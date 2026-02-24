Prev
500 km રેન્જની સાથે વધુ સ્પેસ, આ છે ભારતની લક્ઝરી 7-સીટર ઈલેક્ટ્રિક કાર, જાણો કિંમત

7-Seater Electric Cars: જો તમે મોટા પરિવાર માટે કોઈ ઈલેક્ટ્રિક કાર ખરીદવાનું પ્લાનિંગ કરી રહ્યાં છો તો અમે અહીં તમને લાંબી રેન્જની સાથે આવતી ઈલેક્ટ્રિક કાર વિશે જણાવી રહ્યાં છીએ.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Feb 24, 2026, 11:03 AM IST

Auto News: ભારતીય માર્કેટમાં ઈલેક્ટ્રિક કારોની ડિમાન્ડ સતત વધી રહી છે. અહીં એક બાદ એક નવી ગાડીઓ લોન્ચ થઈ રહી છે. ઘણી ગાડીઓ એવી છે જે લાંબી રેન્જ, કમ્ફર્ટેબલ કેબિન અને પ્રીમિયમ ફીચર્સની સાથે આવે છે. જો તમે મોટા પરિવાર માટે કોઈ ઈલેક્ટ્રિક કાર ખરીદવાનું પ્લાનિંગ કરી રહ્યાં છો તો અહીં અમે તમને લાંબી રેન્જની સાથે આવનારી ઈલેક્ટ્રિક કાર વિશે જણાવી રહ્યાં છીએ.

Mahindra XEV 9S
પહેલીકાર Mahindra XEV 9s છે, જે ઈલેક્ટ્રિક 7-સીટર કાર છે. આ ગાડી એડવાન્સ ફીચર્સની સાથે આવે છે અને તેમાં 3 બેટરી પેક વિકલ્પ મળે છે. જે મહત્તમ 679 કિલોમીટર સુધીની રેન્જ આપે છે. ગાડીમાં ત્રિપલ પેનોરમિક ડિસ્પ્લે, Harman Kardon સાઉન્ડ સિસ્ટમ, પેનોરમિક સનરૂફ, વેન્ટિલેટેડ સીટ્સ જેવા ફીચર્સ આપવામાં આવ્યા છે. આ ગાડીની કિંમત 19.95 લાખ રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ) થી શરૂ થાય છે.

MG M9 
બીજી કાર MG M9 છે, જે એક લક્ઝરી ઈલેક્ટ્રિક MPV તરીકે જાણીતી છે. તેમાં 90 kWh બેટરી પેક આપવામાં આવ્યું છે, જે 548 કિલોમીટર સુધીની રેન્જનો દાવો કરે છે. ગાડીમાં 16-વે એડજસ્ટેબલ પ્રેસિડેન્શિયલ સીટ્સ, 8 મસાજ મોડ, પાવર્ડ ઓટોમન સીટ્સ, આર્મરેસ્ટ કંટ્રોલ સ્ક્રીન, પેનોરમિક સનરૂફ અને સ્લાઇડિંગ ડોર્સ જેવા ફીચર્સ મળે છે. ગાડીની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 70.90 લાખ રૂપિયા છે.

Kia Carens Clavis 
ત્રીજી કાર Kia Carens Clavis EV है, જે એક 7-સીટર ઈલેક્ટ્રિક MPV છે. તે સ્ટાન્ડર્ડ Carens ની ઘણી ડિઝાઇન અને ફીચર એલિમેન્ટ્સને આગળ વધારે છે. ગાડીમાં 51.4 kWh બેટરી પેક મળે છે, જે મહત્તમ 490 કિમીની રેન્જ આપે છે. કિયાની આ કારમાં વેન્ટિલેટેડ ફ્રંટ સીટ્સ, ડુઅલ પેનોરમિક સ્ક્રીન, ઓટોમેટિક ક્લાઇમેટ કંટ્રોલ, વાયરલેસ ચાર્જિંગ અને લેધરેટ અપહોલ્સ્ટ્રી જેવા ફીચર્સ આપવામાં આવ્યા છે. આ ગાડીની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 17.78 લાખ રૂપિયા છે.

BYD eMax7
આ સિવાય ચોથી કાર  BYD eMax7 છે. આ કાર એક 7-સીટર ઈલેક્ટ્રિક એમપીવી છે. આ સેગમેન્ટમાં BYD eMax7 મજબૂત વિકલ્પ બની સામે આવી છે. આ ગાડી 120 kW/ 150kW પાવર અને 310 Nm ટોર્ક જનરેટ કરે છે. ગાડીની ટોપ સ્પીડ લગભગ 180 કિલોમીટર/ કલાક છે.

Mercedes-Benz EQB
આગામી નામ Mercedes-Benz EQB નું છે, જે લિસ્ટની સૌથી મોંઘી 7 સીટર ઈલેક્ટ્રિક કાર છે. આ ગાડી આશરે 190 hp પાવર આપે છે અને ટોપ સ્પીડ 160 કિલોમીટર/કલાક છે અને મહત્તમ 530 કિલોમીટર સુધીની રેન્જ ઓફર કરે છે. ગાડીના ફીચર્સની વાત કરીએ તો તેમાં પેનોરમિક સ્લાઇડિંગ સનરૂફ, ડ્રાઇવર સીટ, મેમોરી ફંક્શન અને પ્રીમિયમ કેબિન ડિઝાઇન મળે છે. આ ગાડીની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 72.20 લાખ રૂપિયા છે.
 

