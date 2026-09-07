/Jio યુઝર્સની બલ્લે બલ્લે: આ પ્લાન પર મળશે 120GB એક્સ્ટ્રા ડેટા, કંપનીએ લોન્ચ કરી ખાસ ઓફર

રિલાયન્સ જિયોએ પોતાની 10મી વર્ષગાંઠ પર પ્રીપેડ યુઝર્સ માટે ખાસ Mega Anniversary Offer રજૂ કરી છે. કંપની પોતાના 3599 રૂપિયાના વાર્ષિક રિચાર્જ પ્લાનની સાથે એડિશનલ 5G ડેટા સહિત ઘણા પ્રીમિયમ બેનિફિટ્સ આપી રહી છે. આ ઓફર્સમાં યુઝર્સને 120GB બોનસ 5જી ડેટા સિવાય JioHotstar, JioAICloud, JioTV અને Google AI Pro નું એક્સેસ પણ મળશે.
₹3,599 પ્લાન પર મળશે 120GB બોનસ ડેટા
રિલાયન્સ જિયોએ પોતાની વેબસાઇટ પર 10મી વર્ષગાંઠ પર આ સ્પેશિયલ ઓફરની માહિતી આપી છે. 3599 રૂપિયાના વાર્ષિક પ્લાનમાં યુઝર્સને 120GB એક્સ્ટ્રા 5જી ડેટા મળશે. આ ડેટા દર મહિને 10જીબીના બોનસ ડેટા વાઉચર તરીકે આપવામાં આવશે. આ પ્લાનની વેલિડિટી 365 દિવસની છે, તેથી યુઝર્સ વર્ષમાં 12 વખત આ બોનસ ડેટાનો ફાયદો ઉઠાવી શકશે.
દરરોજ 2.5જીબી ડેટા અને 365 દિવસની વેલિડિટી
જિયોના 3599 રૂપિયાના પ્લાનમાં યુઝર્સને દરરોજ 2.5જીબી હાઈ-સ્પીડ ડેટા મળે છે. આ રીતે પ્લાનની વેલિડિટી દરમિયાન કુલ 912.5જીબી ડેટા ઉપલબ્ધ હશે. ડેલી ડેટા પૂરો થયા બાદ ઈન્ટરનેટની સ્પીડ ઘટીને 64Kbps થઈ જશે. આ સિવાય પ્લાનમાં દેશભરમાં અનલિમિટેડ કોલિંગ અને દરરોજ 100 એસએમએસ પણ સામેલ છે.
JioHotstar અને JioAICloud નો પણ ફાયદો
વાર્ષિક પ્લાનમાં માત્ર ડેટા અને કોલિંગ નહીં, પરંતુ ઘણી ડિજિટલ સર્વિસનું એક્સેસ પણ આપવામાં આવી રહ્યું છે. યુઝર્સને JioTV અને JioAICloud ની પણ સુવિધા મળશે. સાથે JioHotstar નો Mobile+ Hollywood નું સબ્સક્રિપ્શન પણ તેમાં સામેલ છે. આ સિવાય યુઝર્સને 50જીબીનું ફ્રી ક્લાઉડ સ્ટોરેજ પણ મળશે.
₹35,100 કિંમતનું Google AI Pro ફ્રી
આ ઓફરની સૌથી મોટી ખાસિયત Google AI Pro નું 18 મહિનાનું ફ્રી સબ્સક્રિપ્શન છે. કંપની પ્રમાણે તેની કિંમત આશરે 35100 રૂપિયા છે. સાથે યુઝર્સને 5TB ક્લાઉડ સ્ટોરેજ અને ગૂગલ AI ફીચર્સનું એક્સેસ મળશે. તેમાં Nano Banana જેવા AI ટૂલનો ઉપયોગ કરી શકાય છે.