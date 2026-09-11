/દુબઈ જાઓ, ફ્રીમાં ફરીને નવો iPhone Duo લઈ આવો! કેમ વિદેશથી ફોન ખરીદવો ભારતીય ગ્રાહકોને પડી રહ્યો છે સસ્તો?

શું તમે પણ iPhone લેવાનું વિચારી રહ્યાં છો તો આ સમાચાર તમને ચોંકાવી શકે છે. એપલે પોતાનો લેટેસ્ટ ફોલ્ડેબલ ફોન iPhone Duo ને ભારતમાં લોન્ચ કરી દીધો છે, પરંતુ તેની કિંમત સાંભળી લોકો ચોંકી ગયા છે. અમેરિકા અને દુબઈને મુકાબલે આ ફોન ભારતમાં લગભગ 1.4 લાખ સુધી મોંઘો મળી રહ્યો છે. સ્થિતિ એવી છે કે લોકો સોશિયલ મીડિયા પર મજાક બનાવી રહ્યાં છે કે દુબઈ જઈ ફોન ખરીદો અને પોતાની ટ્રિપ ફ્રીમાં કરી લો. આવો જાણીએ એપલના આ નિર્ણયથી માર્કેટમાં કેમ હંગામો મચી ગયો છે.
iPhone Duo ની કિંમત જાણી ઉડી ગયા બધાના હોશ
Apple એ પોતાની પ્રથમ ફોલ્ડેબલ ડિવાઇસ iPhone Duo માર્કેટમાં ઉતારી છે. ભારતમાં તેની શરૂઆતી કિંમત 2,99,90 રૂપિયા રાખવામાં આવી છે. તેના ટોપ વેરિએન્ટની કિંમત ₹4,49,900 સુધી જાય છે. તો જો અમેરિકાની વાત કરીએ તો ત્યાં ફોન આશરે 1.92 લાખમાં મળી રહ્યો છે. દુબઈ અને સિંગાપુર જેવા દેશોમાં પણ તે સસ્તો છે. વિદેશમાં ટેક્સ રિફંડ મળ્યા બાદ આ અંતર વધુ વધી જાય છે.
સોશિયલ મીડિયા પર મીમ્સનો વરસાદ
કિંમતોમાં આટલો મોટો તફાવત જોઈ ઈન્ટરનેટ પર યુઝર્સ મજા લઈ રહ્યાં છે. સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટ ખુબ વાયરલ થઈ રહી છે, જેમાં લખ્યું કે અમેરિકાથી ભારત આવી રહેલા સ્ટૂડન્ટ જો આઈફોન Duo સાથે લાવે તો તેને વેચી તેની ફ્લાઇટની ટિકિટ ફ્રી થઈ જશે. તો કેટલાક લોકોએ કટાક્ષ કરતા કહ્યું કે જેટલા રૂપિયામાં iPhone Duo નું ફોલિયો કવર મળી રહ્યું છે, એટલામાં તો ભારતમાં એક સારો એન્ડ્રોઇડ ફોન આવી શકે છે.
ઈતિહાસમાં પ્રથમવાર ઘટશે iPhone નું વેચાણ
માર્કેટ રિસર્ચ ફર્મ IDC India અને Counterpoint Research એ ભારત માટે એપલનું સેલ્સ આઉટલુક ઘટાડી દીધું છે. રિસર્ચરોનું માનવું છે કે કેલેન્ડર વર્ષ 2026મા ભારતમાં આઈફોનના યુનિટ સેલ્સમાં ઘટાડો આવી શકે છે. ભારતના ઈતિહાસમાં આ પ્રથમવાર હશે જ્યારે વાર્ષિક આધાર પર એપલના આઈફોનનું વેચાણ ઓછું થશે. પરંતુ ફોન મોંઘા હોવાને કારણે કંપનીનું કુલ રેવેન્યુ 6થી 7 ટકા સુધી વધી શકે છે.
જૂના iPhones પણ થઈ ગયા મોંઘા
Apple એ માત્ર નવા ફોન મોંઘા કર્યાં નથી, પરંતુ જૂના મોડલ્સના ભાવ પણ વધાર્યાં છે. નવા iPhone 18 Pro અને Pro Max ભારતમાં અમેરિકાની તુલનામાં 45 ટકા મોંઘા છે. જો જૂના મોડલ્સ જેમ કે iPhone 17 અને 17e ની કિંમતમાં 20થી 29 ટકા સુધીનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે. તેનાથી તે ગ્રાહકોને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે જે નવું મોડલ મોંઘુ થવા પર જૂનો આઈફોન ખરીદવાનું વિચારી રહ્યાં હતા.
કેમ ભારતમાં આટલો મોંઘો છે iPhone Duo?
Counterpoint Research ના ડાયરેક્ટર તરૂણ પાઠક પ્રમાણે iPhone Duo નો શરૂઆતી લોટ ભારતમાં મેક ઇન ઈન્ડિયા હેઠળ બની રહ્યો નથી. આ સંપૂર્ણ રીતે ઇમ્પોર્ટ થઈ ભારત આવી રહ્યો છે. વિદેશથી આવતા ફોન પર 17% ઇમ્પોર્ટ ડ્યૂટી, 18% GST અને 5-6% સુધીના રૂપિયા-ડોલર એક્સચેન્જ રેટની અસર પડે છે. આ બધુ મળી ફોનની કિંમતમાં 40 ટકાથી વધુની નેટ ઇમ્પેક્ટ આપે છે, જેનાથી આ ફોન ભારતમાં મોંઘો થઈ જાય છે.
લોકલ દુકાનદારો અને સરકારને થશે ભારે નુકસાન
All India Mobile Retailers Association (AIMRA) એ આ કિંમત તફાવત પર ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. તેમનું કહેવું છે કે ધનવાન ભારતીય હંમેશા વિદેશ યાત્રા કરે છે, તે હવે ફોન ભારતમાંથી ખરીદવાની જગ્યાએ બહારથી ખરીદશે. તેનાથી ભારતના ઓફિશિયલ એપલ સ્ટોર્સ અને સ્થાનિક દુકાનદારોના વેપાર પર અસર થશે. આ સિવાય લોકો ગ્રે માર્કેટ (બ્લેક માર્કેટ) માંથી બિલ વગર ફોન ખરીદશે, જેનાથી સરકારને ટેક્સનું નુકસાન થશે.