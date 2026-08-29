/શું ફોન અપડેટ કર્યા પછી રિસ્ટાર્ટ કરવો જરૂરી છે? જાણો સાચો નિયમ અને તેના ફાયદા

Phone Update Tips: સ્માર્ટફોનમાં સમય-સમય પર સોફ્ટવેર અપડેટ આવતા રહે છે. આ અપડેટ દ્વારા કંપનીઓ નવા ફીચર્સ આપવાની સાથે-સાથે સુરક્ષાની ખામીઓને સુધારે છે અને ફોનની પર્ફોર્મન્સ પ્રદર્શનને સુધારવાનો પ્રયાસ કરે છે. પરંતુ અપડેટ ઇન્સ્ટોલ કર્યા બાદ એક પ્રશ્ન હંમેશા સામે આવે છે કે શું ફોનને રિસ્ટાર્ટ કરવો પણ જરૂરી છે? ચાલો સમજીએ કે અપડેટ પછી ફોન રિસ્ટાર્ટ કરવાનો શું ફાયદો છે અને કઈ પરિસ્થિતિઓમાં આવું કરવું જોઈએ.
દરેક અપડેટ પછી રિસ્ટાર્ટ કરવું જરૂરી નથી
નોંધનીય છે કે, સૌથી પહેલા એ સમજવું જરૂરી છે કે દરેક સોફ્ટવેર અપડેટ પછી ફોનને મેન્યુઅલી રિસ્ટાર્ટ કરવો જરૂરી હોતો નથી. આજના મોટાભાગના એન્ડ્રોઇડ અને આઇફોન અપડેટ ઇન્સ્ટોલેશન દરમિયાન જ જરૂરી સિસ્ટમ પ્રોસેસ પૂરી કરી લે છે.
ઘણી વખત અપડેટ ઇન્સ્ટોલ કર્યા પછી ફોન જાતે જ રિસ્ટાર્ટ થઈ જાય છે. આવી સ્થિતિમાં ફોનને ફરીથી બંધ કરીને ચાલુ કરવાની જરૂર પડતી નથી.
તો પછી રિસ્ટાર્ટ કરવાની સલાહ કેમ આપવામાં આવે છે?
અપડેટ પછી રિસ્ટાર્ટ કરવાનો સૌથી મોટો ફાયદો એ છે કે, ફોનની સિસ્ટમ નવા સોફ્ટવેર સાથે એકવાર નવેસરથી લોડ થઈ જાય છે. જેનાથી અપડેટ પછી બેકગ્રાઉન્ડમાં ચાલતી જૂની પ્રોસેસ બંધ થઈ શકે છે અને સિસ્ટમ કમ્પોનન્ટ્સ ફરીથી યોગ્ય રીતે શરૂ થઈ જાય છે. જો અપડેટ પછી ફોનમાં સામાન્ય તકલીફ અનુભવાતી હોય તો રિસ્ટાર્ટ કરવું એ એક સરળ ઉપાય માનવામાં આવે છે.
આ સમસ્યાઓમાં ચોક્કસપણે કરો રિસ્ટાર્ટ
મોટા અપડેટમાં વધુ અસરકારક
જો તમે માત્ર નાની સિક્યોરિટી પેચ કે સામાન્ય અપડેટ ઇન્સ્ટોલ કર્યું છે તો અલગથી રિસ્ટાર્ટ કરવાની જરૂર સામાન્ય રીતે હોતી નથી. બીજી તરફ Android કે iOSનું મોટું વર્ઝન અપડેટ ઇન્સ્ટોલ કર્યા પછી ફોનને એકવાર રિસ્ટાર્ટ કરવો કારગર સાબિત થઈ શકે છે. ખાસ કરીને ત્યારે જ્યારે ફોન જાતે રિસ્ટાર્ટ ન થયો હોય.
મોટા અપડેટમાં સિસ્ટમના ઘણા ભાગોમાં ફેરફારો થાય છે. આવી સ્થિતિમાં એક નવું સિસ્ટમ સેશન શરૂ કરવાથી એ સુનિશ્ચિત કરવામાં મદદ મળે છે કે તમામ જરૂરી પ્રોસેસ યોગ્ય રીતે લોડ થઈ ગઈ છે.
શું રિસ્ટાર્ટ કરવાથી ફોન ફાસ્ટ થઈ જશે?
એવું બિલકુલ જરૂરી નથી. રિસ્ટાર્ટ કોઈ એવી જાદુઈ રીત નથી જેનાથી અપડેટ પછી ફોન હંમેશાં ફાસ્ટથી કામ કરવા લાગશે. જો કે, જો સમસ્યા કોઈ સિસ્ટમ પ્રોસેસ, અટકેલી એપ અથવા બેકગ્રાઉન્ડ સર્વિસને કારણે હોય તો રિસ્ટાર્ટ કર્યા પછી ફોન નોર્મલ થઈ જાય છે.