WhatsAppએ લાવ્યું ખાસ ફીચર, એક જ એપમાં ચાલશે મલ્ટીપલ એકાઉન્ટ
WhatsAppએ iPhone યુઝર્સ માટે એક નવું ફીચર લાવ્યું છે. જે તેમને એક જ એપ્લિકેશન પર મલ્ટીપવ એકાઉન્ટ્સનો ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી આપે છે. અત્યાર સુધી iPhone પર ડ્યુઅલ-સિમ યુઝર્સ એક જ ફોન પર બે સિમ કાર્ડનો ઉપયોગ કરી શકતા નહોતા. તેમને WhatsApp Business એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરવો પડતો હતો, જે ખૂબ જટિલ પ્રોસેસ હતી.
WhatsApp એ એક નવું અપડેટ બહાર પાડ્યું છે જે iPhone યુઝર્સને એક જ ડિવાઈસ પર મલ્ટીપલ એકાઉન્ટ ચલાવવાની મંજૂરી આપશે. iOS માટે રિલીઝ કરાયેલ આ અપડેટ હાલમાં બીટામાં છે અને પરીક્ષણ માટે થોડી સંખ્યામાં યુઝર્સ માટે રોલઆઉટ કરવામાં આવ્યું છે.
આ માહિતી WAbetainfo દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવી હતી, જે આગામી WhatsApp સુવિધાઓને ટ્રેક કરતું પ્લેટફોર્મ છે. આ સુવિધાને મલ્ટી-એકાઉન્ટ કહેવામાં આવે છે. Android યુઝર્સ પાસે પહેલાથી જ આ સુવિધા છે.
ઘણા લોકો પાસે બે સિમ કાર્ડ અથવા મોબાઇલ નંબર હોય છે, એક વ્યક્તિગત ઉપયોગ માટે અને બીજું કામ માટે. અત્યાર સુધી, iPhone યુઝર્સ એક જ એપ્લિકેશનમાં બંને એકાઉન્ટનો ઉપયોગ કરી શકતા નહોતા, જેના કારણે તેમને WhatsApp Business એપ્લિકેશનનો આશરો લેવો પડતો હતો, જે કાયમી ઉકેલ નહોતો.
iOS યુઝર્સ માટે બીટા વર્ઝનમાં નવી સુવિધા આપવામાં આવી છે
WhatsApp એ હવે મલ્ટી-એકાઉન્ટ નામની એક નવી સુવિધા રજૂ કરી છે, જે આ સમસ્યાનો ઉકેલ પૂરો પાડે છે. જો કે, તે હાલમાં પરીક્ષણમાં છે. હાલમાં તેનું iPhone યુઝર્સ માટે પરીક્ષણ ચાલી રહ્યું છે. નવી સુવિધા હેઠળ યુઝર્સને એક એકાઉન્ટ સૂચિ મળશે જ્યાં તેઓ તેમના એકાઉન્ટને એક નંબરથી બીજા નંબર પર સ્વિચ કરી શકે છે. આ સેટિંગ્સમાં એક વિકલ્પ અથવા પ્રોફાઇલ આઇકોનવાળા બટન દ્વારા કરી શકાય છે.
પહેલા બીજું એકાઉન્ટ ઉમેરવું જરૂરી
જોકે, તેમને પહેલા સેટિંગ્સમાં આપેલા એકાઉન્ટમાં બીજો નંબર ઉમેરવાની જરૂર પડશે. એકવાર લોગિન પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ જાય, પછી યુઝર્સ સરળતાથી બે એકાઉન્ટ્સ વચ્ચે સ્વિચ કરી શકશે.
સેટિંગ્સ અને પિન કરેલા મેસેજ અલગ હશે
વોટ્સએપમાં આવનારી મલ્ટી-એકાઉન્ટ સુવિધા યુઝર્સની પસંદગીઓને ધ્યાનમાં લેશે. દરેક એકાઉન્ટમાં અલગ અલગ સેટિંગ્સ હશે. જો યુઝર્સ પાસે મલ્ટીપલ એકાઉન્ટ્સ હોય અને તેની સેટિંગ્સ અને પિન કરેલા મેસેજ અલગ હોય, તો જ્યારે તેઓ એપ્લિકેશનમાં એકાઉન્ટ્સ સ્વિચ કરશે ત્યારે તે સેટિંગ્સ આપમેળે બદલાઈ જશે.
