/E20 પેટ્રોલથી ઘટી રહ્યું છે ગાડીનું માઇલેજ? સરકારે જણાવ્યું આ પાછળનું સાચું કારણ

આજના સમયમાં ઘણા લોકો ફરિયાદ કરી રહ્યાં છે કે E20 પેટ્રોલ (જેમાં 20 ટકા ઇથેનોલ હોય છે) ભરાવવાથી તેની ગાડીની માઇલેજ ઘટી રહી છે. હવે કેન્દ્ર સરકારે તેના પર સ્પષ્ટતા આપી છે. સરકારનું કહેવું છે કે ગાડીની માઇલેજ ઓછી થવા પાછળ માત્ર E20 પેટ્રોલને જવાબદાર ન ઠેરવી શકાય.
માઇલેજ ઘટવાનું કારણ માત્ર ફ્યૂલ નહીં
પેટ્રોલિયમ અને પ્રાકૃતિક ગેસ મંત્રાલયે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર જણાવ્યું કે હકીકતમાં ગાડીની માઇલેજ ઘણી વસ્તુ પર નિર્ભર કરે છે. તેમાં ગાડી ચલાવવાની રીત, રસ્તામાં ટ્રાફિક, ટાયરોમાં હવાનું પ્રેશર, ગાડીનું મેન્ટેનન્સ અને એસીનો ઉપયોગ સામેલ છે.
પરંતુ સરકારે તે વાત જરૂર સ્વીકારી છે કે કેટલીક ગાડીઓમાં E20 પેટ્રોલને કારણે માઇલેજમાં 3થી 5 ટકા સુધીનો ઘટાડો આવી શકે છે. પરંતુ તેમનું કહેવું છે કે રસ્તા પર મળનાર માઇલેજનો સંપૂર્ણ દોષ માત્ર પેટ્રોલના મિશ્રણને ન આપી શકાય. મંત્રાલયે જણાવ્યું કે E20 પેટ્રોલને બજારમાં લાવતા પહેલા તેનું સારી રીતે ટેસ્ટિંગ થયું છે. માઇલેજ તે વાત પર પણ નિર્ભર કરે છે કે તેની સ્થિતિ કેવી છે અને તેને કઈ જગ્યા પર ચલાવવામાં આવી રહી છે.
પેટ્રોલમાં ઇથેનોલ કેમ મિક્સ કરવામાં આવી રહ્યું છે?
ભારત પોતાની જરૂરિયાતનું કાચું તેલ વિદેશોથી ખરીદે છે. વિદેશથી તેલ મંગાવવાની નિર્ભરતાને ઘટાડવા અને દેશમાં બનનાર ઇથેનોલના ઉપયોગને વધારવા માટે સરકારે પેટ્રોલમાં ઇથેનોલ મિશ્રણ કરવાનું કામ શરૂ કર્યું છે.
પેટ્રોલમાં પાણી મિક્સ કરવાની વાત પાયાવિહોણી
માઇલેજ સિવાય અન્ય એક ફરિયાદ ઉઠી રહી છે કે E20 પેટ્રોલની ગુણવત્તા ખરાબ છે અને તેમાં મિશ્રણ થઈ રહ્યું છે. સરકારી તેલ કંપનીઓ- ઈન્ડિયન ઓયલ, ભારત પેટ્રોલિયમ અને હિંદુસ્તાન પેટ્રોલિયમે આ વાતને પાયાવિહોણી ગણાવી છે. તેમણે કહ્યું કે દેશભરમાં જે ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યા છે, તેમાં પેટ્રોલમાં વધુ ક્લોરાઇડ કે ભેજ (પાણી) હોવાની વાત સાબિત થઈ નથી.
રિફાઇનરીઓમાં પેટ્રોલના 100થી વધુ સેમ્પલ લેવામાં આવ્યા છે, જેમાં ક્લોરોઆડનું સ્તર 1 પીપીએમ (PPM) કે તેનાથી ઓછું મળ્યું. આ રીતે 80 ડિસ્ટિલરી અને ડિપોથી લેવામાં આવેલા 80થી વધુ E20 સેમ્પલમાં પણ ક્લોરાઇડ નક્કી મર્યાદા (3 પીપીએમ) થી ઓછું જોવા મળ્યું.
90,000 પેટ્રોલ પંપ પર થયું ચેકિંગ
તેલ કંપનીઓએ જણાવ્યું કે દેશમાં લગભગ 90,000 પેટ્રોલ પંપોના અન્ડરગ્રાઉન્ડ ટેંકો (જમીનની અંદર બનેલા ટેંક) નું ચેકિંગ કરવામાં આવ્યું. આ તપાસમાં કોઈ ટેંકની અંદર પાણી જવાના પુરાવા મલ્યા નથી. તેનાથી તે સ્પષ્ટ થઈ ગયું કે પેટ્રોલમાં પાણી મિક્સ કરવાને કારણે ગાડીઓમાં સમસ્યા આવવાની વાત સત્ય નથી. પેટ્રોલિયમ મંત્રી હરદીપ સિંહ પુરીએ કહ્યું કે તેલ કંપનીઓએ પેટ્રોલ પંપ પર ઘણા ટેસ્ટ કર્યાં છે અને મિશ્રણના મામલા ન બરાબર સામે આવ્યા છે.