/iPhone Duo કે Samsung Galaxy Z Fold 8: કોણ કોના પર ભારે? જાણો કેમેરા, બેટરી, વજન અને પરફોર્મન્સમાં કોણ આગળ

iPhone Duo vs Galaxy Z Fold8: ફોલ્ડેબલ સ્માર્ટફોન માર્કેટમાં લાંબા સમયથી Samsung નો દબદબો રહ્યો છે. પરંતુ હવે Apple એ પોતાના પહેલા ફોલ્ડેબલ iPhone Duo સાથે આ સેગમેન્ટમાં એન્ટ્રી કરી લીધી છે. એવામાં પ્રીમિયમ ફોલ્ડેબલ ફોન ખરીદવાવાળાઓ સામે નવો વિકલ્પ આવી ગયો છે. iPhone Duo અને Samsung Galaxy Z Fold બંને જ પોત-પોતાની બ્રાન્ડના દમદાર ફોન છે, પરંતુ કિંમત, વજન, કેમેરા, પ્રોસેસર અને બેટરીની બાબતમાં બંનેમાં ઘણો તફાવત છે. એવામાં સવાલ આવે છે કે લગભગ 3 લાખ વાળા iPhone Duo અને Galaxy Z Fold 8 માં આખરે કોને ખરીદવો વધારે ફાયદાનો સોદો છે.
કિંમતમાં લગભગ 1.20 લાખ રૂપિયાનો તફાવત
કિંમતથી શરૂઆત કરીએ તો બંને ફોનની વચ્ચે મોટો તફાવત છે. iPhone Duo ના 256GB મોડલની શરૂઆતી કિંમત 2,99,900 રૂપિયા રાખવામાં આવી છે. જ્યારે Samsung Galaxy Z Fold8 ના 12GB રેમ અને 256GB સ્ટોરેજ વાળા બેઝ મોડલની કિંમત 1,79,999 રૂપિયા છે. એટલે કે સમાન 256GB સ્ટોરેજ વાળા મોડલની તુલના કરીએ તો iPhone Duo લગભગ 1.20 લાખ રૂપિયા મોંઘો છે.
કિંમતની બાબતમાં Samsung આગળ
બંને ફોનના ફીચર્સ પ્રીમિયમ છે, પરંતુ કિંમતમાં આટલો મોટો તફાવત તેને નજરઅંદાજ કરવો મુશ્કેલ બનાવે છે. Galaxy Z Fold 8 ની શરૂઆતી કિંમત iPhone Duo ની સરખામણીમાં ઘણી ઓછી છે. તેથી જો બજેટ તમારા માટે મહત્વનું છે તો કિંમતની બાબતમાં Samsung Galaxy Z Fold 8 વધારે સારો વિકલ્પ દેખાય છે.
બંનેમાં મળે છે મોટી ફોલ્ડેબલ સ્ક્રીન
iPhone Duo ને ખોલવા પર 7.6 ઇંચની ફોલ્ડેબલ OLED ડિસ્પ્લે મળે છે. તેમાં 120Hz સુધીનો ProMotion રિફ્રેશ રેટ આપવામાં આવ્યો છે. ફોનને બંધ રાખવા પર બહાર 5.4 ઇંચની ડિસ્પ્લે મળે છે. Galaxy Z Fold8 માં પણ 7.6 ઇંચની મુખ્ય સ્ક્રીન આપવામાં આવી છે. તેની બહાર 5.5 ઇંચની કવર ડિસ્પ્લે મળે છે. Samsung એ આ વખતે ફોનના સ્ક્રીન રેશિયોમાં ફેરફાર કર્યો છે, જેનાથી મલ્ટીટાસ્કીંગ દરમિયાન સ્ક્રીન પર વધારે જગ્યા મળે છે. મોટી સ્ક્રીનના હિસાબે બંને ફોન લગભગ એક જેવી સ્થિતિમાં છે. બંનેમાં 7.6 ઇંચની મુખ્ય ફોલ્ડેબલ સ્ક્રીન છે. જોકે Apple અને Samsung એ ફોલ્ડેબલ સ્ક્રીનના ઉપયોગની રીત અલગ રાખી છે. એવામાં અહીં પસંદ મોટાભાગે યુઝરના ઉપયોગ અને ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ પર નિર્ભર કરશે.
Galaxy Z Fold 8 વજનમાં iPhone Duo કરતા હળવો
ફોનને રોજ સાથે લઈને ચાલવાની વાત કરીએ તો Samsung વધારે સારો હોઈ શકે છે. Galaxy Z Fold 8 નું વજન 201 ગ્રામ છે અને ખુલવા પર તેની જાડાઈ 4.5mm છે. Samsung ના જણાવ્યા મુજબ આ કંપનીનું અત્યાર સુધીનું સૌથી હળવું Z Fold મોડલ છે. જ્યારે iPhone Duo નું વજન 254 ગ્રામ છે અને તેને ખોલવા પર તેની જાડાઈ 5.2mm છે. Apple એ તેને અત્યાર સુધીનો સૌથી પાતળો iPhone ગણાવ્યો છે, પરંતુ વજનની બાબતમાં આ Galaxy Z Fold 8 કરતા ઘણો ભારે છે. તેથી જો હળવો ફોલ્ડેબલ ફોન તમારી પ્રાથમિકતા છે, તો Samsung નો ફોન વધારે સારો નજર આવે છે.
iPhone Duo અને Galaxy Z Fold 8 ના કેમેરામાં શું તફાવત છે?
