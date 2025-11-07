Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝTechnology

ડિસેમ્બરથી મોંઘા થશે મોબાઈલ રિચાર્જ પ્લાન! શું Jio, Airtel અને Vi વધારશે આટલો ભાવ?

Jio, Airtel અને Vodafone Idea (Vi) ડિસેમ્બર 2025થી તેમના મોબાઈલ રિચાર્જ પ્લાન મોંઘા કરવાની તૈયારીમાં છે. અહેવાલો અનુસાર, ટેરિફ દરોમાં 10-15% સુધીનો વધારો થઈ શકે છે. જાણો કયા પ્લાન પર અસર પડશે અને નવા ભાવ ક્યારથી લાગુ થશે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Nov 07, 2025, 11:13 AM IST

Trending Photos

ડિસેમ્બરથી મોંઘા થશે મોબાઈલ રિચાર્જ પ્લાન! શું Jio, Airtel અને Vi વધારશે આટલો ભાવ?

Jio, Airtel કે Vodafone Idea (Vi)ના જો તમે યુઝર છો, તો ડિસેમ્બરથી તમારા મોબાઈલ રિચાર્જ પ્લાન મોંઘા થવા જઈ રહ્યા છે. અહેવાલો મુજબ, ત્રણેય મોટી ટેલિકોમ કંપનીઓ તેમના ટેરિફ પ્લાનમાં વધારો કરવાની તૈયારી કરી રહી છે. આ વધારો ડિસેમ્બર 2025થી લાગુ થઈ શકે છે. આ પહેલા જુલાઈ 2024માં કંપનીઓએ 12% થી 25% સુધી ભાવ વધાર્યા હતા અને ઓગસ્ટ 2025માં કેટલાક નાના ફેરફારો કર્યા હતા.

Add Zee News as a Preferred Source

કેટલો વધારો થશે?
માર્કેટ એનાલિસ્ટ્સના મતે, આ વખતે 10% થી 15% સુધીનો વધારો જોવા મળી શકે છે. આનો અર્થ એ છે કે 199ના માસિક પ્લાનની કિંમત વધીને લગભગ 222 સુધી પહોંચી શકે છે. જ્યારે, 899ના વાર્ષિક (Yearly) પેકની કિંમત લગભગ 1,000 સુધી થઈ શકે છે. સૌથી વધુ વધારો Jioના પ્લાનમાં જોવા મળી શકે છે, કારણ કે કંપની તેના IPO પહેલા સરેરાશ 15% સુધી રેટ વધારવાની વ્યૂહરચના પર કામ કરી રહી છે. ત્યારબાદ Airtel અને Vi પણ ટૂંક સમયમાં આ જ રસ્તો અપનાવી શકે છે.

શા માટે વધી રહ્યા છે મોબાઈલ પ્લાનના ભાવ?
માર્કેટ એનાલિસ્ટ કેટા પોલ (Cata Paul)ના મતે ટેલિકોમ કંપનીઓ માટે આ વધારો જરૂરી માનવામાં આવે છે, કારણ કે તેઓ હવે પ્રતિ યુઝર સરેરાશ 200થી વધુની આવક (ARPU) હાંસલ કરવા માંગે છે. હાલમાં આ આવક 180-195ની વચ્ચે છે. 5G નેટવર્કનો વિસ્તાર, નવું ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, ભારે દેવું (જેમ કે Viનું ₹2.1 લાખ કરોડનું દેવું), સ્પેક્ટ્રમની ઊંચી કિંમત, સરકારી બાકી લેણાં. 

આ બધા કારણોસર કંપનીઓને વધુ કમાણીની જરૂર છે.

યુઝર્સ પર શું અસર થશે?
જો વધારો લાગુ થાય તો સામાન્ય યુઝર્સના ખિસ્સા પર સીધી અસર પડશે. ઉદાહરણ તરીકે, હાલમાં જે 299 વાળો 28 દિવસનો 2GB/દિવસ વાળો પ્લાન છે, તેની કિંમત વધીને 330થી 345 સુધી થઈ શકે છે. વાર્ષિક પેકમાં 100 થી 150 સુધીનો વધારો જોવા મળી શકે છે. આની સૌથી વધુ અસર પ્રિપેઇડ યુઝર્સ પર પડશે, કારણ કે ભારતના 1.1 અબજથી વધુ મોબાઈલ ગ્રાહકોમાંથી મોટાભાગના પ્રિપેઇડ છે.

