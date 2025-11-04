iOS 26.1 અપડેટ રિલીઝ: iPhone યુઝર્સને મળ્યા નવા ફીચર્સ અને શાનદાર કસ્ટમાઇઝેશન, જાણીને રહી જશો દંગ!
Apple આઇફોન યૂઝર્સ માટે નવું iOS 26.1 અપડેટ બહાર પાડ્યું છે, જેમાં Liquid Glass નામની નવી વિઝ્યુઅલ સુવિધા, સુધારેલ Live Translation અને ઘણું બધું શામેલ છે. આ અપડેટ ભારત સહિત વૈશ્વિક સ્તરે રોલઆઉટ કરવામાં આવ્યું છે અને તે બધા પાત્ર આઇફોન પર ઉપલબ્ધ છે.
Apple iOS 26.1 Update: એપલે તેના આઇફોન યૂઝર્સ માટે નવું iOS 26.1 અપડેટ રોલઆઉટ કરવાનું શરૂ કરી દીધું છે. આ અપડેટ ધીમે ધીમે વિશ્વભરના બધા પાત્ર આઇફોન મોડેલો પર રોલઆઉટ થઈ રહ્યું છે અને હવે ભારતમાં ડાઉનલોડ માટે ઉપલબ્ધ છે. આ વખતે, એપલે સિસ્ટમમાં ઘણા રસપ્રદ ફેરફારો કર્યા છે, જેમાં નવી Liquid Glass સેટિંગ, સુધારેલ Live Translation સપોર્ટ અને અન્ય ઘણા નાના પરંતુ નોંધપાત્ર સુધારાઓનો સમાવેશ થાય છે.
Liquid Glass
iOS 26.1 ની સૌથી નોંધપાત્ર સુવિધા નવી લિક્વિડ ગ્લાસ સેટિંગ છે. આ સુવિધા તમને તમારા iPhone ની સ્ક્રીન પર પ્રદર્શિત સિસ્ટમ તત્વોની પારદર્શિતાને કસ્ટમાઇઝ કરવાની મંજૂરી આપે છે. યૂઝર્સ હવે તેમના ઇન્ટરફેસને પહેલાની જેમ સ્પષ્ટ રાખવાનું અથવા સહેજ રંગીન મોડ પસંદ કરવાનું પસંદ કરી શકે છે, જેનાથી ટેક્સ્ટ અને નોટિફિકેશન વાંચવામાં સરળ બનશે. Apple કહે છે કે આ વાંચન સ્પષ્ટતા અને દ્રશ્ય આરામ બંનેમાં સુધારો કરશે.
Lock Screen Swipe- આકસ્મિક રીતે નહીં ખુલે કેમેરો
યૂઝર્સ હવે લોક સ્ક્રીન પરથી કેમેરા ખોલવા કે નહીં તેના પર નિયંત્રણ રાખી શકે છે. નવું સેટિંગ Settings > Camera > Lock Screen Swipe to Open Cameraમાં આપવામાં આવ્યું છે, જેનાથી ભૂલથી કેમેરો ખોલવાની ઝંઝટને દૂર કરશે.
Live Translation- હવે વધુ ભાષાઓમાં વાતચીત ઉપલબ્ધ
એપલે લાઈવ ટ્રાન્સલેશન ફીચરમાં નવી ભાષાઓ ઉમેરીને તેની એપલ ઇન્ટેલિજન્સ ક્ષમતાઓમાં વધુ વધારો કર્યો છે. આ ફીચર હવે ચાઈનીઝ (સરળ અને પરંપરાગત), ઈટાલિયન, જાપાનીઝ અને કોરિયનને સપોર્ટ કરે છે. આ ખાસ કરીને એરપોડ્સ યુઝર્સ માટે ફાયદાકારક રહેશે જેઓ રીઅલ-ટાઇમ ટ્રાન્સલેશનનો ઉપયોગ કરે છે.
