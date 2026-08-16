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E20 પેટ્રોલથી ઘટી રહ્યું છે ગાડીનું માઇલેજ? સરકારે જણાવ્યું આ પાછળનું સાચું કારણ

E20 પેટ્રોલથી માઇલેજ ઘટવા અને તેલમાં પાણીના મિશ્રણના દાવા પર કેન્દ્ર સરકારે સ્થિતિ સ્પષ્ટ કરી છે. સરકારનું સ્પષ્ટ કહેવું છે કે તેના માટે માત્ર ઈંધણ જ નહીં પરંતુ અન્ય કારણો પર જવાબદાર છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 16, 2026, 10:34 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 10:34 AM IST
E20 પેટ્રોલથી ઘટી રહ્યું છે ગાડીનું માઇલેજ? સરકારે જણાવ્યું આ પાછળનું સાચું કારણ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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