કેમેરા સેટઅપની વાત કરીએ તો iPhone Duo માં ડ્યુઅલ 48MP Fusion કેમેરા સિસ્ટમ આપવામાં આવી છે. તેમાં 48MP નો મેઈન અને 48MP નો અલ્ટ્રા-વાઇડ કેમેરા સામેલ છે. Apple એ ફોલ્ડેબલ ડિઝાઇનને ધ્યાનમાં રાખીને કેમેરા સાથે જોડાયેલા કેટલાક નવા અનુભવો પણ આપ્યા છે. Samsung Galaxy Z Fold8 માં 50MP નો મેઈન કેમેરા આપવામાં આવ્યો છે, જેની સાથે અલ્ટ્રા-વાઇડ કેમેરા પણ મળે છે. કંપનીએ કેમેરા ફીચર્સમાં AI આધારિત ફોટો એડિટિંગ અને બીજી સ્માર્ટ સુવિધાઓ પર પણ ફોકસ કર્યું છે. કેમેરાની સરખામણી માત્ર મેગાપિક્સલ જોઈને કરવી યોગ્ય નહીં રહે. ફોટાની ક્વોલિટીમાં કેમેરા સેન્સર સિવાય પ્રોસેસિંગ, કલર ટ્યુનિંગ અને વિડિયો રેકોર્ડિંગ જેવા ઘણા પાસાઓ મહત્વના હોય છે.
iPhone Duo માં A20 Pro ચિપ
પરફોર્મન્સ માટે iPhone Duo માં Apple ની નવી A20 Pro ચિપ આપવામાં આવી છે. કંપનીએ તેને વધુ સારા CPU, GPU અને AI પ્રોસેસિંગ ક્ષમતા સાથે રજૂ કરી છે. તેમાં Neural Engine પણ મળે છે, જે AI સાથે જોડાયેલા કામોને સંભાળવામાં મદદ કરે છે.
Galaxy Z Fold 8 માં Snapdragon ચિપસેટ
Samsung Galaxy Z Fold 8 માં Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy પ્રોસેસર આપવામાં આવ્યું છે. તેને ગેમિંગ, મલ્ટીટાસ્કીંગ અને AI ફીચર્સના શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન માટે તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. બંને ફોન પોત-પોતાના પ્લેટફોર્મના દમદાર હાર્ડવેર સાથે આવે છે, તેથી વાસ્તવિક પ્રદર્શનનો તફાવત બેન્ચમાર્ક અને રોજના ઉપયોગ પછી વધારે સ્પષ્ટ થશે.
કોની બેટરી વધારે સારી?
બેટરીની વાત કરીએ તો iPhone Duo માં ડ્યુઅલ-બેટરી આર્કિટેક્ચર આપવામાં આવ્યું છે. Apple ના જણાવ્યા મુજબ, ફોન બહારની સ્ક્રીન પર 44 કલાક સુધી અને અંદરની સ્ક્રીન પર 31 કલાક સુધી વિડિયો પ્લેબેક આપી શકે છે. જ્યારે Galaxy Z Fold 8 માં 4,800mAh બેટરી મળે છે. સેમસંગના જણાવ્યા મુજબ આ ફોન 26 કલાક સુધી વિડિયો પ્લેબેક આપી શકે છે. જોકે અસલ બેટરી બેકઅપ એ વાત પર નિર્ભર કરશે કે ફોનનો ઉપયોગ કઈ રીતે કરવામાં આવી રહ્યો છે.
કોના માટે વધારે સારો છે Galaxy Z Fold8?
જો તમારી પ્રાથમિકતા ઓછી કિંમત, લાઈટ વેઈટ અને પ્રીમિયમ ફોલ્ડેબલ એક્સપિરિયન્સ છે તો Samsung Galaxy Z Fold8 વધારે વ્યાવહારિક વિકલ્પ નજર આવે છે. તેની શરૂઆતી કિંમત iPhone Duo કરતા ઘણી ઓછી છે અને વજન પણ ઓછું છે.
કોને પસંદ આવશે iPhone Duo?
જ્યારે જો તમે Apple ની ઈકોસિસ્ટમ, iOS, Apple Intelligence અને નવા A20 Pro પ્રોસેસરને પ્રાથમિકતા આપો છો તો iPhone Duo તમારા માટે વધારે આકર્ષક હોઈ શકે છે. જણાવી દઈએ કે, Apple એ પહેલીવાર ફોલ્ડેબલ iPhone દ્વારા પોતાના iPhone અનુભવને એક નવા ફોર્મમાં રજૂ કર્યો છે.