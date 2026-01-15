Aadhaar–IRCTC લિંક કરવાના 5 મોટા ફાયદા, હવે કન્ફર્મ ટિકિટ મેળવવી બનશે વધુ સરળ!
Aadhaar and IRCTC Link: IRCTC એકાઉન્ટને Aadhaar લાખે લિંર કરવાથી Tatkal અને General Ticket Booking સરળ, ઝડપી અને સુરક્ષિત થઈ જાય છે. ચાલો જાણી આધાર-વેરિફાઇડ થવાના પાંચ મોટા ફાયદાઓ વિશે. જાણો સંપૂર્ણ ફાયદાઓ અને જરૂરી માહિતી.
Trending Photos
Aadhaar and IRCTC Link: ભારતીય રેલવે (IRCTC)એ ટિકિટ બુકિંગ સિસ્ટમમાં એક મોટો બદલાવ કર્યો છે, જેનો સીધો ફાયદો મુસાફરોને થશે. હવે IRCTC એકાઉન્ટને આધાર સાથે લિંક કરવાથી યુઝર્સ સરળતાથી ટિકિટ બુક કરી શકશે. 12 જાન્યુઆરી 2026થી લાગુ થયેલા નવા નિયમ હેઠળ જે મુસાફરોનું IRCTC એકાઉન્ટ આધાર-વેરિફાઇડ હશે તેમને એડવાન્સ રિઝર્વેશન પીરિયડ (ARP)ના પહેલા દિવસે સવારે 8:00થી બપોરે 12:00 વાગ્યા સુધી જનરલ રિઝર્વ ટિકિટ બુક કરી શકશે. ચાલો આધાર-IRCTC લિંકના ફાયદાઓ વિશે જાણીએ.
Aadhaar–IRCTC Link કરવાના 5 મોટા ફાયદા
1. જનરલ ટિકિટ બુકિંગમાં પ્રાથમિકતા: હવેથી જે યુઝર્સે IRCTC એકાઉન્ટને આધાર સાથે લિંક કર્યું હશે તેમને એડવાન્સ રિઝર્વેશન પીરિયડ (ARP) ખુલવાના દિવસે સવારે 8 વાગ્યાથી બપોરે 12 વાગ્યા સુધી જનરલ રિઝર્વ ટિકિટ બુક કરી શકશે. આનો અર્થ એ છે કે, નકલી એકાઉન્ટ્સ અને એજન્ટો તરફથી ઓછી સ્પર્ધા થશે અને સાચા મુસાફરોને ટિકિટ મેળવવામાં મદદ મળશે.
2. તત્કાલ ટિકિટ બુકિંગ સરળ અને વાજબી
પહેલાથી જ જારી કરાયેલા નિયમો અનુસાર, તત્કાલ ટિકિટ બુકિંગ કરવા માટે પણ Aadhaar-based authentication ફરજિયાત બનાવવામાં આવ્યું છે. તેનો ઉદ્દેશ્ય એ સુનિશ્ચિત કરવાનો છે કે ટિકિટ બુકિંગ ફક્ત વાસ્તવિક મુસાફરો સુધી મર્યાદિત હોય અને એજન્ટો અથવા બોટ્સ દ્વારા ટિકિટ ઉપલબ્ધ ન થાય.
3. એકઉન્ટ સુરક્ષામાં મોટો સુધારો
આધાર લિંક કરવાથી તમારી IRCTC પ્રોફાઇલ સીધી તમારી ઓળખ સાથે જોડાય છે, જેનાથી એકાઉન્ટ હેકિંગ, નકલી બુકિંગ અને અનધિકૃત એક્સેસનું જોખમ નોંધપાત્ર રીતે ઓછું થાય છે.
4. વારંવાર OTP અને Verificationથી રાહત
જ્યારે IRCTC એકાઉન્ટ આધાર સાથે લિંક થાય છે, ત્યારે identity verification પહેલાથી જ પૂર્ણ થઈ જાય છે. વારંવાર verificationની જરૂરિયાત ઓછી થાય છે, બુકિંગ પ્રક્રિયા ઝડપી બને છે અને છેલ્લી ઘડીએ ગભરાટનો અનુભવ થતો નથી.
5. IRCTC એકાઉન્ટ્સ વધુ સુરક્ષિત રહે છે
આધાર લિંકિંગ સાથે બીજું કોઈ તમારા નામે નકલી એકાઉન્ટ બનાવી શકશે નહીં. એકાઉન્ટના દુરુપયોગ અથવા અનધિકૃત એક્સેસનું જોખમ ઓછું થાય છે. આનો અર્થ એ છે કે તમારું IRCTC એકાઉન્ટ મજબૂત સુરક્ષા સ્તર સાથે સુરક્ષિત રહે છે. તત્કાલ ટિકિટો સાથે સૌથી મોટી સમસ્યા એવા દલાલો છે જે બહુવિધ નકલી એકાઉન્ટ્સ બનાવે છે અને ટિકિટોને બ્લોક કરે છે.
Aadhaar–IRCTC Link કેવી રીતે કરવું? (How to link Aadhaar with IRCTC)
- સૌથી પહેલા IRCTC વેબસાઇટ/એપમાં લોગ ઇન કરો. ત્યારબાદ Account → Authenticate User વિકલ્પ પસંદ કરો.
- ત્યાર બાદ આધાર કાર્ડ / વર્ચ્યુઅલ ID પસંદ કરો.
- હવે તમારો આધાર નંબર, જન્મ તારીખ અને લિંગ દાખલ કરો.
- ત્યારબાદ તમારા આધાર સાથે લિંક કરેલા મોબાઇલ નંબર પર એક OTP મોકલવામાં આવશે.
- હવે એકવાર તમે OTP દાખલ કરો, પછી તમારું એકાઉન્ટ તમારા આધાર સાથે લિંક થઈ જશે.
તમે RailOne એપ્લિકેશન દ્વારા પણ આ પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી શકો છો. ફક્ત એપ્લિકેશનમાં લોગ ઇન કરો, "Link your Aadhaar" વિકલ્પ હેઠળ તમારી વિગતો દાખલ કરો અને OTP વડે verify કરો.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે