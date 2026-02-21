iPhone 16 માત્ર 35,991 રૂપિયામાં! Croma Apple Saleમાં MacBook Air M4 પણ સસ્તું, જાણો શાનદાર ડીલ્સ
Croma Everything Apple Sale: જો તમે iPhone કે MacBook ખરીદવાની રાહ જોઈ રહ્યા છો, તો આ તક ગુમાવશો નહીં. Croma's Everything Apple Sale માં iPhone 16 ફક્ત ₹35,991 માં એક્સચેન્જ, બેંક ઓફર્સ અને Tata New લાભો પછી ઉપલબ્ધ છે. દરેક ઉત્પાદન પર ડિસ્કાઉન્ટ કેવી રીતે મેળવવું અને સંપૂર્ણ લાભો કેવી રીતે મેળવવો તે જાણો.
Trending Photos
Croma Everything Apple Sale: જો તમે નવો iPhone કે MacBook ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો આ એક ઉત્તમ તક હોઈ શકે છે. ટાટાની ઇલેક્ટ્રોનિક્સ રિટેલ ચેઇન ક્રોમાએ તેનો એવરીથિંગ એપલ સેલ શરૂ કર્યો છે, જેમાં iPhone 16 થી લઈને MacBook Air M4, iPad અને Apple Watch સુધીની દરેક વસ્તુ પર શાનદાર ડીલ્સ ઓફર કરવામાં આવી રહી છે. એક્સચેન્જ, બેંક ડિસ્કાઉન્ટ અને Tata New લાભો સાથે, કેટલીક પ્રોડ્ક્ટ્સના ભાવમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો કર્યો છે. ચાલો જાણીએ આ સેલના મુખ્ય મુદ્દાઓ...
કેટલો સમય ચાલશે Everything Apple Sale?
ક્રોમાનો એપલ સેલ હાલમાં લાઇવ છે અને 8 માર્ચ, 2026 સુધી ચાલશે. આ સેલમાં વિદ્યાર્થીઓ, પ્રોફેશનલ્સ અને કન્ટેન્ટ ક્રિએટર્સ માટે એપલ ડિવાઇસ પર વિવિધ ડિસ્કાઉન્ટ અને ઑફર્સ આપવામાં આવે છે.
iPhone 16 પર મોટી ઓફર
આ સેલમાં iPhone 16 (128GB) ₹35,991 ની શરૂઆતની કિંમતે ખરીદી શકાય છે. આ ડિસ્કાઉન્ટનો લાભ લેવા માટે, તમે તમારા જૂના સ્માર્ટફોન પર ₹16,000 સુધીની એક્સચેન્જ કિંમત અને ₹6,000 સુધીની એક્સચેન્જ બોનસનો લાભ લઈ શકશો. તમે Tata Neu Coins માં કૂપન ડિસ્કાઉન્ટ અને ₹3,999 સુધીની ડિસ્કાઉન્ટનો પણ લાભ લઈ શકો છો.
MacBook Air M4 ની કિંમત પણ ઘટી
Croma 13-ઇંચના MacBook Air M4 પર પણ ખાસ ઑફર્સ આપી રહી છે. વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકો માટે આ લેપટોપ લગભગ ₹59,320 માં મળી શકે છે. કિંમત શિક્ષણ કિંમતથી શરૂ થાય છે, ત્યારબાદ જૂના ડિવાઈસો પર ₹13,000 સુધીનું એક્સચેન્જ, ₹10,000 સુધીનું બોનસ અને 6,591 સુધીનું Tata Neu Coins મળશે.
iPads અને અન્ય Apple પ્રોડક્ટસ પર ડિસ્કાઉન્ટ
આ સેલમાં ફક્ત iPhones અને MacBook જ નહીં, પરંતુ અન્ય Apple ડિવાઈસો પણ ડિસ્કાઉન્ટેડ ભાવે ઉપલબ્ધ છે. iPad (11th Gen) ની કિંમત આશરે ₹29,489 છે. Apple Watch SE 3 લગભગ ₹23,388 માં અને AirPods Pro 3 લગભગ ₹23,310 માં ખરીદી શકાય છે.
કેટલાક મોડેલો પર મફત ગીફ્ટો પણ ઉપલબ્ધ
જો ગ્રાહકો iPhone Air અથવા iPhone 17 Pro (512GB) ખરીદે છે, તો Croma મફત Apple Care+ અને AirPods (₹12,900 સુધીની કિંમત) ઓફર કરી રહ્યું છે. આ ઓફર ખાસ કરીને પ્રીમિયમ મોડેલો ખરીદવાની યોજના ધરાવતા લોકો માટે લાગુ પડે છે.
બેંક અને Tata Neu કાર્ડના વધારાના ફાયદા
HDFC અને ટાટા ન્યુ કાર્ડનો ઉપયોગ કરતા ગ્રાહકો આ સેલ દરમિયાન 10% સુધીનું વધારાનું ડિસ્કાઉન્ટ મેળવી શકે છે. તેની સાથે મળનાર ટાટા ન્યુ સિક્કા અન્ય ખરીદીઓ માટે રિડીમ કરી શકાય છે.
જો તમે જૂના ડિવાઇસને અપગ્રેડ કરવા અથવા એક્સચેન્જ ઑફરનો લાભ લેવા માંગતા હો, તો આ સેલ નોંધપાત્ર બચત આપી શકે છે. એપલ ડિવાઇસ હવે પહેલા કરતાં વધુ સસ્તું હોઈ શકે છે, ખાસ કરીને વિદ્યાર્થીઓ, સર્જકો અને પ્રોફેશનલ્સ માટે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે