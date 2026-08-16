/iPhone 18 Pro Max ની કિંમત અને ફીચર્સ થયા લીક! 5400mAh બેટરી અને 48MP ના ત્રણેય કેમેરા સાથે થશે લોન્ચ

Apple ના આગામી પ્રીમિયમ આઈફોનને લઈને લીક્સ અને અફવાઓનો દોર જારી છે. આઈફોન 18 પ્રો મેક્સને સપ્ટેમ્બર 2026મા આઈફોન 18 પ્રો અને કંપનીના પ્રથમ ફોલ્ડેબલ આઇફોનની સાથે લોન્ચ કરવાની આશા છે. રિપોર્ટ્સ પ્રમાણે ફોનમાં પાછલા મોડલ જેવી ડિઝાઇન મળી શકે છે, જ્યારે પરફોર્મંસ માટે નવું એ20 પ્રો ચિપસેટ આપવામાં આવી શકાય છે. આ સિવાય 48 મેગાપિક્સલના ત્રણ રિયર કેમેરા અને 5400mAh ની બેટરી જેવા ફીચર્સ પણ સામે આવ્યા છે.
જૂની ડિઝાઇનમાં આવી શકે છે નવો આઈફોન
આઈફોન 17 પ્રો મેક્સમાં એપલે કેમેરા આઇલેન્ડની સાથે મોટો ડિઝાઇન ફેરફાર કર્યો હતો. હવે આઈફોન 18 પ્રો મેક્સમાં કોઈ નવી ડિઝાઇન ફેરફારની આશા ઓછી છે અને તે પાછલા મોડલની ડિઝાઇનને યથાવત રાખી શકે છે. ફોનમાં 6.9 ઇંચની સુપર રેટિના એક્સડીઆર ઓએલઈડી ડિસ્પ્લે મળવાની વાત સામે આવી રહી છે. તેમાં 120 હર્ટ્ઝ રિફ્રેશ રેટ અને 3000 નિટ્સની પીક બ્રાઇટનેસ હોઈ શકે છે.
કેમેરામાં મળી શકે છે 48MP નું ત્રિપલ સેટઅપ
કેમેરાની વાત કરીએ તો આઈફોન 18 પ્રો મેક્સમાં ત્રિપલ રિયર કેમેરા સેટઅપ આપવામાં આવી શકે છે. તેમાં 48 મેગાપિક્સલનો પ્રાઇમરી કેમેરા, 48 મેગાપિક્સલનો અલ્ટ્રા-વાઇડ એન્ગલ કેમેરા અને 48 મેગાપિક્સલનો પેરિસ્કોપ ટેલીફોટો કેમેરા સામેલ થવાની આશા છે. સેલ્ફી અને વીડિયો કોલ માટે ફોનમાં 24 મેગાપિક્સલનો ફ્રંટ કેમેરા મળી શકે છે. એટલે કે કેમેરા સેટઅપમાં ત્રણ રિયર સેન્સર 48 મેગાપિક્સલના હોઈ શકે છે.
A20 Pro ચિપસેટ અને 5400mAh બેટરીની આશા
પરફોર્મંસ માટે આઈફોન 18 પ્રો મેક્સમાં એ20 પ્રો ચિપસેટ મળવાની આશા છે, જે 2 નેનોમીટર પ્રોસેસ પર આધારિત હોઈ શકે છે. આ સાથે એપલનું 6-કોર ગ્રાફિક્સ પ્રોસેસિંગ યુનિટ એટલે કે જીપીયુ મળી શકે છે. ફોનમાં 5400mAh ની બેટરી મળવાની વાત સામે આવી છે, જે 25 વોટ વાયરલેસ મેગસેફ ચાર્જિંગને સપોર્ટ કરી શકે છે. રેમ અને સ્ટોરેજની લીક વાત પ્રમાણે 12GB રેમ અને 256GB સ્ટોરેજવાળા વેરિએન્ટની કિંમત 1,52,900 રૂપિયા હોઈ શકે છે.
સપ્ટેમ્બરમાં થઈ શકે છે લોન્ચ
આઈફોન 18 પ્રો મેક્સને આઈફોન 18 પ્રો અને એપલના પ્રથમ ફોલ્ડેબલ આઈફોનની સાથે સપ્ટેમ્બર 2026મા લોન્ચ કરવાની સંભાવના છે. અફવાઓ પ્રમાણે લોન્ચ 8થી 14 સપ્ટેમ્બર વચ્ચે થઈ શકે છે. જોકે આ બધી જાણકારી હાલ લીક્સ, અફવાઓ અને અટકળો પર આધારિત છે.