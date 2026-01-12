સરકાર અને Appleની ડબલ ચેતવણી! iPhone યુઝર્સ તાત્કાલિક કરે આ એક કામ, નહીંતર ફોન થઈ શકે છે હેક
Iphone Security Warning: Apple iPhoneનો ઉપયોગ કરો છો, તો તમારે તાત્કાલિક એક કામ કરી લેવું જોઈએ, નહીંતર ભારે નુકસાનનો સામનો કરવો પડી શકે છે. સરકારી એજન્સી CERT-In અને એપલે તેમના યુઝર્સને એલર્ટ કર્યા છે. ચાલો જાણીએ કે આ એલર્ટ શા માટે જારી કરવામાં આવ્યું છે અને એલર્ટ અને કેવી રીતે ઠીક કરવું.
Trending Photos
Iphone Security Warning: Apple iPhoneને સામાન્ય રીતે એન્ડ્રોઇડ સ્માર્ટફોન કરતા વધુ સિક્યોર માનવામાં આવે છે. પરંતુ ક્યારેક-ક્યારેક iOS પર ખતરો રહે છે. એપલે સ્વીકાર્યું છે કે, તેમની ઓપરેટિંગ સિસ્ટમમાં એવી નબળાઈઓ સામે આવી છે, જેનો ઉપયોગ હેકર્સે વાસ્તવિક દુનિયાના હુમલાઓ માટે કરી ચૂક્યા છે.
આ જ કારણ છે કે એપલે યુઝર્સને ચેતવણી આપી છે કે તેઓ તેમના iPhonesને તાત્કાલિક લેટેસ્ટ iOS વર્ઝન પર અપડેટ કરે. જો તમે અપડેટ ન કર્યું, તો તમારા ફોન પર સાયબર એટેક થઈ શકે છે.
એપલની સિક્યોરિટી એડવાઈઝરી
આ ચેતવણી કોઈ અફવા પર આધારિત નથી, પરંતુ એપલની ઓફિશિયલ સિક્યોરિટી એડવાઈઝરી પર બેસ્ડ છે. કંપનીએ પુષ્ટિ કરી છે કે, iOSમાં વેબકિટ નામના સિસ્ટમ કમ્પોનેન્ટમાં ઝીરો-ડેની નબળાઈઓ મળી આવી છે.
વેબકિટ એ એન્જિન છે જે સફારી અને આઇફોન પર લગભગ બધા બ્રાઉઝર્સ અને વેબ-બેસ્ડ એપ્લિકેશન્સને ઓપરેટ કરે છે. જો તેમાં કોઈ કમજોરી એક્સપ્લોઈડ થાય છે, તો ખતરનાક વેબ કન્ટેન્ટ દ્વારા હેકરને ફોન પર કોડ ચલાવવા અને ડેટા ઍક્સેસ કરવાની મંજૂરી આપી શકે છે. એપલે પણ સ્વીકાર્યું છે કે, આ નબળાઈઓનો ઉપયોગ પહેલાથી જ ટાર્ગેટેડ હુમલાઓમાં કરવામાં આવ્યો છે.
આ ખામીઓને ઠીક કરવા માટે એપલે એક નવું સિક્યોરિટી અપડેટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. લેટેસ્ટ iOS અપડેટમાં ઘણી હાઈ-સીવેરિટી નબળાઈઓને પેચ કરે છે, જેમાં તે ફ્લોઝ પણ સામેલ છે, જેને વાસ્તવિક હુમલાઓમાં એક્સપ્લોઈટ કરવામાં આવ્યો
એપલની એડવાઈઝરીમાં સ્પષ્ટ કહેવામાં આવ્યું છે કે, યુઝર્સ જૂના iOS વર્ઝન પર છે, તેમના માટે આ સૌથી મોટું રિસ્ક પોઈન્ટ છે. આનો અર્થ એ છે કે, ખતરો ફોનના બ્રાન્ડ સાથે નહીં, પરંતુ જૂના સોફ્ટવેર સાથે છે. આ બાબતની ગંભીરતા એ વાત પરથી સમજી શકાય છે કે ભારતની સરકારી સાયબર એજન્સી CERT-In એ પણ એપલ ડિવાઈસ માટે હાઈ-રિસ્ક ચેતવણી જારી કરી છે.
સરકારી સાયબર એજન્સીની ચેતવણી
CERT-In એ જણાવ્યું છે કે, iOS અને iPadOSમાં મલ્ટીપલ નબળાઈઓ જોવા મળી છે અને યુઝર્સને તાત્કાલિક અપડેટ કરવાની જરૂર છે. આ ચેતવણી સામાન્ય બગ ફિક્સ માટે નથી, પરંતુ એવી ખામીઓ માટે આપવામાં આવે છે જેનો મોટા પાયે દુરુપયોગ થઈ શકે છે.
સૌથી અગત્યનું છે કે, આ હુમલાઓ માત્ર કોઈ એક દેશ અથવા જૂથ સુધી મર્યાદિત હોવાનું માનવામાં આવતું નથી. સિક્યોરિટી રિસર્ચર્સનું કહેવું છે કે, ઝીરો-ડે નબળાઈઓનું નેચર જ એવું હોય છે કે એકવાર એક્સપ્લોઈટ પબ્લિક થઈ જાય, તો તેનો ઉપયોગ મોટા પાયે હુમલામાં થઈ શકે છે. આ કારણોસર, એપલે ઓટો-અપડેટ્સ ચાલુ રાખવા અને તરત જ મેન્યુઅલ અપડેટ કરવાની સલાહ આપી છે.
આનો અર્થ એ છે કે, આ ફક્ત ઉપલબ્ધ અપડેટ્સની સરળ સૂચના નથી. તે સ્પષ્ટ સંકેત છે કે સ્માર્ટફોન સુરક્ષા ફક્ત હાર્ડવેર પર જ નહીં, પરંતુ સમયસર સોફ્ટવેર અપડેટ્સ પર આધારિત છે. અને જો અપડેટ્સમાં વિલંબ થાય છે, તો સૌથી મોંઘા iPhones પણ હુમલાનો ભોગ બની શકે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે