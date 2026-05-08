/ઇન્સ્ટાગ્રામે બંધ કર્યા લાખો લોકોના એકાઉન્ટ, જો તમે તમારા એકાઉન્ટને સુરક્ષિત રાખવા માંગતા હો, તો ભૂલથી પણ ન કરો આ 5 ભૂલો

Instagram Cleanup Drive 2026: Instagram એ લાખો વપરાશકર્તાઓ માટે નકલી અને સ્પામ એકાઉન્ટ બંધ કરી દીધા છે. જો તમે તમારા Instagram એકાઉન્ટને સુરક્ષિત રાખવા માંગતા હો, તો આ ભૂલો કરવાનું ટાળો, નહીં તો તમારું એકાઉન્ટ સસ્પેન્ડ અથવા ડિલીટ થઈ શકે છે.
Instagram Cleanup Drive 2026: સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ Instagramએ 2026માં એક મોટી સફાઈ ઝુંબેશ શરૂ કરી છે. કંપની હવે નકલી એકાઉન્ટ્સ, સ્પામ પ્રવૃત્તિ અને બોટ્સ સામે કડક કાર્યવાહી કરી રહી છે. અહેવાલો અનુસાર, લાખો એકાઉન્ટ્સ દૂર કરવામાં આવ્યા છે જે પ્લેટફોર્મના નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરી રહ્યા હતા.
ઘણા નકલી ફોલોઅર્સ ખરીદી રહ્યા હતા, ઓટોમેટિક લાઈક અને કોમેન્ટ ટૂલ્સનો ઉપયોગ કરી રહ્યા હતા અને સ્પામ પ્રવૃત્તિઓમાં સામેલ થઈ રહ્યા હતા. આનાથી રિયલ કન્ટેન્ટ ક્રિએટર અને રેગ્યુલર યુઝર્સને નુકસાન થઈ રહ્યું હતું.
Instagram દ્વારા આ અભિયાનનો ઉદ્દેશ્ય સલામત અને સારો વપરાશકર્તા અનુભવ પ્રદાન કરવાનો છે. તાજેતરના સમયમાં નકલી ફોલોઅર્સ અને નકલી મેસેજ ઝડપથી વધી રહ્યા છે, જેના કારણે કંપનીએ કડક કાર્યવાહી કરી છે. જો તમે પણ તમારા Instagram એકાઉન્ટને સસ્પેન્ડ અથવા ડિલીટ થવાથી બચાવવા માંગતા હો, તો અહીં પાંચ મુખ્ય ભૂલો છે જે તમારે ટાળવી જોઈએ.
1. નકલી ફોલોઅર્સ અને લાઈક્સ ખરીદવાની ભૂલ ન કરો:
ઘણી વેબસાઇટ્સ અને એપ્લિકેશનો નાની ફી માટે હજારો ફોલોઅર્સ વધારવાનો દાવો કરે છે. પરંતુ આ સૌથી મોટી ભૂલ સાબિત થઈ શકે છે. Instagram સરળતાથી નકલી ફોલોઅર્સ શોધી કાઢે છે. જો સિસ્ટમ તમારા એકાઉન્ટ પર શંકાસ્પદ પ્રવૃત્તિ શોધી કાઢે છે, તો તમારું એકાઉન્ટ સસ્પેન્ડ અથવા ડિલીટ થઈ શકે છે. તમારા એકાઉન્ટને સુરક્ષિત રાખવા માટે, ફક્ત ઓરીજનલ ફોલોઅર્સ વધારો.
2. ઓટો લાઈક્સ અને બોટ એપ્સનો ઉપયોગ કરવાનું ટાળો:
ઘણા લોકો ઝડપથી તેમની પહોંચ વધારવા માટે ઓટો લાઈક્સ, ઓટો કોમેન્ટ્સ અને બોટ સેવાઓનો ઉપયોગ કરે છે. Instagramની નીતિ અનુસાર, આને સ્પામ પ્રવૃત્તિ માનવામાં આવે છે. આવા ટૂલ્સ હવે સરળતાથી ઓળખી શકાય છે. જો તમે કોઈપણ થર્ડ પાર્ટી દ્વારા ઓટોમેશન ટૂલ્સનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છો, તો તેમને તાત્કાલિક બંધ કરો. આ તમારા એકાઉન્ટને જોખમમાં મૂકી શકે છે.
3. અજાણી લિંક્સ અને કૌભાંડ સંદેશાઓ પર ક્લિક કરશો નહીં:
Instagram પર આજકાલ નકલી બ્રાન્ડ સપોર્ટ અને બ્લુ ટિક વેરિફિકેશન તરીકે રજૂ કરતા કૌભાંડો વધી રહ્યા છે. ઘણા વપરાશકર્તાઓને લિંક પર ક્લિક કરવાનું કહેતા સંદેશા મોકલવામાં આવે છે. વપરાશકર્તા લિંક ખોલતાની સાથે જ તેમનું એકાઉન્ટ હેક થઈ શકે છે. જો તમને કોઈ શંકાસ્પદ લિંક્સ અથવા મેસેજ મળે છે, તો તેમને તાત્કાલિક અવગણો અને તેમની જાણ કરો.
4. ટુ-ફેક્ટર ઓથેન્ટિકેશન ચાલુ કરવાનું ભૂલશો નહીં:
આ સુવિધા તમારા એકાઉન્ટને વધારાની સુરક્ષા પૂરી પાડે છે. જો કોઈ અન્ય વ્યક્તિ તમારો પાસવર્ડ જાણે છે, તો પણ તેઓ OTP વગર લોગ ઇન કરી શકશે નહીં. તમારા Instagram એકાઉન્ટને સુરક્ષિત રાખવા માટે આ સૌથી મહત્વપૂર્ણ સેટિંગ માનવામાં આવે છે.
5. Community Guidelinesનું ઉલ્લંઘન કરતી સામગ્રી પોસ્ટ કરશો નહીં:
Instagram પર એવી કન્ટેન્ટ પોસ્ટ કરવાનું ટાળો જે પ્લેટફોર્મના સમુદાય ગાઈડલાઈનનો ભંગ કરે છે. Instagram નકલી સમાચાર, કૉપિરાઇટ કરેલી સામગ્રી અને ખોટી માહિતી શેર કરવા સામે કડક પગલાં લઈ શકે છે. વારંવાર નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરતા એકાઉન્ટ્સ પર કાયમી પ્રતિબંધ પણ લગાવી શકે છે.