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જીપની મોટી જાહેરાત, 100 લોકોને ફ્રીમાં મળશે 37 લાખની Wrangler SUV, જાણો કંપનીની શરતો

Jeep Free Wrangler SUVs Offer: ફિફા વર્લ્ડ કપ ચાલી રહ્યો છે અને આ અવસરે જીપે એક ખાસ કેમ્પેનની જાહેરાત કરી છે. આ અંતર્ગત કંપની 100 લોકોને જીપ રેંગલર (Jeep Wrangler) SUV ફ્રીમાં આપવાની છે. આ માટે કંપનીએ બે શરતો રાખી છે. જો આ બન્ને શરતો પૂરી થશે, તો કંપની 100 લોકોને આ કાર આપશે. આ કારની કિંમત 36,685 ડોલર (આશરે 37.44 લાખ રૂપિયા) છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 20, 2026, 05:58 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 05:58 PM IST
જીપની મોટી જાહેરાત, 100 લોકોને ફ્રીમાં મળશે 37 લાખની Wrangler SUV, જાણો કંપનીની શરતો

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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