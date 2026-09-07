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Jio યુઝર્સની બલ્લે બલ્લે: આ પ્લાન પર મળશે 120GB એક્સ્ટ્રા ડેટા, કંપનીએ લોન્ચ કરી ખાસ ઓફર

રિલાયન્સ જિયોએ પોતાની વેબસાઇટ પર 10મી એનિવર્સરીના અવસરે એક ખાસ ઓફર રજૂ કરી છે. કંપનીના 3599 રૂપિયાવાળા વાર્ષિક પ્લાનમાં યુઝર્સને 120 જીબી એક્સ્ટ્રા 5જી ડેટાનો લાભ મળશે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 07, 2026, 02:51 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 02:51 PM IST
Jio યુઝર્સની બલ્લે બલ્લે: આ પ્લાન પર મળશે 120GB એક્સ્ટ્રા ડેટા, કંપનીએ લોન્ચ કરી ખાસ ઓફર

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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