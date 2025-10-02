iPhone યુઝર્સ તરત જ કરો પોતાનો ફોન અપડેટ, Apple એ જાહેર કર્યું મહત્વપૂર્ણ અપડેટ
ios 26, iphone update: Apple એ iOS 26.0.1 નું અપડેટ જારી કર્યું છે. કંપનીએ આ અપડેટ સાથે બગ્સ પણ ફિક્સ કર્યા છે અને સાથે જ iPhone 17 સીરીઝ માં આવી રહેલી કેટલીક સમસ્યાઓને પણ સુધારી છે.
ios 26, iphone update: Apple એ iOS 26.0.1 નું અપડેટ જારી કર્યું છે અને યુઝર્સને તરત જ પોતાનો ફોન અપડેટ કરવાની સલાહ આપવામાં આવી છે. હકીકતમાં, આ અપડેટ સાથે કંપનીએ કેટલાક મહત્વપૂર્ણ બગ ફિક્સ ની પણ જાહેરાત કરી છે. iPhone 17 સીરીઝના લોન્ચ થયા પછી iPhone યુઝર્સ સતત ફરિયાદ કરી રહ્યા છે. iOS 26 અપડેટ પછી ખાસ કરીને લોકોના iPhoneની બેટરી ઝડપથી ડ્રેન થઈ રહી છે. અહીં સુધી કે કેટલીક iPhone 17 સીરીઝમાં પણ સમસ્યા આવી રહી છે. iOS 26.0.1 અપડેટ પછી આ સમસ્યાઓ ઠીક થઈ જશે
Wi-Fi અને Bluetooth ફિક્સ:
કેટલાક iPhone 17, iPhone Air અને iPhone 17 Pro યુઝર્સને કનેક્ટિવિટીમાં ઇશ્યુ આવી રહ્યા હતા, જેને ઠીક કરી દેવામાં આવ્યા છે.
સેલ્યુલર નેટવર્ક ઇશ્યુ:
iOS 26 અપડેટ પછી કેટલાક iPhonesમાં સેલ્યુલર એટલે કે મોબાઇલ નેટવર્ક કનેક્ટ કરવામાં મુશ્કેલી થઈ રહી હતી. તેને પણ કંપનીએ હવે ફિક્સ કરી દીધું છે.
કેમેરા આર્ટિફેક્ટ બગ:
કેટલાક iPhonesમાં ફોટો ક્લિક કરતી વખતે વિઝ્યુઅલ ગ્લિચ આવી રહ્યા હતા. કંપનીના જણાવ્યા મુજબ આ અપડેટ પછી તેને પણ ઠીક કરી દેવામાં આવ્યું છે.
એપ્લિકેશન આઇકન ગ્લિચ:
iOS 26 અપડેટ પછી કેટલાક યુઝર્સના ફોન પર એપ્લિકેશન આઇકન ખાલી (બ્લેન્ક) દેખાઈ રહ્યા હતા, ખાસ કરીને જ્યારે કસ્ટમ ટિન્ટ ઉમેરવામાં આવતો હતો. આ પણ હવે ઠીક થઈ જશે.
VoiceOver ઍક્સેસિબિલિટી ફિક્સ:
નવા અપડેટ પછી વૉઇસઓવર ઍક્સેસિબિલિટીમાં મુશ્કેલી આવી રહી હતી. પરંતુ હવે તે ફિક્સ થઈ ગયું છે.
સિક્યોરિટી પેચ:
કંપનીના જણાવ્યા મુજબ આ અપડેટમાં જરૂરી સિક્યોરિટી પેચ આપવામાં આવ્યા છે, જે ફોનની સુરક્ષા માટે આવશ્યક છે જો તમે તમારા ફોન પર iOS 26 પહેલેથી જ ઇન્સ્ટોલ કરેલું છે, તો સેટિંગ્સમાં જઈને અપડેટ ચેક કરો . જો તમને iOS 26.0.1 નું અપડેટ દેખાય છે, તો તેને **ડાઉનલોડ કરીને ઇન્સ્ટોલ કરી લો.
નોંધનીય છે કે iOS 26 નું ફાઇનલ અપડેટ તાજેતરમાં જ આવ્યું છે. દર વખતની જેમ આ વખતે પણ અપડેટ આવ્યા પછી યુઝર્સને ઘણી પ્રકારની મુશ્કેલીઓ આવી રહી છે. જો તમારી સમસ્યા આ અપડેટથી પણ ઠીક ન થાય, તો શક્ય છે કે આગામી અપડેટમાં તેને સુધારી લેવામાં આવશે.
