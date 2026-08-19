/કારનું એન્જિન ઓઈલ ખરાબ છે કે નહીં? 5 મિનિટમાં આ રીતે કરો ચેક, બદલવાની રીત પણ જાણો

કારનું એન્જિન ઓયલ એન્જિનની લાઇફ અને પરફોર્મંસ માટે ખુબ જરૂરી છે. ઓયલ એન્જિનના પાર્ટ્સને લુબ્રિકેટ કરે છે, ગરમી ઓછી કરે છે અને ફ્રિક્શનથી બચાવે છે. જો ઓયલ ખરાબ થઈ જાય કે લેવલ ઓછું થઈ જાય તો એન્જિન ઓવરહીટ થઈ શકે છે, ઘસાઈ શકે છે કે ભારે નુકસાન પહોંચી શકે છે. રેગુલર ચેકઅપ અને સમય પર ચેન્જ કરાવવાથી કારની ઉંમર વધે છે અને મોંઘા રિપેરિંગથી બચી શકાય છે.
મોટા ભાગે કારમાં દર 5000 થી 10000 કિલોમીટર કે વર્ષમાં એક વખત ઓયલ બદલવાની સલાહ આપવામાં આવે છે, પરંતુ ડ્રાઇવિંગ સ્ટાઇલ અને કંડીશન પ્રમાણે આ બદલાઈ શકે છે. યોગ્ય રીતે ચેક અને બદલવાથી ન માત્ર એન્જિન સુરક્ષિત રહે છે, પરંતુ ફ્યૂલ ઇકોનોમીમાં પણ સુધાર થાય છે. તે જાણવું જરૂરી છે કે ઓયલની કંડીશન કઈ રીચે ચેક કરવી અને તેને કઈ રીતે બદલવું?
કઈ રીતે એન્જિન ઓયલની કંડીશન ચેક કરશો
કારને સમતલ જગ્યા પર પાર્ક કરો અને એન્જિનને ઠંડુ થવા દો. બોનેટ ખોલી ડિપસ્ટિક કાઢો, કપડાથી સાફ કરો અને પછી નાખીને કાઢો. લેવલ મિન અને મેક્સ માર્ક વચ્ચે હોવું જોઈએ. રંગ એમ્બર કે હળવો ભૂરો હોવો જોઈએ. કાળો, દૂધિયો કે ઘાટો ઓયલ ખરાબ હોવાનો સંકેત છે. બળવા જેવી ગંધ કે ધાતુના કણ પણ સમસ્યા જણાવે છે.
ઓયલ બદલતા પહેલા જરૂરી તૈયારી
નવું યોગ્ય ગ્રેડનું ઓયલ, નવું ઓયલ ફિલ્ટર, રિંચ, ડ્રેન પેન, જેક અને સેફ્ટી ગેર રાખો. કારને જેકથી ઉઠાવી સ્ટેન્ડ લગાવો. એન્જિનને થોડું ગરમ કરો, જેથી ઓયલ સરળતાથી નીકળી શકે.
સ્ટેપ-બાય-સ્ટેપ ઓયલ ચેન્જ પ્રોસેસ
પહેલા ડ્રેન પ્લગ ખોલી જૂનું ઓયલ બહાર કાઢો. જૂનું ફિલ્ટર હટાવો અને નવું ફિલ્ટર લગાવો. ડ્રેન પ્લગ ઘસો. નવું ઓયલ નાખો. ડિપસ્ટિકના લેવલને ચેક કરો. એન્જિન સ્ટાર્ટ કરી લીકેજ જુઓ. થોડા કિલોમીટર ચલાવ્યા બાદ ફરી લેવલ ચેક કરો.
સાવચેતી અને ટિપ્સ
જૂનું ઓયલ પર્યાવરણ માટે હાનિકારક છે, તેને યોગ્ય જગ્યાએ ડિસ્પોઝ કરો. હંમેશા મેનુઅલ અનુસાર ઓયલનો ઉપયોગ કરો. જો અનુભવ ઓછો હોય તો મિકેનિક પાસે કરાવો. નિયમિત તપાસ કરવાથી એન્જિન સારૂ રહે છે.