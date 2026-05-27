/Jioનો ધમાકો ! 200 રૂપિયામાં 15 એપ્સની મોજ, અનલિમિટેડ 5G અને 1000થી વધારે લાઈવ ટીવી પણ, જાણો

Jio OTT Recharge: Reliance Jioએ 200 રૂપિયાના નવા OTT Pass લોન્ચ કર્યો છે, જેમાં 15 પ્રીમિયમ OTT એપ્સ 1000થી વધારે લાઈવ ટીવી ચેનલ, 30 જીબી ડેટા અને Unlimited 5Gનો પણ મળશે ફાયદો, તે 28 દિવસની વેલિડિટી સાથે આવે છે.
Jio OTT Recharge: ભારતની સૌથી મોટી ટેલિકોમ કંપની, રિલાયન્સ જિયોએ તેના વપરાશકર્તાઓ માટે 200 રૂપિયાનો નવો OTT પાસ લોન્ચ કર્યો છે. વપરાશકર્તાઓ એક જ રિચાર્જમાં સંપૂર્ણ મનોરંજન પેકેજનો આનંદ માણી શકશે. આ પ્લાનમાં 15 પ્રીમિયમ OTT એપ્સ, 1,000થી વધુ લાઇવ ટીવી ચેનલો, 30GB હાઇ-સ્પીડ ડેટા અને અનલિમિટેડ 5G જેવી સુવિધાઓ શામેલ છે. કંપનીનો દાવો છે કે આ પેકમાં મળતા ફાયદાઓ દર મહિને આશરે 1,500 રૂપિયા જેટલા છે.
કંપનીનો નવો 200 રૂપિયાનો OTT પાસ એક સ્વતંત્ર મનોરંજન પેક છે, જે ખાસ કરીને એવા વપરાશકર્તાઓ માટે બનેલો છે, જેઓ અનેક OTT સબ્સ્ક્રિપ્શન્સ ખરીદવાને બદલે એક જ પ્લાનમાં બધું ઇચ્છે છે. આ પ્લાન 27 મે, 2026ના રોજ તમામ ઓનલાઈન અને ઓફલાઈન ચેનલો પર લાઈવ થયો હતો. જો કે, તેને એક્ટિવ કરવા માટે, યુઝર્સ પાસે પહેલાથી જ એક્ટિવ બેઝ પ્લાન હોવો આવશ્યક છે, કારણ કે તે કોઈ કોલિંગ અથવા SMS લાભ આપતું નથી.
આ પ્લાનમાં મળે છે આ OTT એપ્સ
ફક્ત 200ની કિંમતનો OTT પાસ કુલ 15 પ્રીમિયમ OTT પ્લેટફોર્મની ઍક્સેસ આપે છે. જેમાં
YouTube Premium
JioHotstar
Prime Video
SonyLiv
ZEE5
Discovery+
Sun NXT
FanCode
અને અન્ય રીજનલ OTT પ્લેટફોર્મ્સનો પણ ફાયદો મળશે
તમને 1,000+ લાઇવ ટીવી ચેનલોનો પણ લાભ મળશે
JioTV વપરાશકર્તાઓને 150થી વધુ પેઇડ ચેનલો સહિત 1,000થી વધુ લાઇવ ટીવી ચેનલોની ઍક્સેસ આપે છે. તેમાં મનોરંજન, મૂવીઝ, રમતગમત, ઇન્ફોટેનમેન્ટ અને પ્રાદેશિક સામગ્રીનો સમાવેશ થાય છે. વધુમાં, આ OTT પાસમાં 30GB હાઇ-સ્પીડ 4G/5G ડેટા શામેલ છે. યુઝર્સને અમર્યાદિત 5G ડેટાનો પણ લાભ મળશે, જેની માન્યતા તેમના એક્ટિવ બેઝ પ્લાન સાથે જોડાયેલી છે અને મહત્તમ 28 દિવસ સુધી ચાલે છે.
આ પ્લાન આ વપરાશકર્તાઓ માટે ફાયદાકારક
જો તમે દર મહિને વિવિધ OTT સબ્સ્ક્રિપ્શન્સ પર ઘણો ખર્ચ કરો છો, તો આ પ્લાન ખૂબ ખર્ચ-અસરકારક હોઈ શકે છે. ખાસ કરીને એવા વપરાશકર્તાઓ માટે કે જેઓ તેમના મોબાઇલ પર મૂવીઝ, વેબ સિરીઝ, લાઇવ સ્પોર્ટ્સ અને ટીવી ચેનલો જોવાનો આનંદ માણે છે, આ એક ઓલ-ઇન-વન પેકેજ હોઈ શકે છે. આ નવો 200 રૂપિયાનો Jio OTT પાસ Jio.com, MyJio એપ્લિકેશન, રિટેલ સ્ટોર્સ અને થર્ડ-પાર્ટી રિચાર્જ એપ્લિકેશન્સ પર ઉપલબ્ધ છે.
મહત્વનું છે કે આ પ્લાન સાથે રિચાર્જ કરતા પહેલા, તમારી પાસે એક એક્ટિવ રિચાર્જ હોવું આવશ્યક છે જે સમાન માન્યતા તેમજ કોલિંગ અને SMS લાભો પ્રદાન કરે છે. આનો અર્થ એ છે કે નવો OTT પાસ એક એડ-ઓન પ્લાન છે.