iPhone 17 ખરીદવા માટે કેટલા અઠવાડિયા કરવું પડશે કામ? અમેરિકામાં 21 કલાક અને ભારતમાં...

iPhone 17 price in India: ભારતમાં એક સામાન્ય વ્યક્તિ માટે iPhone 17 ખરીદવો કોઈ સરળ કામ નથી. એક રિપોર્ટ દર્શાવે છે કે, iPhone 17 ખરીદવા માટે સરેરાશ ભારતીય કર્મચારીને 625થી 1,000 કલાક સુધી કામ કરવું પડે છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Sep 18, 2025, 05:07 PM IST

iPhone 17 price in India: iPhoneનું નામ સાંભળતા જ લોકોની આંખોમાં ચમક આવી જાય છે. નવી ટેકનોલોજી, શાનદાર કેમેરા અને બ્રાન્ડનું સ્ટેટસ સિમ્બોલ - આ બધું મળીને iPhoneને એક "ડ્રીમ ફોન" બનાવે છે. પરંતુ શું દરેક વ્યક્તિ આ સપનાને વાસ્તવિક બનાવી શકે છે? કદાચ નહીં. એક નવા રિપોર્ટ અનુસાર, ભારતમાં એક સરેરાશ વ્યક્તિ માટે iPhone 17 ખરીદવો કોઈ સરળ કામ નથી. રિપોર્ટમાં જણાવાયું છે કે, iPhone 17 ખરીદવા માટે સરેરાશ ભારતીય કર્મચારીને 625થી 1,000 કલાક સુધી કામ કરવું પડે છે, તે પણ અન્ય કોઈ ખર્ચને ધ્યાનમાં લીધા વિના. આ લગભગ 16થી 25 અઠવાડિયા ફુલ-ટાઈમ કામ છે. જેમાં ન તો ભાડું, ન તો ખોરાક, ન તો બિલ - ફક્ત iPhone!

ભારત vs અમેરિકા: એક ફોન, બે કહાનીઓ
Statistaનો રિપોર્ટ, જે International Labour Organizationના ડેટા પર આધારિત છે, જેમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે, ભારતમાં સરેરાશ કલાકદીઠ વેતન $1 થી $1.60ની વચ્ચે છે. આ દરેથી જો કોઈ iPhone 17 ખરીદવા માંગે છે, જેની કિંમત લગભગ ₹80,000–₹90,000 છે, તો તેમણે ઘણા મહિનાઓ સુધી કામ કરવું પડશે.

જ્યારે અમેરિકામાં આ જ iPhone ટેક્સ બાદ લગભગ $857માં મળે છે. પરંતુ ત્યાંના સરેરાશ વર્કર તેને માત્ર 21 કલાકની કમાણીથી ખરીદી શકે છે. આનો અર્થ એ થયો કે, ભારતમાં કોઈને મહિનાઓ લાગી શકે છે, પરંતુ એક અમેરિકન કર્મચારી તેને ફક્ત બે કે ત્રણ દિવસમાં ખરીદી શકે છે.

અન્ય દેશોના હાલ
ભારત જેવા ઘણા દેશો છે જ્યાં iPhone ખરીદવો લોકોની પહોંચની બહાર છે:
- વિયેતનામ: 600 કલાક
- તુર્કી: 461 કલાક
- બ્રાઝિલ: 409 કલાક

જો કે, ભારતમાં હવે iPhonesના કેટલાક ભાગ લોકલ મેન્યુફેક્ચરિંગથી બનવા લાગ્યા છે, જેના કારણે આયાત ડ્યૂટીમાં ઘટાડો થયો છે, તેમ છતાં iPhone હજું પણ સામાન્ય લોકો માટે "લક્ઝરી વસ્તુ" જ છે.

મોંઘા ફીચર્સ કે મજબૂરી?
Apple દર વર્ષે પોતાના નવા મોડેલોમાં વધુ સારો કેમેરા, મજબૂત ડિઝાઇન અને નવી ટેકનોલોજી આપે છે. પરંતુ જ્યારે લોકોની આવક જ એટલી ઓછી હોય છે કે ફોન ખરીદવો એ એક વર્ષની બચત જેવું લાગે છે, ત્યારે પ્રશ્ન ઊભો થાય છે કે, શું તે ખરેખર "એફોર્ડેબલ" છે? ભારત જેવા દેશમાં, જ્યાં મોટાભાગના લોકો ઓછા બજેટમાં રહે છે, ત્યાં ₹80,000-₹90,000માં ફોન ખરીદવો એ ફક્ત "ડ્રીમ" જ બનીને રહી જાય છે.

વાસ્તવિકતા શું છે?
iPhone 17 જેવા સ્માર્ટફોન ટેકનોલોજીની દ્રષ્ટિએ કમાલ છે. પરંતુ જ્યારે સરેરાશ વ્યક્તિના પગાર અને મોંઘવારીને ધ્યાનમાં લો છો, ત્યારે એવું લાગે છે કે તે ફક્ત અમીર લોકો માટે જ બનાવવામાં આવ્યા છે.

