/27 KM માઇલેજ, સનરૂફ, કિંમત ₹5.59 લાખ! આ છે દેશમાં સૌથી વધુ વેચાતી કોમ્પેક્ટ SUV

જુલાઈ 2026મા SUV ખરીદનાર ભારતીય ગ્રાહકોની પસંદમાં મોટો ફેરફાર જોવા મળ્યો છે. Tata Punch એ 21313 યુનિટના વેચાણની સાથે આ બધી કોમ્પેક્ટ SUV ને પાછળ છોડતા નંબર-1 સ્થાન હાસિલ કર્યું છે. તો Maruti Fronx અને Tata Nexon એ પણ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે. બીજીતરફ બ્રેઝાના વેચાણમાં ઘટાડો થયો છે. જાણો જુલાઈની ટોપ SUV નો સેલ્સ રિપોર્ટ અને ક્યા મોડલે કેટલો ગ્રોથ કર્યો છે.
Tata Punch: જુલાઈ 2026મા ટાટા પંચે 21313 યુનિટના વેચાણની સાથે ટોપ પર કબજો કર્યો છે. પાછલા વર્ષે જુલાઈમાં તેનું વેચાણ 10785 યુનિટ હતું. કંપનીએ આ વર્ષે લગભગ ડબલ વેચાણ કર્યું અને 97.62% નો શાનદાર વાર્ષિક ગ્રોથ હાસિલ કર્યો છે. આ આંકડો દર્શાવે છે કે પંચ કોમ્પેક્ટ એસયુવી સેગમેન્ટમાં સૌથી ઝડપી આગળ વધનાર મોડલ બની ગયું છે.
તેની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 5.59 લાખથી શરૂ થઈ 10.54 લાખ (એક્સ-શોરૂમ) સુધી જાય છે. બોલ્ડ ડિઝાઇન, LED લાઇટ્સ, 193 mm ક્લીયરન્સની સાથે તે શાનદાર દેખાય છે. ઈન્ટીરિયરમાં 10.25 ઇંચ ટચસ્ક્રીન, ડિજિટલ ક્લસ્ટર છે. ફીચર્સમાં સનરૂફ, 360° કેમેરા છે. 6 એરબેગ, 5-સ્ટાર સેફ્ટી તેને મજબૂત બનાવે છે. 1.2L પેટ્રોલ (88PS)/ટર્બો (120PS)/CNG ઓપ્શનની સાથે તે 20.09 kmpl થી લઈને 26.99 km/kg સુધીની માઇલેજ આપવામાં સક્ષમ છે.
Maruti Fronx:તેણે જુલાઈ 2026માં 19473 યુનિટ વેચી બીજું સ્થાન હાસિલ કર્યું છે. જુલાઈ 2025માં તેનું વેચાણ 12872 યુનિટ હતું. ફ્રોન્ક્સની વધતી ડિમાન્ડ અને મારૂતિની સર્વિસ નેટવર્કની મજબૂતીને કારણે આ મોડલે સેગમેન્ટમાં સારી પકડ બનાવી છે.
Tata Nexon: જુલાઈ 2026માં 17471 યુનિટના વેચાણ સાથે ટાટા નેક્સોન ત્રીજા સ્થાને રહી. પાછલા વર્ષે આ મહિનામાં નેક્સોનના 12825 યુનિટ વેચાયા હતા. નેક્સોને પોતાની લોકપ્રિયતા યથાવત રાખી છે. સેફ્ટી અને અપડેટેડ વર્ઝનને કારણે આ મોડલ ગ્રાહકોને પસંદ આવી રહ્યું છે.
Maruti Brezza: જુલાઈ 2026માં તેના કુલ 12055 યુનિટ વેચાયા છે. 2025મા તેનું વેચાણ 1465 યુનિટ હતું. આ વર્ષે તેના વેચાણમાં 14.29 ટકા જેટલો ઘટાડો થયો છે. સેગમેન્ટમાં મજબૂત સ્પર્ધાને કારણે બ્રેઝાના વેચાણમાં થોડો ઘટાડો થયો હોવા છતાં તેણે ટોપ-5મા જગ્યા બનાવી રાખી છે.
Hyundai Venue: જુલાઈ 2026મા વેન્યુના કુલ 11095 યુનિટ વેચાયા છે. પાછલા વર્ષે જુલાઈમાં આ આંકડો 8054 હતો. વેન્યુએ વેચાણમાં 37.76 ટકાનો ગ્રોથ હાસિલ કર્યો છે. ડિઝાઇન અને ફીચર અપડેટને કારણે યુવા ખરીદારોમાં તેની માંગ સતત વધી રહી છે.
Mahindra XUV 3XO: જુલાઈ 2026મા 9429 યુનિટ્સના વેચાણ સાથે આ એસયુવી છઠ્ઠા સ્થાને છે. જુલાઈ 2025માં તેનું વેચાણ 7238 યુનિટ હતું. 30.27 ટકાની વાર્ષિક વૃદ્ધિ સાથે આ મોડલ બજારમાં પોતાની પકડ મજબૂત કરી રહ્યું છે. મહિન્દ્રાની બ્રાન્ડ વેલ્યુ અને સ્પેસ તેની મોટી તાકાત છે.
Kia Sonet: જુલાઈ 2026મા તેના 8913 યુનિટ વેચાયા છે. પાછલા વર્ષે સમાનગાળામાં 7627 યુનિટ વેચાયા હા. ફીચર-લોડેડ વેરિએન્ટ અને યુવા અપીલને કારણે આ મોડલનું વેચાણ સ્થિર છે.
Hyundai Exter: જુલાઈ 2026મા એક્સટરના 6810 યુનિટનું વેચાણ થયું છે. જુલાઈ 2025માં તેનું વેચાણ 5075 યુનિટ હતું. 34.19 ટકાના ગ્રોથની સાથે તે આઠમાં સ્થાને રહી છે. માઇક્રો-એસયુવી સેગમેન્ટમાં આ કાર ગ્રાહકોને આકર્ષિત કરે છે.
Skoda Kylaq: તેના જુલાઈ 2026માં 3727 યુનિટ વેચાયા છે. પાછલા વર્ષે જુલાઈમાં આ આંકડો 3377 યુનિટ હતો. 10.36 ટકાની સામાન્ય વૃદ્ધિ સાથે કાયલાક નવમાં સ્થાને રહી. પ્રીમિયમ ફીલ અને યુરોપિયન બ્રાન્ડ હોવા છતાં તેનું વેચાણ સીમિત સ્તર પર છે.
Toyota Taisor: જુલાઈ 2026માં 2470 યુનિટના સેલ સાથે ટેસર દસમાં સ્થાને રહી. જુલાઈ 2025માં તેનું વેચાણ 1687 યુનિટ હતું. ટોયોટાની રિલાયબિલિટી અને ફ્યૂલ એફિશિએન્સી તેની સૌથી મોટી તાકાત છે.