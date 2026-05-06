/Apple Mobile Offer: iPhone 17 હવે ફક્ત ₹44,768માં, જાણો કેવી રીતે મેળવવું આ ડિસ્કાઉન્ટ

Apple Mobile Offer: ફક્ત iPhone 17 જ નહીં, પરંતુ અન્ય iPhone મોડેલો પર પણ સારી ઑફર્સ મળી રહી છે. iPhone 15 (128GB) લગભગ 36,891 રૂપિયામાં ખરીદી શકાય છે.
Apple Mobile Offer: Croma એ તેના 'Everything Apple Sale' ના બીજા તબક્કાની શરૂઆત કરી છે, જેમાં Apple ઉત્પાદનો પર ખાસ ઑફર્સ આપવામાં આવી છે. આ સેલની સૌથી મોટી ખાસિયત iPhone 17 છે, જેની કિંમત હવે ઘટીને 44,768 રૂપિયા થઈ શકે છે. જો કે, આ સીધુ ડિસ્કાઉન્ટ નથી, તેના બદલે, આ કિંમત વિવિધ ઑફર્સને જોડીને મળે છે.
iPhone 17 પર આટલું નોંધપાત્ર ડિસ્કાઉન્ટ કેવી રીતે આપવામાં આવે છે?
iPhone 17 (256GB) 82,900 રૂપિયામાં લોન્ચ થયો, પરંતુ તે આ સેલ દરમિયાન નોંધપાત્ર રીતે ઓછી કિંમતે ખરીદી શકાય છે. આ ઓછી કિંમત મેળવવા માટે, તમારે ઘણી ઑફર્સને જોડવાની જરૂર પડશે. આમાં તમારા જૂના ફોનને એક્સચેન્જ કરવા, વધારાના બોનસ, કૂપન ડિસ્કાઉન્ટ અને Tata New Coins જેવા ફાયદા શામેલ છે.
જો તમારી પાસે જૂનો સ્માર્ટફોન છે, તો તમે તેને 23,500 રૂપિયા સુધીના મૂલ્યમાં એક્સચેન્જ કરી શકો છો. તમે 8,000 રૂપિયા સુધીનો વધારાનો એક્સચેન્જ બોનસ, 1,658 રૂપિયા સુધીનો કૂપન ડિસ્કાઉન્ટ અને 4,974 રૂપિયા સુધીના Tata Neu Coins પણ મેળવી શકો છો. આ બધી ઑફર્સ ઉમેર્યા પછી, iPhone 17ની કિંમત 44,768 રૂપિયા સુધી ઘટી જાય છે. જો કે, આ કિંમત તમારા જૂના ફોનની સ્થિતિ અને ઑફર્સની ઉપલબ્ધતા પર આધારિત રહેશે.
અન્ય iPhone મોડેલો પર ઑફર્સ
આ સેલ ફક્ત iPhone 17 પર જ નહીં, પરંતુ અન્ય iPhone મોડેલો પર પણ સારી ડીલ આપે છે. iPhone 15 (128GB) લગભગ 36,891 રૂપિયામાં ખરીદી શકાય છે, જ્યારે iPhone 16 (128GB) ની કિંમત 40,041 રૂપિયા સુધી હોઈ શકે છે. આ કિંમતોમાં એક્સચેન્જ, બેંક ઑફર્સ અને કૂપન્સ પણ શામેલ છે.
આ સેલ શા માટે ખાસ છે?
આ સેલની સૌથી મહત્વપૂર્ણ વિશેષતા એ છે કે તેમાં સીધી કિંમતમાં ઘટાડો શામેલ નથી, પરંતુ લેવલથી ડિસ્કાઉન્ટનો ઉપયોગ થાય છે. આનો અર્થ એ છે કે તમને વિવિધ ઑફર્સને જોડીને વધુ લાભ મળી રહ્યા છે. આમાં એક્સચેન્જ ઑફર્સ, બેંક ડિસ્કાઉન્ટ, EMI વિકલ્પો, વિદ્યાર્થી લાભો અને રિવોર્ડ પોઈન્ટ્સ જેવા વિવિધ લાભો શામેલ છે.
આનો ફાયદો એ છે કે જો તમે બધી ઑફર્સનો યોગ્ય રીતે ઉપયોગ કરો છો, તો તમે ખૂબ જ ઓછી કિંમતે પ્રીમિયમ ઉત્પાદન મેળવી શકો છો.
ક્રોમાનો એવરીથિંગ એપલ સેલ 1 મેથી 16 મે સુધી ચાલશે. આ ઑફર ક્રોમાના ઑફલાઇન સ્ટોર્સ અને ઑનલાઇન પ્લેટફોર્મ બંને પર ઉપલબ્ધ છે. જો કે, શહેર, સ્ટોક ઉપલબ્ધતા અને ઑફરની ઉપલબ્ધતાના આધારે કિંમતોમાં થોડો ફેરફાર થઈ શકે છે.
Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી મીડિયા રિપોર્ટ્સ પર આધારિત છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.