ઇન્સ્ટાગ્રામનું મોટું પગલું! હવે ટીનએજર 'સુસાઈડ' શબ્દ સર્ચ કરશે તો તરત જ પેરેન્ટ્સને મળશે એલર્ટ
Meta Platforms ની માલિકીની ઇન્સ્ટાગ્રામે એક નવી બાળ સુરક્ષા સુવિધા શરૂ કરી છે. જો કોઈ કિશોર વારંવાર આત્મહત્યા અથવા સેલ્ફ હાર્મ સંબંધિત શબ્દો સર્ચ કરે છે, તો માતાપિતાને તાત્કાલિક જાણ કરવામાં આવશે.
Instagram Teen Suicide Search Alert: બાળકોની ઓનલાઈન સુરક્ષાને લઈને વિશ્વભરમાં ચર્ચાનો વિષય બની રહી છે. આ દરમિયાન, મેટા પ્લેટફોર્મ્સની માલિકીના ઇન્સ્ટાગ્રામે એક મહત્વપૂર્ણ પગલું ભર્યું છે. હવે, જો કોઈ કિશોર વારંવાર પ્લેટફોર્મ પર આત્મહત્યા અથવા સેલ્ફ હાર્મ સંબંધિત શબ્દો શોધશે, તો તેના માતાપિતાને ચેતવણી આપવામાં આવશે. કંપનીનું કહેવું છે કે આ પગલું બાળકોને સમયસર મદદ મળી રહે તે માટે ઉઠાવવામાં આવેલું છે.
શું છે નવી એલર્ટ સિસ્ટમ?
ઇન્સ્ટાગ્રામ પહેલી વાર એવું કરવા જઈ રહ્યું છે કે તે માત્ર સર્ચ બ્લોક કરવા કે હેલ્પલાઈનની જાણકારી પ્રદાન કરશે નહીં, પરંતુ માતાપિતાને સીધી સૂચના આપશે. જો કોઈ કિશોર ટૂંકા ગાળામાં આત્મહત્યા અથવા સેલ્ફ હાર્મ સંબંધિત શબ્દો ઘણી વખત શોધે છે, તો માતાપિતાને નોટિફિકેશન પ્રાપ્ત થશે. આ સુવિધા એવા પરિવારો માટે ઉપલબ્ધ હશે જેમણે વૈકલ્પિક દેખરેખ સેટિંગ માટે સાઇન અપ કર્યું છે.
કયા દેશોમાં તે પહેલા શરૂ થશે?
કંપનીએ જણાવ્યું છે કે આ એલર્ટ સિસ્ટમ આવતા અઠવાડિયે યુએસ, યુકે, ઓસ્ટ્રેલિયા અને કેનેડામાં શરૂ થશે. ત્યારબાદ તે ધીમે ધીમે અન્ય દેશોમાં પણ વિસ્તરશે. આ બધા યૂઝર્સ ઇન્સ્ટાગ્રામના "ટીન એકાઉન્ટ્સ" ફીચરનો ભાગ છે, જ્યાં કેટલાક વધારાના સુરક્ષા ઉપાય પહેલાથી જ અમલમાં છે. જોકે, હાલમાં ભારત આ યાદીમાં શામેલ નથી.
અત્યાર સુધી શું કરતું હતું ઇન્સ્ટાગ્રામ?
અત્યાર સુધી ઇન્સ્ટાગ્રામ આવા સર્ચને બ્લોક કરતું હતું અને યૂઝર્સને સપોર્ટ રિસોર્સ અથવા હેલ્પલાઇન્સ પર રીડાયરેક્ટ કરતું હતું. કંપની કહે છે કે આત્મહત્યા અથવા પોતાની જાતને નુકસાન પહોંચાડનાર કન્ટેન્ટ વિરુદ્ધ સખત પોલિસી છે. નવી એલર્ટ સિસ્ટમ તે પ્રયાસને મજબૂત બનાવવાનો પ્રયાસ છે.
સરકાર પર વધતું દબાણ
ઓસ્ટ્રેલિયાએ ડિસેમ્બરમાં 16 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકો માટે સોશિયલ મીડિયા ઍક્સેસને પ્રતિબંધિત કરવા માટે પગલાં લીધાં. આ પછી બ્રિટને જાન્યુઆરીમાં જાહેરાત કરી કે તે ઓનલાઈન બાળકોને સુરક્ષિત રાખવા માટે કડક નિયમો પર પણ વિચાર કરી રહ્યું છે. સ્પેન, ગ્રીસ અને સ્લોવેનિયા જેવા દેશો પણ ઍક્સેસને મર્યાદિત કરવાના વિકલ્પો પર ચર્ચા કરી રહ્યા છે. આ માહોલમાં ટેક કંપનીઓ પર પોતાના નક્કર પગલાં લેવા માટે દબાણ વધી રહ્યું છે.
ટીન એકાઉન્ટ્સમાં માતાપિતાની ભૂમિકા
16 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના વપરાશકર્તાઓને તેમના ટીન એકાઉન્ટ સેટિંગ્સ બદલવા માટે માતાપિતાની પરવાનગીની જરૂર હોય છે. વધુમાં, માતાપિતા, તેમના બાળકની સંમતિથી દેખરેખનો વધારાનો સ્તર ઉમેરી શકે છે. નવી એલર્ટ સિસ્ટમ આ દેખરેખ સુવિધાનો એક ભાગ છે.
