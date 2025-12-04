17,000 સસ્તો મળી રહ્યો છે iPhone 16, બમ્પર ડિસ્કાઉન્ટથી ખરીદદારોની 'બલ્લે-બલ્લે', અહીં છે ઑફર
iPhone 17 લૉન્ચ થયા પછી Apple એ iPhone 16 ની કિંમત ઘટાડી દીધી છે અને હવે આ ઈ-કોમર્સ સાઈટ પર બેંક ઑફર્સ સાથે આ ફોન સીધો 17,000 સુધી સસ્તો મળી રહ્યો છે. જાણો આ ડીલની સંપૂર્ણ વિગતો...
iPhone 16 Price Drop: વર્ષ પૂરું થવા જઈ રહ્યું છે, જો તમે આવા સમયે તમારો જૂનો ફોન બદલીને iPhone લેવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો હવે તમારા માટે યોગ્ય સમય આવી ગયો છે. Appleનો iPhone 16 ભારતમાં પહેલા કરતા ઘણો સસ્તો થઈ ગયો છે. Amazon પર આ ફોન પર ભારે છૂટ અને બેંક ઑફર્સ મળી રહી છે અને તેની કિંમત સીધી 17,000 સુધી ઘટી ગઈ છે. iPhone 17 લૉન્ચ થયા પછી Apple એ તેની સત્તાવાર કિંમત પહેલેથી જ ઓછી કરી દીધી હતી અને હવે ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ પોતાના સ્તરે ડિસ્કાઉન્ટ આપીને બાકીના સ્ટૉકને ઝડપથી વેચી રહ્યા છે.
Amazon પર મળી રહ્યું છે મોટું ડિસ્કાઉન્ટ
હાલમાં, Amazon પર iPhone 16નું 128GB વેરિઅન્ટ 66,900 માં લિસ્ટેડ છે, જ્યારે પહેલા તેની કિંમત 69,900 હતી. આના પર બેંક ઑફર્સ ઉમેર્યા પછી તે વધુ સસ્તો થઈ જાય છે. એટલે કે, જે લોકો ઓછી કિંમતમાં નવો iPhone લેવા માંગે છે તેમને સીધો ફાયદો મળી રહ્યો છે. જો તમે ICICI Bank, IDFC First Bank અથવા SBIના ક્રેડિટ કાર્ડથી પેમેન્ટ કરો છો, તો તમને સીધો 4,000નો ઇન્સ્ટન્ટ ડિસ્કાઉન્ટ મળી શકે છે. આ પછી ફોનની કિંમત ઘટીને 62,900 થઈ જાય છે. આ જ ઑફર નો-કોસ્ટ EMI પર પણ લાગુ છે, જેનાથી તમે કોઈ એક્સ્ટ્રા વ્યાજ વગર સરળ હપ્તાઓમાં iPhone ખરીદી શકો છો.
Apple એ પહેલાં જ ઘટાડી દીધી હતી કિંમત
Apple એ તાજેતરમાં iPhone 16ની ઓફિશિયલ કિંમતમાં ફેરફાર કર્યો હતો. પહેલા તેની શરૂઆતની કિંમત 79,900 હતી, જેને ઘટાડીને 69,900 કરી દેવામાં આવી. આ પછી Amazon જેવી સાઇટ્સએ પોતાનું ડિસ્કાઉન્ટ ઉમેર્યું, જેનાથી ગ્રાહકોને ડબલ ફાયદો મળી રહ્યો છે.
જાણો iPhone 16ના ખાસ ફીચર્સ
લૉન્ચ સપ્ટેમ્બર 2024 (ભારત)
ડિસ્પ્લે 6.1 ઇંચ Super Retina XDR OLED (2000 nits બ્રાઇટનેસ)
સેફ્ટી Ceramic Shield (વધુ મજબૂત)
પ્રોસેસર Appleનો લેટેસ્ટ A18 ચિપસેટ
પ્રોસેસર વિગતો 6-કોર CPU, 5-કોર GPU અને 16-કોર Neural Engine
કેમેરા (પાછળ) 48MP Fusion મેઇન કેમેરા + 12MP અલ્ટ્રાવાઇડ કેમેરા
કેમેરા (આગળ) 12MP ફ્રન્ટ કેમેરા
અન્ય ફીચર્સ Dynamic Island, 5G સપોર્ટ, નવું Camera Control બટન
દમદાર પરફોર્મન્સ અને નવું પ્રોસેસર:
ફોનમાં Appleનો લેટેસ્ટ A18 ચિપસેટ આપવામાં આવ્યો છે. તેમાં 6-કોર CPU, 5-કોર GPU અને 16-કોર Neural Engine મળે છે, જેનાથી ફોન સ્મૂધ પરફોર્મન્સ અને સારી બેટરી એફિશિયન્સી આપે છે. ગેમિંગથી લઈને મલ્ટીટાસ્કિંગ સુધી, તેમાં કોઈ મુશ્કેલી અનુભવાતી નથી.
કેમેરા અને નવી સુવિધાઓ
iPhone 16માં 48MP ફ્યુઝન મુખ્ય કેમેરા અને 12MP અલ્ટ્રાવાઇડ કેમેરા છે. સેલ્ફી અને વિડીયો કોલિંગ માટે 12MP ફ્રન્ટ કેમેરા ઉપલબ્ધ છે. વધુમાં, તેમાં ડાયનેમિક આઇલેન્ડ, 5G સપોર્ટ અને એક નવું કેમેરા કંટ્રોલ બટન છે, જે ફોટા અને વિડીયો લેવાનું સરળ બનાવે છે.
