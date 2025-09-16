Nano Banana AI Saree : સાડીવાળી સ્વરૂપવાન હુસ્નપરી બનવાનો શોખ હોય તો ચેતી જજો, ભારે પડી શકે છે આ AI ટ્રેન્ડ, એક્સપર્ટસે ચેતવ્યા
Gemini Nano Banana AI Saree : ગુગલ જેમિનીના આ નવા ટ્રેન્ડ પાછળ બધા પડી ગયા છે, પરંતું આ નવો ટ્રેન્ડ કેટલો ખતરનાક છે તે જાણી લેવું પણ બહુ જરૂરી છે
Is Google Gemini Nano Banana AI tool safe : ગુગલ દ્વારા તાજેતરમાં લોન્ચ કરાયેલી જેમિની નેનો બનાના એઆઈએ ફક્ત 2 અઠવાડિયામાં જ ઈન્ટરનેટ પર ધૂમ મચાવી દીધી છે. દરેક વ્યક્તિ તેને અજમાવવા માટે પોતાના ફોટા સાથે પ્રયોગ કરી રહી છે. આ દ્વારા, છોકરીઓ બોલિવુડ સ્ટાઈલમાં, રેટ્રો સ્ટાઈલમાં સાડીના પોટ્રેટ બનાવી રહી છે અને તેને સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરી રહી છે. ખાસ કરીને ઈન્સ્ટાગ્રામ પર, એવું લાગે છે કે આ Banana AI સાડી ટ્રેન્ડનો પૂર આવી ગયો છે. જો કે, આ સાથે, સલામતી અંગે પણ પ્રશ્નો ઉભા થઈ રહ્યા છે.
Nano Banana AI એક નવો ટ્રેન્ડ બની રહ્યો છે
આ નવા Nano Banana AI નો ઉપયોગ કરીને, લોકો તેમના ફોટાને વિન્ટેજ બોલીવુડ શૈલીના દેખાવ અને 3D મૂર્તિઓમાં ફેરવી રહ્યા છે. થોડા જ સમયમાં, લાખો લોકોએ આ ટ્રેન્ડ અજમાવવાનું શરૂ કર્યું છે. તે જ સમયે, આ ટ્રેન્ડને કારણે, જેમિનીએ લાખો વપરાશકર્તાઓ પણ મેળવ્યા છે.
IPS અધિકારીની કડક ચેતવણી
આઈપીએસ અધિકારી વીસી સજ્જનરે લોકોને નેનો બનાના એઆઈ વિશે ચેતવણી આપતા સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર લખ્યું કે ઇન્ટરનેટ પર ટ્રેન્ડિંગ વસ્તુઓથી સાવધ રહો. વ્યક્તિગત માહિતી શેર કરવાથી સરળતાથી છેતરપિંડી થઈ શકે છે. આને કારણે, હેકર્સ એક ક્લિકમાં તમારા બેંક ખાતાની વિગતો મેળવી શકે છે. તેમણે કહ્યું કે કોઈપણ નકલી એપ કે નકલી વેબસાઇટથી દૂર રહો, કારણ કે એકવાર તમારો ડેટા ખોવાઈ જાય પછી તેને પાછો મેળવવો શક્ય બનશે નહીં.
ગુગલે આ સલામતી રાખી છે
ગુગલે લોકોની સલામતી વિશે કહ્યું છે કે નેનો બનાના એઆઈ દ્વારા બનાવવામાં આવતી દરેક છબી પારદર્શક સિન્ટઆઈડી વોટરમાર્ક અને મેટાડેટા ટેગ ધરાવે છે. આવી સ્થિતિમાં, આ છબીઓને એઆઈ જનરેટ કરેલી સામગ્રી તરીકે ઓળખી શકાય છે. પરંતુ હાલમાં કોઈપણ પ્રકારનું કોઈ શોધ સાધન જાહેર જનતા માટે ઉપલબ્ધ નથી.
નિષ્ણાતો શું કહે છે
બીજી બાજુ, સાયબર સુરક્ષા નિષ્ણાતો કહે છે કે વોટરમાર્કિંગ પર સંપૂર્ણ વિશ્વાસ કરી શકાતો નથી. એક અહેવાલ મુજબ, રિયાલિટી ડિફેન્ડરના સીઈઓ નેબ કોલમેન કહે છે કે વોટરમાર્કિંગ દૂર કરવું ખૂબ જ સરળ છે અથવા તેને બનાવટી પણ બનાવી શકાય છે. પરંતુ યુએસ બર્કલેના પ્રોફેસર હની ફરીદે કહ્યું કે તે મદદરૂપ છે, પરંતુ તે એકલા સંપૂર્ણ સુરક્ષા પ્રદાન કરી શકતું નથી.
તેનો આ રીતે સુરક્ષિત રીતે ઉપયોગ કરો
- AI ટૂલ્સ પર તમારા વ્યક્તિગત ફોટા અપલોડ કરશો નહીં
- છબીનો મેટાડેટા એટલે કે લોકેશન ટેગ દૂર કરો
- સોશિયલ મીડિયા પર દરેક જગ્યાએ એઆઈ ફોટા શેર કરશો નહીં
- સોશિયલ મીડિયા પર મજબૂત ગોપનીયતા સેટિંગ્સ રાખો
શું વોટરમાર્કિંગ પર વિશ્વાસ કરી શકાય છે?
