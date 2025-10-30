336 દિવસ સુધી અનલિમિટેડ કોલિંગ, સાથે JioTV નું ફ્રી સબ્સક્રિપ્શન, જિયોએ ગ્રાહકોને આપી સરપ્રાઇઝ!
Jio Recharge Plan: Jio યુઝર્સને હવે વારંવાર રિચાર્જ કરાવવાની ઝંઝટમાંથી છુટકારો મળશે. જિયોએ એક શાનદાર પ્લાન લોન્ચ કર્યો છે, જેમાં યુઝર્સને અનેક બેનિફિટ્સ મળી રહ્યાં છે.
Jio Recharge Plan: રિલાયન્સ જિયો હંમેશા પોતાના સસ્તા રિચાર્જ પ્લાન માટે અન્ય કંપનીઓથી આગળ રહે છે, જેનો પૂરાવો કંપનીના 50 કરોડ ગ્રાહકો છે. જિયો સતત પોતાના પોર્ટફોલિયોમાં ફેરફાર કરતું રહે છે. તેમાં એક એવો પ્લાન ઓફર કરવામાં આવે છે, જેણે કરોડો ગ્રાહકોને મોટી રાહત આપી છે.
જિયોએ હવે તે યુઝર્સની મોટી ચિંતા ખતમ કરી છે, જેણે અત્યાર સુધી કોલિંગવાળા પ્લાનમાં ડેટા માટે પૈસા ખર્ચ કરવા પડતા હતા. કેટલાક યુઝર્સ એવા હોય છે જેને માત્ર અનલિમિટેડ કોલિંગની જરૂર હોય છે અને તે ડેટાનો ખૂબ ઓછો ઉપયોગ કરે છે. તેવામાં તેને હંમેશા રિચાર્જ કરાવવું મોંઘુ પડતું હતું.
એક પ્લાન અને 11 મહિનાની ઝંઝટ ખતમ
જિયો હવે પોતાના ગ્રાહકોને જરૂરિયાતને સમજતા એવો પ્લાન લઈને આવ્યું છે જેમાં માત્ર કોલિંગનો ફાયદો મળે છે. આ પ્લાન તે લોકો માટે સારો વિકલ્પ છે, જેણે આખું વર્ષ માત્ર વાત કરવી છે પરંતુ ઈન્ટરનેટનો ઉપયોગ કરવો નથી.
જિયોનો 336 દિવસની વેલિડિટીનો પ્લાન
જિયોનો આ પ્લાન વોઇસ અને SMS ઓનલી પ્લાન છે. આ રિચાર્જની કિંમત 1748 રૂપિયા છે. તેમાં યુઝર્સને 336 દિવસની લાંબી વેલિડિટી મળે છે, જે આશરે 11 મહિના બરાબર છે. તમે કોઈ ચિંતા વગર કોઈપણ નેટવર્ક પર અનલિમિટેડ કોલિંગનો લાભ ઉઠાવી શકો છો.
પ્લાનના અન્ય બેનિફિટ્સ
કંપની ગ્રાહકોને ફ્રી કોલિંગની સાથે અન્ય ફાયદા પણ આપે છે. યુઝર્સને આ પ્લાનમાં 3600 SMS ફ્રી મળે છે. જો તમે ટીવી જોવાના શોખીન હોવ તો તમને પેકમાં જિયોટીવીનું ફ્રી એક્સેસ મળે છે. આ સાથે JioAiCloud નો બેનિફિટ્સ પણ મળે છે.
જો તમને આ વાર્ષિક પ્લાન મોંઘો પડી રહ્યો છે તો તમે નાનો વિકલ્પ પણ પસંદ કરી શકો છો. 84 દિવસની વેલિડિટીવાળો વોઇસ ઓનલી પ્લાન 448 રૂપિયામાં ઉપલબ્ધ છે.
