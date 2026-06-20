/જીપની મોટી જાહેરાત, 100 લોકોને ફ્રીમાં મળશે 37 લાખની Wrangler SUV, જાણો કંપનીની શરતો

Jeep Free Wrangler SUVs Offer: જીપની SUV પોતાના રગ્ડ લુક અને ઓફ-રોડિંગ ક્ષમતાઓ માટે જાણીતી છે. આવી સ્થિતિમાં જીપે ખૂબ જ અલગ પ્રકારનું એક કેમ્પેન લોન્ચ કર્યું છે. આ કેમ્પેન હેઠળ કંપની જીપ રેંગલર (Jeep Wrangler)ની 100 યુનિટ્સ ફ્રીમાં આપશે. આ SUVs લોકોને ફ્રીમાં આપવામાં આવશે, પરંતુ આ માટે કંપનીએ શરતો રાખી છે.
શરત એ છે કે, જો ફિફા વર્લ્ડ કપ અમેરિકા જીતશે, તો જ કંપની આ કારો આપશે. સાથે જ આ SUV માત્ર એવા જ લોકોને મળશે, જેમનું નામ જ્યોર્જ વોશિંગ્ટન (George Washington) હશે. આ કેમ્પેન અંતર્ગત અમેરિકામાં રજિસ્ટ્રેશન શરૂ થઈ ગયું છે. જે લોકોનું લીગલ નામ જ્યોર્જ વોશિંગ્ટન છે, તેઓ આના માટે રજિસ્ટર કરી શકે છે.
ફ્રી કાર માટે શું કરવું પડશે?
આ કેમ્પેનમાં ભાગ લેનારાઓએ એક અલગ પ્લેટફોર્મ દ્વારા રજિસ્ટ્રેશન કરવાનું રહેશે અને કડક વેરિફિકેશન પ્રક્રિયામાંથી પસાર થવું પડશે. આ માટે રજિસ્ટ્રેશન કરનાર વ્યક્તિ પાસે વેલિડ ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ હોવું જોઈએ, જેના પર 'જ્યોર્જ વોશિંગ્ટન' નામ લખેલું હોય. એટલું જ નહીં, આ નામના સ્પેલિંગમાં પણ કોઈ બદલાવ હોવો જોઈએ નહીં.
આ આખું કેમ્પેન એ વાત પર નિર્ભર કરે છે કે, અમેરિકાની પુરુષ ફૂટબોલ ટીમ વર્લ્ડ કપ જીતે છે કે નહીં. જીપે વિજેતાઓની સંખ્યા 100 સુધી સીમિત રાખી છે. આ 100 લોકોની પસંદગી પહેલા થયેલા વેરિફિકેશનના આધારે કરવામાં આવશે. એટલે કે, જે 100 લોકોનું વેરિફિકેશન પહેલા થઈ જશે, અમેરિકાની ટીમ જીતવા પર તેમને જ કાર મળશે.
કારની કિંમત કેટલી છે?
એક અંદાજ અનુસાર, અમેરિકામાં હાલમાં લગભગ 300 થી 400 લોકો એવા છે જેમનું નામ જ્યોર્જ વોશિંગ્ટન છે. જો બધી શરતો પૂરી થશે, તો વિજેતાઓને 2026 Jeep Wrangler 2-Door Sport S મળશે. અમેરિકામાં આ કારની કિંમત 36,685 ડોલર (આશરે 37.44 લાખ રૂપિયા) છે અને આ એક એન્ટ્રી-લેવલ મોડલ છે.
આ SUV સ્ટાન્ડર્ડ સ્પેસિફિકેશન્સ સાથે આવે છે. વધારાના ફીચર્સ અથવા અપગ્રેડ માટે ગ્રાહકોએ અલગથી રૂપિયા ચૂકવવા પડશે. આ કેમ્પેનને પ્રમોટ કરવા માટે કંપનીએ કોમેડિયન ઇલાઇઝા શ્લેસિંગર (Iliza Shlesinger) સાથે પાર્ટનરશિપ કરી છે. ફિફા વર્લ્ડ કપ દરમિયાન જીપનું આ કેમ્પેન ઘણું પોપ્યુલર થઈ રહ્યું છે.