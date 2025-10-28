Jio એ કરી દીધી બોલતી બંધ, 51 રૂપિયામાં આપશે અનલિમિટેડ 5G, ચાલશે આખો મહિનો...
Unlimited 5G data for Rs 51! સાંભળીને વિશ્વાસ નથી થતો ને? પણ આ સાચું છે. હકીકતમાં Jio એક ખાસ પ્રીપેડ પ્લાન ઓફર કરી રહ્યું છે, જેને સમજદારીપૂર્વક રિચાર્જ કરવાથી તમે આખો મહિનો ફ્રી ઇન્ટરનેટ વાપરી શકો છો.
Unlimited 5G data for Rs 51: જો તમને લાગતું હોય કે સસ્તા રિચાર્જ પ્લાનના દિવસો પૂરા થઈ ગયા છે, તો એવું નથી. હકીકતમાં, જો તમે કેટલાક રિચાર્જ પ્લાનને કોમ્બોમાં ઉપયોગ કરો, તો તમે ઓછા પૈસામાં વધુ ફાયદા મેળવી શકો છો. જો તમને વિશ્વાસ ન આવતો હોય, તો એકવાર Jioના 51 રૂપિયાવાળા પ્લાન વિશે જાણી લો. હકીકતમાં Jio માત્ર 51 રૂપિયામાં અનલિમિટેડ 5G ઇન્ટરનેટ આપી રહ્યું છે. તમે ઈચ્છો તો તેનો ઉપયોગ આખો મહિનો પણ કરી શકો છો. ચાલો આ ખાસ પ્લાન વિશે વિગતવાર જાણીએ.
Jio નો 51 રૂપિયા વાળો પ્રીપેડ પ્લાન
Jio તેના ગ્રાહકોને 51 રૂપિયામાં અનલિમિટેડ 5G ઓફર કરી રહ્યું છે. હવે જો તમે કેટલીક શરતોનું પાલન કરો, તો તમે સરળતાથી આ ઓફરનો લાભ લઈ શકો છો. હકીકતમાં Jio એ રિચાર્જ પ્લાન સાથે આવતી અનલિમિટેડ 5G ઓફરને ફક્ત દિવસના 2GB ડેટાવાળા પ્લાન સુધી જ મર્યાદિત કરી દીધી હતી. તેથી, જો તમે 1.5GB ડેઇલી ડેટા વાળું રિચાર્જ કરાવ્યું હોય, તો તમે 51 રૂપિયાવાળું રિચાર્જ કરાવીને તે પ્લાન સાથે જ અનલિમિટેડ 5G ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ કરી શકો છો.
ધ્યાન રાખવા જેવી બાબતો...
જેમ કે, આ પ્લાન માટે તમારે કેટલીક બાબતોનું ધ્યાન રાખવું પડી શકે છે. હકીકતમાં 51 રૂપિયાવાળો આ પ્લાન કોઈપણ પ્રકારની વેલિડિટી સાથે આવતો નથી. તેનો અર્થ એ છે કે તમારા બેઝ પ્લાન પૂરો થતાંની સાથે જ આ પ્લાન પણ પૂરો થઈ જશે. તેનો મતલબ છે કે 51 રૂપિયાના અનલિમિટેડ 5G ડેટાને રિચાર્જ કરાવવાનો ફાયદો ત્યારે વધુ છે, જ્યારે તમે 1.5GB ડેઇલી લિમિટ વાળો પ્લાન રિચાર્જ કરાવો. આનાથી તમે તમારા મુખ્ય પ્લાન પૂરો થાય ત્યાં સુધી 5G ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ કરી શકશો. આ ઉપરાંત, સ્વાભાવિક રીતે જ અનલિમિટેડ 5Gનો ઉપયોગ કરવા માટે તમારી પાસે એક 5G ફોન હોવો જોઈએ અને સાથે જ તમે Jioના 5G કવરેજવાળા વિસ્તારમાં હોવા જોઈએ.
અન્ય અનલિમિટેડ 5G પ્લાન
જણાવી દઈએ કે અનલિમિટેડ 5G ઓફર કરનાર 51 રૂપિયાવાળો પ્લાન એકલો નથી. તમે તેના માટે 101 અને 151 રૂપિયાનો પ્લાન પણ રિચાર્જ કરાવી શકો છો. આ ત્રણેય પ્લાનમાં તમને અનલિમિટેડ 5G ડેટા મળશે, જે તમારા મુખ્ય પ્લાન પૂરો થાય ત્યાં સુધી મળતો રહેશે. હકીકતમાં આ પ્લાન પોતાની સાથે 4G ડેટાના ફાયદા પણ લઈને આવે છે, પણ તેમની સાથે મળતો 4G ડેટા નિશ્ચિત લિમિટ સુધી જ મળે છે.
