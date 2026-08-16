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iPhone 18 Pro Max ની કિંમત અને ફીચર્સ થયા લીક! 5400mAh બેટરી અને 48MP ના ત્રણેય કેમેરા સાથે થશે લોન્ચ

આઈફોન 18 પ્રો મેક્સને લઈને ઘણી મહત્વની જાણકારી સામે આવી છે. ફોનમાં એ20 પ્રો ચિપસેટ, 48 મેગાપિક્સલના ત્રણ રિયર કેમેરા અને 5400mAh બેટરી મળવાની આશા છે. તેની શરૂઆતી કિંમત 1,52,900 રૂપિયા રહેવાની સંભાવના છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 16, 2026, 04:49 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 04:49 PM IST
iPhone 18 Pro Max ની કિંમત અને ફીચર્સ થયા લીક! 5400mAh બેટરી અને 48MP ના ત્રણેય કેમેરા સાથે થશે લોન્ચ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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