પોસ્ટપેડ લેતા પહેલા આ માહિતી જરૂર વાંચો…Jio, Airtel કે Vi કઈ કંપનીનો પ્લાન છે સસ્તો અને શ્રેષ્ઠ?
Jio vs Airtel vs Vi Postpaid Plans Comparison: શું તમે પ્રીપેડથી પોસ્ટપેઇડ પર સ્વિચ કરવાનું વિચારી રહ્યા છો? Jio, Airtel અને Vi બધા જ સુંદર પ્લાન ઓફર કરે છે, પરંતુ કયો પ્લાન વાસ્તવિક લાભ આપે છે? શું તમે મોંઘો પ્લાન પસંદ કરીને નુકસાનનું જોખમ લઈ રહ્યા છો? હકીકત જાણો અને પછી યોગ્ય પસંદગી કરો.
Jio vs Airtel vs Vi Postpaid Plans Comparison: જો તમે પ્રીપેડથી પોસ્ટપેઇડ પર સ્વિચ કરવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો ફક્ત કિંમત પર નિર્ણય લેવો યોગ્ય નથી. અહીં વાસ્તવિક રમત એ છે કે કઈ કંપનીનો પ્લાન સૌથી વધુ લાભો આપે છે - ડેટા, કોલિંગ, OTT અને વધારાના લાભો. Jio, Airtel અને Vi બધા તેમના પ્લાનમાં અલગ અલગ સુવિધાઓ પ્રદાન કરે છે, તેથી યોગ્ય પસંદગી કરવી થોડી મુશ્કેલ હોઈ શકે છે. તેથી, અહીં અમે દરેક પ્લાન શું ઓફર કરે છે તે સરળ શબ્દોમાં સમજાવી રહ્યા છીએ.
Jio નો 349 રૂપિયાનો પ્લાન
રિલાયન્સ જિયોનો 349 રૂપિયાનો પોસ્ટપેઇડ પ્લાન એવા લોકો માટે યોગ્ય છે જેઓ મર્યાદિત ડેટા સાથે મેનેજ કરી શકે છે પરંતુ વધારાના લાભો ઇચ્છે છે. આ પ્લાન કુલ 30 જીબી હાઇ-સ્પીડ ડેટા ઓફર કરે છે, ત્યારબાદ તમારે પ્રતિ જીબી 10 રૂપિયા ચૂકવવા પડશે. તે અનલિમિટેડ કોલિંગ અને દરરોજ 100 એસએમએસ પણ આપે છે. વધુમાં, તમને ત્રણ મહિના માટે જિયો હોટસ્ટાર મોબાઇલ અને ટીવીની ઍક્સેસ મળે છે. નોંધનીય છે કે, તે 50 જીબી એઆઈ ક્લાઉડ સ્ટોરેજ અને ગૂગલ જેમિની પ્રોની ઍક્સેસ પણ આપે છે, જે તેને થોડું અલગ બનાવે છે.
એરટેલનો 449 રૂપિયાનો પ્લાન
એરટેલનો 449 રૂપિયાનો પ્લાન એવા યૂઝર્સ માટે યોગ્ય છે જેમને વધુ ડેટા અને પ્રીમિયમ સુવિધાઓ જોઈએ છે. આ પ્લાન અનલિમિટેડ 4G અને 5G ડેટા આપે છે, એટલે કે તમારે ડેટા ખતમ થવાની ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. તે અનલિમિટેડ કોલિંગ અને દરરોજ 100 SMS પણ આપે છે. આ પ્લાન 100GB ક્લાઉડ સ્ટોરેજ, 3 મહિના માટે Jio Hotstar, 12 મહિના માટે Adobe Express Premium, મફત Hello Tunes અને સ્પામ કોલ એલર્ટ જેવી સુવિધાઓ પણ આપે છે. તે એરટેલ Xstream Play Premium ની ઍક્સેસ પણ આપે છે, જે મનોરંજન ઉત્સાહીઓ માટે એક મહત્વપૂર્ણ લાભ છે.
Vi નો 451 રૂપિયાનો પ્લાન
વોડાફોન આઈડિયાનો 451 રૂપિયાનો પ્લાન થોડો અલગ રીતે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યો છે. તે 50GB હાઇ-સ્પીડ ડેટા આપે છે, પરંતુ જો તમે 5G કવરેજ વિસ્તારમાં છો અને 5G ફોનનો ઉપયોગ કરો છો, તો તમને અનલિમિટેડ 5G ડેટાનો લાભ પણ મળે છે. વધુમાં, રાત્રે 12 વાગ્યાથી સવારે 6 વાગ્યા સુધી અનલિમિટેડ નાઇટ ડેટા આપવામાં આવે છે, જે ભારે ડાઉનલોડર્સ માટે ઉપયોગી છે. આ પ્લાન દર મહિને 3,000 SMS અને Vi ગેમ્સની ઍક્સેસ પણ આપે છે. યૂઝર્સ પાસે 3 મહિના માટે Vi Movies & TV, 1 વર્ષ માટે Jio Hotstar અથવા Sony Liv, અથવા Norton Mobile Security માંથી પસંદગી કરવાનો વિકલ્પ પણ છે.
તમારા માટે કયો પ્લાન છે યોગ્ય?
જો તમે ઓછી કિંમતે કેટલીક વધારાની સુવિધાઓ સાથે મૂળભૂત ઉપયોગ ઇચ્છતા હો, તો Jioનો 349 પ્લાન તમારા માટે યોગ્ય હોઈ શકે છે. જો કે, જો તમને અમર્યાદિત ડેટા અને વધુ પ્રીમિયમ સેવાઓની જરૂર હોય, તો Airtelનો 449 પ્લાન વધુ મૂલ્ય પ્રદાન કરે છે. બીજી બાજુ, જો તમે નાઇટ ડેટા અને લવચીક OTT વિકલ્પો ઇચ્છતા હો, તો Viનો 451 પ્લાન એક સારો વિકલ્પ હોઈ શકે છે. આખરે, પસંદગી તમારી જરૂરિયાતો પર આધારિત છે: ડેટા, મનોરંજન અથવા બજેટ.