Apple Music- હવે સ્વાઇપથી કરો કંટ્રોલ
Apple Music હવે MiniPlayer પર Swipe Gestureની સુવિધા આપે છે, જેનાથી યૂઝર્સ સરળતાથી આગલા અથવા પાછલા ગીત પર જઈ શકે છે. વધુમાં, એપલ મ્યુઝિક ઓટોમિક્સ સુવિધા હવે એરપ્લે દ્વારા કાર્ય કરશે, જે સતત સાંભળવાના અનુભવને વધુ સરળ બનાવશે.
Local Capture- ઓડિયો રેકોર્ડિંગ માટે નવા ટૂલ્સ
એપલે તેમના આઇફોનથી ઓડિયો રેકોર્ડ કરનારાઓ માટે નોંધપાત્ર સુધારા કર્યા છે. હવે USB માઇક્રોફોનથી રેકોર્ડિંગ કરતી વખતે gain level ને મેન્યુઅલી નિયંત્રિત કરી શકાય છે. સેટિંગ્સમાં એક નવો લોકલ કેપ્ચર વિભાગ ઉમેરવામાં આવ્યો છે, જે યૂઝર્સને રેકોર્ડ કરેલી ફાઇલો ક્યાં સાચવવી તે પસંદ કરવાની મંજૂરી આપે છે.
અન્ય અપડેટ્સ - ફિટનેસ, એલાર્મ અને FaceTimeમાં સુધારા
iOS 26.1 માં ઘણા અન્ય નાના ફેરફારો શામેલ છે. યૂઝર્સ હવે ફિટનેસ એપ્લિકેશનમાં વર્કઆઉટ્સ મેન્યુઅલી લોગ કરી શકે છે. ફેસટાઇમ ઓડિયો ગુણવત્તા હવે ઓછી નેટવર્ક ગતિએ પણ વધુ સારી રહેશે. Apple TV એપ્લિકેશન માટે એક નવો લોગો અને એનિમેશન રજૂ કરવામાં આવ્યા છે. એલાર્મ અને ટાઈમર બંધ કરવા માટે એક નવો સ્લાઇડ ટુ સ્ટોપ હાવભાવ પણ ઉમેરવામાં આવ્યો છે.
કયા iPhones ને મળશે iOS 26.1 અપડેટ
આ અપડેટ iPhone 11 સિરીઝથી લઈને iPhone 17 સિરીઝ સુધીના બધા મોડેલો માટે ઉપલબ્ધ છે. iPhone SE (2જી જનરેશન) અને તે પછીના વર્ઝન ધરાવતા યૂઝર્સ પણ તેને ડાઉનલોડ કરી શકે છે.
iPhone માં iOS 26.1 કેવી રીતે ઇન્સ્ટોલ કરવું?
- Settings ખોલો.
- General સેક્શનમાં જાઓ અને Software Update પર ટેપ કરો.
- જો અપડેટ ઉપલબ્ધ હશે, તો Download and Install કરવાનો વિકલ્પ દેખાશે.
- એકવાર ડાઉનલોડ પૂર્ણ થઈ જાય, પછી તમે તેને તરત જ ઇન્સ્ટોલ કરી શકો છો અથવા “Install Later” પસંદ કરી શકો છો.
- ઇન્સ્ટોલ કરવા માટે તમારો પાસકોડ દાખલ કરો, અને અપડેટ પ્રક્રિયા શરૂ થશે.
- iOS 26.1 અપડેટ એપલના યૂઝર્સ અનુભવને વધુ સુધારે છે. પારદર્શક ઇન્ટરફેસથી લઈને નવા હાવભાવ અને સુધારેલા ઑડિઓ સપોર્ટ સુધી, દરેક સુવિધા યૂઝર્સનેસુવિધાને ધ્યાનમાં રાખીને ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે. જો તમારી પાસે પહેલાથી નથી, તો તેને ડાઉનલોડ કરવાનું ભૂલશો નહીં અને વધુ સ્માર્ટ iPhone અનુભવનો અનુભવ કરો.
