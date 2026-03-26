ઈન્ડક્શન vs ઈન્ફ્રારેડ સ્ટવઃ ખરીદતા પહેલા જાણી લો મોટો તફાવત, બાકી પૈસા થઈ જશે બરબાદ
Induction Vs Infrared Chulha: સૌથી પહેલા તમને જણાવી દઈએ કે ઈન્ડક્શન અને ઈન્ફ્રારેડ સ્ટવ બંને વીજળીથી ચાલે છે, પરંતુ કામ કરવાની પદ્ધતિ, સુરક્ષા અને પરફોર્મંસના મામલામાં બંનેમાં તફાવત જોવા મળે છે. જો તમે પણ નવો કુકટોપ ખરીદવાનું વિચારી રહ્યાં છો તો પહેલા બંનેના અંતરને સમજો.
Induction vs Infrared Chulha Kaun Sa Best Hai: આજના આધુનિક રસોડામાં, ઇલેક્ટ્રિક કુકટોપ ઝડપથી ગેસ સ્ટવનું સ્થાન લઈ રહ્યા છે. તેમાં સૌથી વધુ લોકપ્રિય બે વિકલ્પ છે, ઈન્ડક્શન અને ઇન્ફ્રારેડ સ્ટવ, પરંતુ અમેરિકા, ઈરાન અને ઇઝરાયલ વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધને કારણે ભારતમાં લોકો મજબૂરીમાં ઇન્ડક્શન કે ઇન્ફ્રારેડ સ્ટવ ખરીદી રહ્યાં છે, પરંતુ કેટલીક વાતોનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. બાકી તમારા પૈસા બરબાદ થઈ જશે અને રસોઈ ગેસ ન હોવાને કારણે ભોજન પણ બની શકશે નહીં.
સૌથી પહેલા તમને જણાવી દઈએ કે ઇન્ડક્શન અને ઇન્ફ્રારેડ સ્ટવ બંને વીજળીથી ચાલે છે, પરંતુ તેના કામ કરવાની પદ્ધતિ, સેફ્ટી અને પરફોર્મંસના મામલામાં તફાવત હોય છે. જો તમે પણ નવું કુકટોપ ખરીદવાનું વિચારી રહ્યાં છે તો પહેલા આ બંનેના અંતરને સમજવું જરૂરી છે.
ઈન્ડક્શન સ્ટવ કઈ રીતે કામ કરે છે
ઈન્ડક્શન સ્ટવ ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક તકનીક પર કામ કરે છે. તેમાં હીટ સીધી વાસણમાં પેદા થાય છે, ન કે કુકટોપની સપાટી પર. તે માટે ખાસ પ્રકારના મેગ્નેટિક વાસણ (જેમ કે લોખંડ કે સ્ટીલ) નો ઉપયોગ જરૂરી રહે છે. આ તકનીકને કારણે ભોજન જલ્દી બને છે અને વીજળીની બચત થાય છે. સાથે સ્ટવ ત્યારે કામ કરે છે જ્યારે તેના પર વાસણ રાખ્યું હોય, જેનાથી સેફ્ટીનું સ્તર વધી જાય છે.
ઈન્ફ્રારેડ સ્ટવ કઈ રીતે કામ કરે છે
ઈન્ફ્રારેડ સ્ટવ હીટિંગ એલિમેન્ટ દ્વારા ગરમી પેદા કરે છે. તેમાં રેડિએન્ટ હીટ બને છે, જે કુકટોપની સપાટીને ગરમ કરે છે અને પછી વાસણ ગરમ થાય છે. તેની ખાસ વાત છે કે તેમાં કોઈ ખાસ વાસણની જરૂર પડતી નથી. તમે એલ્યુમિનિયમ, સ્ટીલ, કાચ કે કોઈ અન્ય ફ્લેટ બોટમ વાસણનો ઉપયોગ કરી શકો છો.
બંનેમાં મુખ્ય અંતર શું છે
હીટિંગ ટેક્નોલોજીઃ ઈન્ડક્શનમાં હીટ સીધી વાસણમાં બને છે, જ્યારે ઈન્ફ્રારેડમાં પહેલા સપાટી ગરમ થાય છે.
ઝડપ અને કાર્યક્ષમતાઃ ઈન્ડક્શન ઝડપથી ભોજન બનાવે છે અને ઓછો વીજળી વપરાશ થાય છે. ઈન્ફ્રારેડ થોડી ધીમી રસોઈ બનાવે છે અને વીજળી વધુ વાપરે છે.
વાસણની જરૂરિયાતઃ ઈન્ડક્શન માટે મેગ્નેટિક વાસણ જરૂરી છે, જ્યારે ઈન્ફ્રારેડમાં ગમે તે વાસણનો ઉપયોગ કરી શકાય છે.
સુરક્ષાઃ ઈન્ડક્શન વધુ સુરક્ષિત છે કારણ તે તે વાસણ વગર શરૂ થતો નથી. ઈન્ફ્રારેડની સપાટી ગરમ રહે છે, જેનાથી બળી જવાનો ખતરો રહે છે.
કોની ખરીદી ફાયદાનો સોદો
જો તમે ઝડપ, સુરક્ષા અને વીજળીની બચત ઈચ્છો છો તો ઈન્ડક્શન સ્ટવ સારો વિકલ્પ છે. ખાસ કરીને નાના પરિવાર અને દરરોજની જરૂરિયાત માટે પરફેક્ટ છે. જો તમારી પાસે પહેલાથી અલગ-અલગ પ્રકારના વાસણ છે અને તમે તેને બદલવા ઈચ્છતા નથી તો ઈન્ફ્રારેડ સ્ટવ તમારા માટે યોગ્ય રહેશે.
આ વાતનું રાખો ધ્યાન
કુકટોપ ખરીદવા સમયે તમારી જરૂરિયાત, બજેટ અને રસોડાના ઉપયોગને ધ્યાનમાં રાખો. સાથે સેફ્ટી, વીજળીનો વપરાશ અને બ્રાન્ડ વોરંટીને નજરઅંદાજ ન કરો. કુલ મળી કહો તો ઈન્ડક્શન અને ઇન્ફ્રારેડના બંનેના પોતાના ફાયદા અને નુકસાન છે.
તમારે કયો લેવો જોઈએ તે તમારી જરૂરિયાત પર નિર્ભર કરે છે. જો તમે સ્માર્ટ અને સેફ રસોઈ ઈચ્છો છો તો ઈન્ડક્શન સારો વિકલ્પ છે, જ્યારે ફ્લેક્સિબિલિટી માટે ઈન્ફ્રારેડ સારો વિકલ્પ સાબિત થઈ શકે છે.
