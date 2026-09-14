Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Technology
  • /ભારત પણ બનાવી રહ્યો છે પોતાનો ‘સૂરજ’! ગુજરાતની આ લેબમાં વૈજ્ઞાનિકો કરી રહ્યા છે કમાલ, જાણો

ભારત પણ બનાવી રહ્યો છે પોતાનો ‘સૂરજ’! ગુજરાતની આ લેબમાં વૈજ્ઞાનિકો કરી રહ્યા છે કમાલ, જાણો

India Own Sun: ભારત પણ પોતાનો સૂર્ય બનાવવા તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. ગુજરાતની SST-1 ટોકમાક લેબમાં, ભારતીય વૈજ્ઞાનિકોએ લાંબા સમય સુધી ઊંચા તાપમાને પ્લાઝ્માને જાળવવાના પડકારનો ઉકેલ લાવ્યો છે.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 14, 2026, 08:20 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 08:20 PM IST
ભારત પણ બનાવી રહ્યો છે પોતાનો ‘સૂરજ’! ગુજરાતની આ લેબમાં વૈજ્ઞાનિકો કરી રહ્યા છે કમાલ, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ટીમ ઈન્ડિયાને લાગ્યો મોટો ઝટકો, સ્ટાર ખેલાડી અફઘાનિસ્તાન સિરીઝમાંથી બહાર
2
3
4
5