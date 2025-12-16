આ છે દેશની સસ્તી કાર, 34 KM માઇલેજની સાથે ADAS ફીચર્સ પણ, જાણો કિંમત
Affordable Mileage Cars: જો તમે કોઈ સસ્તી કાર ખરીદવાનું પ્લાનિંગ કરી રહ્યાં છો, જે મોડર્સ ફીચર્સથી લેસ હોય તો આ સમાચાર તમારા માટે છે. આવો તે કાર વિશે જાણીએ.
ભારતમાં જીએસટી ઘટાડા બાદ કાર સસ્તી થઈ ગઈ છે. જો તમારૂ બજેટ 5 લાખ રૂપિયાનું છે અને તમે એવી કાર ખરીદવા ઈચ્છો છો જે માઇલેજ, ફીચર્સ અને સેફ્ટી ત્રણેયમાં સારી હોય તો આ જાણકારી તમારા માટે છે. અહીં અમે તમને તે કારો વિશે જણાવી રહ્યાં છીએ જે ન માત્ર સસ્તી છે પરંતુ પોતાની ક્વોલિટીને કારણે લોકોની પસંદ બની છે.
Maruti Suzuki S-Presso
મારૂતિ સુઝુકી એસ-પ્રેસો ભારતની સૌથી સસ્તી અને પોપુલર માઇક્રો એસયુવી છે. જીએસટી ઘટાડા બાદ તેની શરૂઆતી કિંમત માત્ર 3.49 લાખ રૂપિયા રહી ગઈ છે. તેની SUV જેવી ડિઝાઇન અને 180 મિમીનું ગ્રાઉન્ડ ક્લીયરન્સ તેને નાના સેગમેન્ટમાં અલગ ઓળખ આપે છે. તેમાં 1.0 લીટર પેટ્રોલ એન્જિન છે, જે 66 PS નો પાવર અને 89 Nm ટોર્ક આપે છે. તેનું CNG વર્ઝન 33 કિલોમીટર પ્રતિ કિલોગ્રામ સુધીની માઇલેજ આપે છે. અંદર 7-ઇંચ ટચસ્ક્રીન, સ્ટીયરિંગ કંટ્રોલ્સ અને રિયર પાર્કિંગ સેન્સર જેવા ફીચર્સ આપવામાં આવ્યા છે.
Maruti Suzuki Alto K10
Alto K10 ભારતની સૌથી પસંદગીની નાની કારમાંથી એક છે. તે પહેલાથી વધુ સસ્તી થઈ ગઈ છે અને તેની શરૂઆતી કિંમત 3.69 લાખ રૂપિયા છે. નવા જનરેશનની સાથે તેની ડિઝાઇન અને માઇલેજમાં સુધારો થયો છે. તેમાં 1.0 લીટર K10B એન્જિન છે, જે 67 PS નો પાવર આપે છે. CNG મોડલ 33.85 કિલોમીટર પ્રતિ કિલોગ્રામ સુધીની માઇલેજ આપે છે. કારમાં પાવર વિન્ડો, ડિજિટલ ઈન્સ્ટ્રુમેન્ટ ક્લસ્ટર અને હાયર વેરિએન્ટ્સમાં 6 એરબેગ જેવા ફીચર્સ આપવામાં આવ્યા છે.
Renault Kwid
જો તમે SUV જેવી દેખાતી નાની કાર લેવા ઈચ્છો છો તો Renault Kwid એક સારો વિકલ્પ છે. તેની કિંમત 4.29 લાખ રૂપિયાથી શરૂ થાય છે. તેની SUV-ઇન્શ્પાયર્ડ ડિઝાઇન અને 184 મિમી ગ્રાઉન્ડ ક્લીયરન્સ તેને યુવાઓ વચ્ચે પોપુલર બનાવે છે. તેમાં 1.0 લીટર એન્જિન આપવામાં આવ્યું છે, જે 68 PS નો પાવર અને 91 nm ટોર્ક આપે છે. ક્વિડ ની માઇલેજ આશરે 22 કિલોમીટર પ્રતિ લીટર છે. કારમાં 8-ઇંચ ટચસ્ક્રીન, રિયર કેમેરા અને ક્રૂઝ કંટ્રોલ જેવા ફીચર્સ પણ મળે છે.
Maruti Suzuki Celerio
Maruti Suzuki Celerio ભારતની સૌથી ફ્યુલ એફિશિએન્ટ કારમાંથી એક છે. તેની શરૂઆતી કિંમત 4.69 લાખ રૂપિયા છે. તેમાં 1.0 લીટર એન્જિન આપવામાં આવ્યું છે, જે 67 PS નો પાવર અને 89 nm ટોર્ક આપે છે. તેનું સીએનજી વર્ઝન આશરે 34 કિમીની માઇલેજ આપે છે. તેથી તેને માઇલેજ ક્વીન કહેવામાં આવે છે. તેમાં ક્લાઇમેટ કંટ્રોલ, 7-ઇંચ ટચસ્ક્રીન, મોટી બૂટ સ્પેસ અને ડુઅલ એરબેગ જેવા ફીચર્સ મળે છે.
Tata Tiago
Tata Tiago બજેટ કાર સેગમેન્ટમાં સૌથી સુરક્ષિત અને વિશ્વાસપાત્ર કારમાંથી એક છે. જીએસટી ઘટાડા બાદ તેની શરૂઆતી કિંમત 4.57 લાખ રૂપિયા છે. તેમાં 1.2 લીટર Revotron એન્જિન છે, જે 89 PS નો પાવર અને 113 nm નો ટોર્ક આપે છે. તે પેટ્રોલ અને સીએનજી વેરિએન્ટમાં આવે છે. તેની માઇલેજ 23થી 26 કિલોમીટર પ્રતિ લીટર સુધી છે. તેમાં 7-ઇંચ ટચસ્ક્રીન, Harman સાઉન્ડ સિસ્મટ, ESP અને 4-સ્ટાર ગ્લોબલ NCAP સેફ્ટી રેટિંગ જેવા ફીચર્સ છે.
