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iPhone Duo કે Samsung Galaxy Z Fold 8: કોણ કોના પર ભારે? જાણો કેમેરા, બેટરી, વજન અને પરફોર્મન્સમાં કોણ આગળ

iPhone Duo vs Galaxy Z Fold8: Apple ના પહેલા ફોલ્ડેબલ iPhone Duo ની Samsung Galaxy Z Fold8 સાથે સીધી ટક્કર છે. બંનેમાં 7.6 ઇંચની ફોલ્ડેબલ સ્ક્રીન મળે છે, પરંતુ કિંમતમાં લગભગ 1.20 લાખ રૂપિયાનો તફાવત છે. જાણો કેમેરા, બેટરી, વજન અને પરફોર્મન્સમાં કોણ આગળ છે.

Published: Sep 10, 2026, 03:15 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 03:15 PM IST
iPhone Duo કે Samsung Galaxy Z Fold 8: કોણ કોના પર ભારે? જાણો કેમેરા, બેટરી, વજન અને પરફોર્મન્સમાં કોણ આગળ

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