ માટે 24 કિમી/લી, પેટ્રોલ એમટી વેરિઅન્ટ માટે 24.76 કિમી/લી અને સીએનજી વેરિઅન્ટ માટે 32.73 કિમી/લી છે. એસ-પ્રેસો રેનો ક્વિડ અને ટાટા ટિયાગો જેવી એન્ટ્રી-લેવલ કાર સાથે સ્પર્ધા કરે છે. તે મારુતિ સેલેરિયો, અલ્ટો કે10 અને ઇગ્નિસ જેવી તેના હરીફોને પણ ટક્કર આપે છે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

...और पढ़ें
Maruti S-PressoMARUTI SUZUKI

Trending news