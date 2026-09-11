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દુબઈ જાઓ, ફ્રીમાં ફરીને નવો iPhone Duo લઈ આવો! કેમ વિદેશથી ફોન ખરીદવો ભારતીય ગ્રાહકોને પડી રહ્યો છે સસ્તો?

Apple ના નવા iPhone Duo ની કિંમત ભારતમાં અમેરિકા અને દુબઈ કરતા 1.4 લાખ વધુ છે. જાણો કેમ દેશમાં આઈફોન આટલા મોંઘા થયા છે અને તેની અસર ભારતના સ્માર્ટફોન માર્કેટ પર કેવી પડશે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 11, 2026, 11:41 AM IST|Updated: Sep 11, 2026, 11:41 AM IST
દુબઈ જાઓ, ફ્રીમાં ફરીને નવો iPhone Duo લઈ આવો! કેમ વિદેશથી ફોન ખરીદવો ભારતીય ગ્રાહકોને પડી રહ્યો છે સસ્તો?

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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દુબઈ જાઓ, ફ્રીમાં ફરીને નવો iPhone Duo લઈ આવો! તો પણ બચી જશે તમારા પૈસા
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