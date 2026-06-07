Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Technology
  • /ફોનને Restart કરવો કે Power Off કરવો વધારે સારો? મોટાભાગના લોકો નથી જાણતા કયો વિકલ્પ છે ફાયદાકારક

ફોનને Restart કરવો કે Power Off કરવો વધારે સારો? મોટાભાગના લોકો નથી જાણતા કયો વિકલ્પ છે ફાયદાકારક

Restart vs Power Off Phone: સ્માર્ટફોનમાં રીસ્ટાર્ટ અને પાવર ઓફ બન્ને ફોનને બંધ કરવાના જ વિકલ્પો છે, પરંતુ બન્નેના કામ અલગ-અલગ છે. ત્યારે ચાલો જાણીએ કે, ફોનને Restart કરવો કે Power Off કરવો વધારે સારો?

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 07, 2026, 10:59 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 10:59 PM IST
ફોનને Restart કરવો કે Power Off કરવો વધારે સારો? મોટાભાગના લોકો નથી જાણતા કયો વિકલ્પ છે ફાયદાકારક

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
કોણ છે અફઘાનિસ્તાનનો આ બોલર? ભારત સામે પંજો ખોલી મેદાન પર પઢી નમાજ
Saleem Safi42 min ago
2
smartphone restart1 hr ago
3
Gujarat ITI New Age Courses1 hr ago
4
Gold price2 hrs ago
5
Blue Spots On Body2 hrs ago