ગુગલ કહે છે કે નેનો બનાના દ્વારા જનરેટ કરાયેલ અથવા સંપાદિત કરાયેલ દરેક છબી મેટાડેટા ટેગ સાથે એક અદ્રશ્ય વોટરમાર્ક ધરાવે છે. આ સ્પષ્ટ કરે છે કે છબી AI-જનરેટેડ છે. ગુગલ કહે છે કે આ પારદર્શિતા જાળવી રાખે છે અને લોકોનો વિશ્વાસ બનાવે છે. જો કે, નિષ્ણાતો આ સાથે સંપૂર્ણપણે સહમત નથી. તેઓ કહે છે કે વોટરમાર્ક શોધનારા સાધનોનો ઉપયોગ મોટા પાયે થતો નથી. બીજું, આ વોટરમાર્કને દૂર અથવા સંપાદિત પણ કરી શકાય છે. તેઓ કહે છે કે આ એક ફૂલપ્રૂફ પદ્ધતિ નથી.
ગુપ્તતા વિશે સવાલો ઉભા થયા
આ ટ્રેન્ડ પાછળની ગોપનીયતા વિશે પણ ચિંતાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. લોકો આ AI સિસ્ટમ પર ઝડપથી તેમના અંગત ફોટા અપલોડ કરી રહ્યા છે. આવી સ્થિતિમાં, AI સિસ્ટમમાં અપલોડ કરાયેલા આ ફોટાનું શું થાય છે તે અંગે ચિંતા વધી ગઈ છે. તાજેતરમાં, IPS અધિકારી વીસી સજ્જનરે આ વિશે વપરાશકર્તાઓને ચેતવણી આપી છે. તેમણે X પરની તેમની પોસ્ટમાં લખ્યું છે કે ઈન્ટરનેટ પર ચાલી રહેલા ટ્રેન્ડિંગ વિષયો વિશે સાવચેત રહો. જો તમે તમારી માહિતી ઓનલાઈન શેર કરો છો, તો તમે છેતરાઈ શકો છો. ફક્ત એક ક્લિકમાં, તમારા પૈસા ગુનેગારોના હાથમાં પહોંચી શકે છે. નકલી વેબસાઇટ્સ અથવા અનધિકૃત એપ્લિકેશન્સ પર ક્યારેય તમારો ફોટો અથવા વ્યક્તિગત વિગતો શેર કરશો નહીં.
તમારે આ બાબતોનું ખાસ ધ્યાન રાખવું
- સૌ પ્રથમ, તમારા વ્યક્તિગત અથવા સંવેદનશીલ ફોટા અપલોડ કરવાનું ટાળો.
- ફોટા શેર કરતા પહેલા, મેટાડેટા સાફ કરો, એટલે કે, ફોટામાંથી સ્થાન ટેગ અને ઉપકરણ માહિતી દૂર કરો, જેથી માહિતી અજાણતામાં પણ લીક ન થાય.
- સ્થાન ટેગ તમારા ફોટો ક્યાં બનાવવામાં આવ્યો હતો તે સ્થાન જાહેર કરી શકે છે, તેથી સ્થાન લીક થવાનું જોખમ પણ રહે છે.
- કોઈપણ AI પ્લેટફોર્મ પર ફોટા અપલોડ કરતા પહેલા, ત્યાંની ગુપ્તતા પોલિસી વાંચો.
તમે મેટાડેટા કેવી રીતે દૂર કરી શકો છો?
Google Photos માં મેટાડેટા દૂર કરવા માટે, ફોટો ખોલો, તેના પરના i આઇકોન પર ક્લિક કરો. તમને મેટાડેટા દેખાશે, પછી તેને ફોટો એક્ઝિફ એડિટર જેવી તૃતીય-પક્ષ એપ્લિકેશનથી દૂર કરો. કેટલાક ઉપકરણોમાં બિલ્ટ-ઇન વિકલ્પ હોય છે. ફોટો ખોલો, Edit અથવા More પર જાઓ અને મેટાડેટા દૂર કરો પસંદ કરો. Windows માં ફોટાના મેટાડેટાને દૂર કરવા માટે, જમણું-ક્લિક કરો, પછી ગુણધર્મો પર જાઓ, વિગતો ટેબ પર જાઓ અને "ગુણધર્મો અને વ્યક્તિગત માહિતી દૂર કરો" પર ક્લિક કરો. નવી નકલ બનાવો અથવા મૂળ ફાઇલમાંથી મેટાડેટા દૂર કરો.
નેનો બનાના સાથે તમે શું કરી શકો છો?
ગુગલ જેમિનીનું નેનો બનાના ફીચર ફોટા એડિટ કરવાનું સરળ બનાવે છે, આ માટે તમારે ફક્ત પ્રોમ્પ્ટ દાખલ કરવો પડશે. પછી તમારો ફોટો પ્રોમ્પ્ટ અનુસાર તૈયાર થાય છે. પરંતુ ગુગલ કહે છે કે તમારે પ્રોમ્પ્ટ ખૂબ જ વિગતવાર અને સચોટ રીતે આપવો પડશે. લોકો નેનો બનાના ટૂલ વડે પોતાની 3D મોડેલ છબીઓ બનાવી રહ્યા છે, સાડીમાં 90 ના દાયકાના ફોટા બનાવી રહ્યા છે, અને એનિમેટેડ પાત્રો પણ બનાવી રહ્યા છે.
