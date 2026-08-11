Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Technology
  • /27 KM માઇલેજ, સનરૂફ, કિંમત ₹5.59 લાખ! આ છે દેશમાં સૌથી વધુ વેચાતી કોમ્પેક્ટ SUV

27 KM માઇલેજ, સનરૂફ, કિંમત ₹5.59 લાખ! આ છે દેશમાં સૌથી વધુ વેચાતી કોમ્પેક્ટ SUV

ભારતીય ઓટો માર્કેટમાં ગ્રાહકોની પસંદ હંમેશા બદલાતી રહી છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી કોમ્પેક્ટ SUVs નો ક્રેઝ વધી રહ્યો છે. લગભગ દરેક ઓટો કંપનીઓની કાર આ સેગમેન્ટમાં ઉપલબ્ધ છે. આજે અમે તમને જુલાઈમાં સૌથી વધુ વેચાનારી કોમ્પેક્ટ એસયુવી વિશે જણાવીશું.

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 11, 2026, 12:58 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 12:58 PM IST
27 KM માઇલેજ, સનરૂફ, કિંમત ₹5.59 લાખ! આ છે દેશમાં સૌથી વધુ વેચાતી કોમ્પેક્ટ SUV

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ઈન્દિરા ગાંધીના હત્યારાનો પુત્ર લડશે ચૂંટણી, પંજાબ ચૂંટણી માટે આપી ટિકિટ
2
3
4
5