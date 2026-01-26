Prev
પેટ્રોલનું ટેન્શન ખતમ! આ છે દેશની સૌથી સસ્તી ઈલેક્ટ્રિક કાર, કિંમત અને ફીચર્સ જાણો

Tata Tiago EV: ભારતીય બજારમાં ટાટા ટિયાગો ઈવીના 6 વેરિએન્ટ્સ સામેલ છે. આ કાર છ કલર ઓપ્શન સાથે આવે છે. ટિયાગો ઈવીમાં બેટરીના બે વિકલ્પ મળે છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Jan 26, 2026, 12:09 PM IST

પેટ્રોલનું ટેન્શન ખતમ! આ છે દેશની સૌથી સસ્તી ઈલેક્ટ્રિક કાર, કિંમત અને ફીચર્સ જાણો

ભારતમાં ઈલેક્ટ્રિક કારોની માગ સતત વધી રહી છે. ટાટા, હ્યુન્ડાઈ અને મહિન્દ્રાની સાથે હવે મારૂતિ સુઝુકી પણ ઈલેક્ટ્રિક કાર બજારમાં પ્રવેશ કરવાની છે. જોવામાં આવે તો ઈલેક્ટ્રિક કારોની કિંમત પેટ્રોલ અને ડીઝલ વેરિએન્ટની તુલનામાં વધુ હોય છે, પરંતુ તેને ચલાવવાો ખર્ચ ઓછો આવે છે. ભારતીય બજારમાં સસ્તીથી લઈને મોંઘી ઈલેક્ટ્રિક કાર સામેલ છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે ભારતમાં વેચાતી સૌથી સસ્તી ઈલેક્ટ્રિક કાર કઈ છે, આવો જાણીએ.

કઈ EV સૌથી સસ્તી?
ભારતમાં વેચાતી સૌથી સસ્તી ઈલેક્ટ્રિક કાર  Eva છે, પરંતુ આ ઈવીમાં માત્ર 2 વયસ્ક અને એક બાળક જ સફર કરી શકે છે. તો એમજી કોમેટ ઈવી (MG Comet EV) ભારતમાં વેચાતી સૌથી સસ્તી 4-સીટર ઈલેક્ટ્રિક કાર છે. પરંતુ જો તમે 5 સીટર સેગમેન્ટની વાત કરો તો ટાટા ટિયાગો ઈવી ભારતની સૌથી સસ્તી ગાડી છે. ટાટાની આ ઈલેક્ટ્રિક કારની કિંમત 7.99 લાખ રૂપિયાથી શરૂ થાય છે.

Tata Tiago EV નો પાવર અને રેન્જ
ભારતીય બજારમાં ટાટા ટિયાગો ઈવીના 6 વેરિએન્ટ્સ સામેલ છે. આ કાર છ કલર ઓપ્શનની સાથે માર્કેટમાં ઉપલબ્ધ છે. ટિયાગો ઈવીમાં બેટરી પેકના બે વિકલ્પ છે. આ ઈલેક્ટ્રિક કારમાં એક 19.2 kWh નું બેટરી પેક મળે છે, જેનાથી કાર સિંગલ ચાર્જિંગમાં 223 કિલોમીટરની રેન્જ આપવાનો દાવો કરે છે. આ બેટરી પેકથી  45 kW નો પાવર અને 110 Nm નો ટોર્ક જનરેટ થાય છે.

ટાટા ટિયાગો ઈવીમાં  24 kWh ના બે મોટા બેટરી પેકનો વિકલ્પ પણ મળે છે, જેનાથી આ કાર સિંગલ ચાર્જિંગમાં 293 કિમીની રેન્જ આપી શકે છે. આ બેટરી પેકથી 55 kW  નો પાવર અને 114 Nm નો ટોર્ક જનરેટ થાય છે. ટાટાની આ ઈલેક્ટ્રિક કાર 5.7 સેકેન્ડમાં 0થી 60 kmph ની ગતિ સુધી પહોંચી શકે છે.