પોસ્ટપેઇડ યુઝર્સને મળી શકે છે રાહત 
અહેવાલો અનુસાર, પોસ્ટપેઇડ યુઝર્સ માટે વધારો થોડો ઓછો હશે. આ પ્લાનમાં 8% થી 10% સુધીના વધારાની જ સંભાવના છે. કંપનીઓ ખાસ કરીને કોર્પોરેટ અને એન્ટરપ્રાઇઝ ગ્રાહકો પર આ લાગુ કરી શકે છે.

પહેલાથી જ થઈ રહ્યો છે ખાનગી રીતે વધારો
રસપ્રદ વાત એ છે કે Jio અને Airtelએ કોઈ પણ સત્તાવાર જાહેરાત વિના તેમના 1GB/દિવસ વાળા બેઝિક પ્લાન હટાવી દીધા છે. હવે કંપનીઓ સીધા 1.5GB/દિવસ વાળા પ્લાન ઓફર કરી રહી છે, જે 299 થી શરૂ થાય છે. જ્યારે Vi હજુ પણ 1GB/દિવસ વાળા પ્લાન આપી રહ્યું છે. આનો અર્થ એ છે કે ધીમે ધીમે કંપનીઓ પ્લાનની કિંમત વધારવાની દિશામાં પહેલેથી જ પગલાં લઈ ચૂકી છે.

યુઝર્સે શું કરવું?
જો તમે આવનારા મહિનાઓમાં રિચાર્જ પ્લાન પર વધતા ખર્ચથી બચવા માંગો છો, તો નવેમ્બરમાં જ લાંબી વેલિડિટીવાળા રિચાર્જ કરાવી લો. આનાથી તમે વર્તમાન રેટ પર તમારો ડેટા અને કોલિંગ લાભ લોક કરી શકો છો. નિષ્ણાતોના મતે, BSNL હાલમાં આ વધારાથી દૂર રહી શકે છે, તેથી તે એક સસ્તો વિકલ્પ પણ હોઈ શકે છે. જોકે યુઝર્સ માટે આ વધારો મોંઘો સાબિત થશે, પરંતુ ટેલિકોમ કંપનીઓ દાવો કરી રહી છે કે તેના બદલામાં નેટવર્ક ક્વોલિટી, કોલ સ્ટેબિલિટી અને 5G સ્પીડમાં સુધારો જોવા મળશે. એટલે કે, મોંઘું તો થશે, પરંતુ અનુભવ થોડો સારો પણ થશે.

શું આ વધારો બધા યુઝર્સ માટે હશે?
હા, આ ટેરિફ વધારો પ્રિપેઇડ અને પોસ્ટપેઇડ બંને યુઝર્સ પર અસર કરશે. જોકે, પ્રિપેઇડ યુઝર્સને વધુ અસર થશે કારણ કે તેમના પ્લાનની કિંમતોમાં 10-15% સુધીનો વધારો થવાની સંભાવના છે.

કયા પ્લાન સૌથી વધુ મોંઘા થશે?
સૌથી વધુ અસર પ્રિપેઇડ અને ડેઇલી ડેટા વાળા પ્લાન પર પડશે. જેમ કે અત્યારે જે 299નો પ્લાન છે, તેની કિંમત વધીને 330-345 સુધી પહોંચી શકે છે. શું યુઝર્સ થોડી બચત કરી શકે છે? હા, જો તમે ઇચ્છો કે વધારાની અસર ન થાય તો નવેમ્બર 2025માં લાંબી વેલિડિટીવાળા પ્લાનથી પહેલેથી જ રિચાર્જ કરાવી લો. તેનાથી તમે વર્તમાન દરો પર આગામી ઘણા મહિનાઓ સુધી સર્વિસ મેળવી શકશો.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

...और पढ़ें
Jio recharge hike 2025Airtel plan price increaseVi recharge plan hikemobile recharge rate December 2025

Trending news