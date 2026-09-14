/ભારત પણ બનાવી રહ્યો છે પોતાનો ‘સૂરજ’! ગુજરાતની આ લેબમાં વૈજ્ઞાનિકો કરી રહ્યા છે કમાલ, જાણો

India Own Sun: ભારત પણ પોતાનો સૂર્ય બનાવવા તરફ કામ કરી રહ્યું છે. ગુજરાતની એક લેબમાં, વૈજ્ઞાનિકો કુદરતની સૌથી શક્તિશાળી પ્રક્રિયા: ફ્યુઝનને ફરીથી બનાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. આ એવી પ્રતિક્રિયા છે જે સૂર્યને ચમકાવે છે. તાજેતરમાં, ચીને કૃત્રિમ સૂર્ય માટે વિશ્વનું સૌથી મોટું સુપરકન્ડક્ટિંગ ચુંબક બનાવ્યું હોવાના સમાચાર સામે આવ્યા છે. હવે, કૃત્રિમ સૂર્ય બનાવવા માટેના ભારતીય વૈજ્ઞાનિકોના પ્રયાસો પણ સફળ થયા છે.
લાંબા સમય સુધી આ સ્થિતિ જાળવી રાખવી એ મુશ્કેલ કાર્ય
સૂર્ય ફ્યુઝન દ્વારા ઊર્જા ઉત્પન્ન કરે છે. પરમાણુ ફ્યુઝનની આ પ્રક્રિયા ક્યારેય અટકતી નથી; તે સતત ચાલુ રહે છે. જો માનવો આ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને કૃત્રિમ સૂર્ય બનાવે છે, તો સૌથી મોટો પડકાર એ હશે કે સતત ઊર્જા જાળવી રાખવી અને તેના પર નિયંત્રણ મેળવવું, કારણ કે અત્યંત ઊંચા તાપમાને દ્રવ્ય તેનું અસ્તિત્વ ગુમાવે છે. લાંબા સમય સુધી આ સ્થિતિ જાળવી રાખવી એ એક મુશ્કેલ કાર્ય છે.
અમર્યાદિત ઊર્જા ઉત્પન્ન કરવાની નજીક પહોંચી ગયા
અહેવાલો અનુસાર, ગુજરાતની પ્લાઝ્મા રિસર્ચ સંસ્થાના વૈજ્ઞાનિકોએ આ પડકારનો ઉકેલ લાવ્યો છે. વૈજ્ઞાનિકોએ SST-1 ટોકામેક મશીનમાં એક શક્તિશાળી 82.6 GHz ગાયરોટ્રોન એક્ટિવ કર્યું છે, જે લાંબા સમય સુધી અત્યંત ઊંચા તાપમાને પ્લાઝ્માને ગરમ કરવા માટે ઉચ્ચ-આવર્તન માઇક્રોવેવ ઊર્જાનો ઉપયોગ કરે છે. આનો અર્થ એ થયો કે ભારતીય વૈજ્ઞાનિકો સૂર્યની જેમ ફ્યુઝન દ્વારા અમર્યાદિત ઊર્જા ઉત્પન્ન કરવાની નજીક પહોંચી ગયા છે.
ફ્યુઝન રિએક્ટર બનાવવું અત્યંત મુશ્કેલ
SST-1 ટોકમાક લેબ ગાંધીનગરમાં આવી છે, અથવા સ્ટેડી સ્ટેટ સુપરકન્ડક્ટિંગ ટોકામેક, ભારતનું ફ્યુઝન મશીન છે જે સૌર જેવી ઊર્જા ઉત્પાદન પ્રાપ્ત કરવા માટે રચાયેલ છે. એ નોંધવું યોગ્ય છે કે ફ્યુઝન રિએક્ટર બનાવવું અત્યંત મુશ્કેલ છે. પરમાણુ પાવર પ્લાન્ટમાં કિરણોત્સર્ગી બળતણ બાળવાને બદલે, ફ્યુઝન રિએક્ટર અત્યંત ઊંચા તાપમાન અને દબાણ હેઠળ પ્રકાશ અણુઓના ન્યુક્લીને ફ્યુઝ કરીને ઊર્જા ઉત્પન્ન કરે છે.
પ્લાઝ્માને ખૂબ ઊંચા તાપમાને ગરમ કરવું પડશે
આ પ્રયોગના કેન્દ્રમાં પ્લાઝ્મા છે, જે પદાર્થની ખૂબ જ ગરમ અને વિદ્યુત રીતે ચાર્જ થયેલી સ્થિતિ છે. વૈજ્ઞાનિકોએ આ પ્લાઝ્માને ખૂબ ઊંચા તાપમાને ગરમ કરવું પડશે અને તેને ડોનટ આકારના ટોકામેકની અંદર શક્તિશાળી ચુંબકીય ક્ષેત્રોનો ઉપયોગ કરીને મર્યાદિત કરવું પડશે.