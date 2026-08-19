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કારનું એન્જિન ઓઈલ ખરાબ છે કે નહીં? 5 મિનિટમાં આ રીતે કરો ચેક, બદલવાની રીત પણ જાણો

કારના એન્જિનની લાંબી ઉંમર અને સારા પરફોર્મંસ માટે યોગ્ય એન્જિન ઓયલ ખુબ જરૂરી છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે ખરાબ કે ઓછું ઓયલ એન્જિનને ગંભીર નુકસાન પહોંચાડી શકે છે? આ સમાચારમાં અમે તમને ઓયલ ચેક કરવાની પદ્ધતિ અને બદલવાની રીત જણાવીશું.

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 19, 2026, 04:18 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 04:18 PM IST
કારનું એન્જિન ઓઈલ ખરાબ છે કે નહીં? 5 મિનિટમાં આ રીતે કરો ચેક, બદલવાની રીત પણ જાણો

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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