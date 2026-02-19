Prev
તમારો ફોન કોલ કોઈ બીજું તો નથી સાંભળી રહ્યું? Jioના નવા સિક્યોરિટી ફીચરથી મિનિટોમાં થશે જાણ

Jio Call Forwarding Feature: શું કોઈ બીજું તમારા ફોન કોલ્સ સાંભળી રહ્યું છે? કોલ ફોરવર્ડિંગનો દુરુપયોગ તમારી ગોપનીયતા માટે ખતરો બની શકે છે. Jio એ હવે MyJio એપમાં એક નવી સુવિધા ઉમેરી છે, જે તમને એપ્લિકેશનમાંથી સીધા જ કોલ ફોરવર્ડિંગ સેટિંગ્સ ચેક અને કંટ્રોલ કરો શકો છો. જાણો કે આ સુવિધા તમને કેવી રીતે સુરક્ષિત રાખશે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Feb 19, 2026, 07:38 PM IST

તમારો ફોન કોલ કોઈ બીજું તો નથી સાંભળી રહ્યું? Jioના નવા સિક્યોરિટી ફીચરથી મિનિટોમાં થશે જાણ

Jio Call Forwarding Feature: આજના જમાનામાં ફોન આપણા અંગત જીવનનો એક અભિન્ન ભાગ બની ગયા છે. તેથી, જો કોઈ તમારી જાણ વગર તમારા કોલ સાંભળી રહ્યું હોય, તો તે તમારી ગોપનીયતા માટે મોટો ખતરો બની શકે છે. આ સમસ્યા ઘણીવાર કોલ ફોરવર્ડિંગના દુરુપયોગને કારણે ઊભી થાય છે. આ જોખમને નિવારવા માટે રિલાયન્સ Jioએ પોતાના યૂઝર્સ માટે તેની MyJio એપમાં એક નવી સુવિધા ઉમેરી છે, જે તેમને એપમાંથી સીધા જ કોલ ફોરવર્ડિંગ સેટિંગ્સને નિયંત્રિત કરવાની મંજૂરી આપે છે.

Jio ની નવી સુવિધા શું છે અને તે શા માટે મહત્વપૂર્ણ છે?
કોલ ફોરવર્ડિંગ એક એવી સુવિધા છે, જેનો યોગ્ય ઉપયોગ થાય તો ખુબ જ મહત્વપૂર્ણ છે, પરંતુ જો તે ખોટા હાથમાં જાય, તો તે તમારી ગોપનીયતા માટે ખતરો ઉભો કરી શકે છે. જો કોઈ તમારા નંબર પર કોલ ફોરવર્ડિંગ સક્રિય કરે છે, તો ઇનકમિંગ કોલ્સ બીજા નંબર પર ટ્રાન્સફર થઈ શકે છે. આ સમસ્યાને રોકવા માટે, Jio એ MyJio એપમાં એક નવું અપડેટ બહાર પાડ્યું છે, જે યૂઝર્સને આ સેટિંગ સરળતાથી ચેક અને મેનેજ કરવાની મંજૂરી આપે છે.

હવે એપમાંથી કોલ ફોરવર્ડિંગને કંટ્રોલ કરો
આ નવા અપડેટ સાથે યૂઝર્સને હવે તેમના ફોનની ડિફોલ્ટ સેટિંગ્સને ઍક્સેસ કરવાની જરૂર રહેશે નહીં. વોઇસ અને વિડિયો કોલ ફોરવર્ડિંગને MyJio એપમાં ચાલુ, બંધ અથવા મેનેજ કરી શકાય છે. યૂઝર્સ ઝડપથી એ પણ ચકાસી શકે છે કે તેમના નંબર પર કોલ ફોરવર્ડિંગ પહેલાથી જ ચાલું છે કે નહીં.

જૂની પદ્ધતિમાં નવું શું છે?
અત્યાર સુધી, Jio, Airtel, Vi અને BSNL જેવી કંપનીઓ ફક્ત ફોનની સિસ્ટમ સેટિંગ્સમાં જ કોલ ફોરવર્ડિંગ બંધ કરવાનો અથવા બદલવાનો વિકલ્પ આપતી હતી. જોકે, Jio એ આ સુવિધાને સીધી તેની એપ્લિકેશનમાં એકીકૃત કરીને યૂઝર્સ માટે પ્રક્રિયાને સરળ બનાવી છે. આ સુરક્ષા અને કંટ્રોલ બંનેમાં સુધારો કરે છે.

ફીચર ઉપયોગ કરવાની જરૂરી શરતો
આ સુવિધાનો ઉપયોગ કરવા માટે તમારા ફોનમાં મોબાઇલ ડેટા ઓન હોવો આવશ્યક છે. આ સુવિધા Wi-Fi પર કામ કરશે નહીં. આનો અર્થ એ છે કે જો તમે MyJio એપ્લિકેશનમાંથી કોલ ફોરવર્ડિંગ સેટિંગ્સ બદલવા માંગતા હો, તો તમારે તમારા Jio મોબાઇલ ડેટા ઓન રાખવો આવશ્યક છે.

કેવી રીતે સેટ કરશો MyJio એપમાં સેટિંગ્સ

  • સૌપ્રથમ તમારા ફોન પર MyJio એપ ખોલો.
  • ત્યારબાદ ઉપર જમણી બાજુએ પ્રોફાઇલ આઇકોન પર ટેપ કરો.
  • હવે, Mobile Settings પર જાઓ અને Service Settings પર ક્લિક કરો.
  • અહીં, તમને Call Forwarding વિકલ્પ મળશે.
  • આ વિકલ્પમાં વૉઇસ અને વિડિઓ કૉલ્સ માટેના વિકલ્પો શામેલ છે.
  • હવે તમે તમારી જરૂરિયાતોને અનુરૂપ Always Forward, When Busy, When Unreachable અને When Unanswered જેવા વિકલ્પોને કસ્ટમાઇઝ કરી શકો છો.

સમયાંતરે ચેક કરવું જરૂરી
કોલ ફોરવર્ડિંગનો દુરુપયોગ તમારી ખાનગી વાતચીતોને જોખમમાં મૂકી શકે છે. તેથી, સમયાંતરે MyJio એપ તપાસો કે તમારા નંબર પર કોઈ અનિચ્છનીય કોલ ફોરવર્ડિંગ સક્રિય છે કે નહીં. આ નાનું કદમ તમારી ગોપનીયતાને સુરક્ષિત રાખવામાં ખૂબ મદદ કરી શકે છે.

