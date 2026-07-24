સ્વતંત્રતા દિવસ પહેલા Jio નો મોટો ધમાકો: લોન્ચ કર્યો 'ફ્રીડમ પેક', 15 મહિના સુધી રિચાર્જમાંથી મુક્તિ!

દેશની સૌથી મોટી ખાનગી ટેલીકોમ કંપની રિલાયન્સ જિયોએ સ્વતંત્રતા દિવસ 2026 પહેલા પોતાના યુઝર્સને એક મોટી સરપ્રાઇઝ આપી છે. જો તમે વારંવાર રિચાર્જ કરાવવાથી પરેશાન છો તો જિયોએ તમારા માટે ફ્રીડમ પેક પ્લાન લોન્ચ કર્યો છે. કંપનીએ પોતાના JioFiber અને AirFiber યુઝર્સ માટે 10,000 નું ફ્રીડમ પેક લોન્ચ કર્યું છે. આ પ્લાનની સૌથી ખાસ વાત છે કે તેમાં તમને 15 મહિના સુધી રિચાર્જ કરાવવાની ઝંઝટમાંથી મુક્તિ મળશે. તે પણ 100 Mbps ની તોફાની સ્પીડ અને ઘણી ઓટીટી એપ્સની સાથે. આવો આ પ્લાનની વિગત જાણીએ.
જિયોએ ફ્રીડમ પેક દ્વારા પોતાના ગ્રાહકો JioFiber અને AirFiber યુઝર્સ માટે ખાસ ઓફર રજૂ કરી છે. આ પ્લાનની સૌથી મોટી ખાસિયત તેની 15 મહિનાની લાંબી વેલિડિટી છે. આ જિયોનો એકમાત્ર એવો બ્રોડબેન્ડ પ્લાન બની ગયો છે, જે આટલી લાંબી વેલિડિટી સાથે આવે છે.
Jio ₹10,000 Freedom Pack ના મોટા ફાયદા
જિયોના આ ફ્રીડમ પેકમાં યુઝર્સને 15 મહિના સુધી 100 Mbps ની ડાઉનલોડ અને અપલોડ સ્પીડ મળશે. આ સાથે અનલિમિટેડ વોઇસ કોલનો લાભ આપવામાં આવી રહ્યો છે.
જિયોના આ રિચાર્જ પ્લાનમાં જિયોટીવી એપ દ્વારા 1000થી પણ વધુ લાઇવ ટીચી ચેનલ્સનું એક્સેસ મળશે.
ફ્રી સેટ-ટોપ બોક્સ
આ સાથે કંપની આ પ્લાનની સાથે જિયો યુઝર્સને કોઈ વધારાના ચાર્જ વગર ફ્રીમાં સેટ-ટોપ બોક્સ પણ આપી રહી છે, જેનાથી ટીવી જોવા માટે અલગથી DTH કનેક્શનની જરૂર પડશે નહીં.
12 OTT એનું એક્સેસ
આ પ્લાનમાં યુઝર્સના મનોરંજન માટે JioHotstar, SonyLIV, ZEE5, SunNXT, HoiChoi, Discovery+, TimesPlay, TarangPlus, ErosNow, Lionsgate Play, ShemarooMe અને ETV Win નું ફ્રી સબ્સક્રિપ્શન મળશે.
JioPC સપોર્ટ
આ સાથે યુઝર્સ પોતાના ટીવી પર જ ક્લાઉડ કમ્પ્યુટિંગ દ્વારા JioPC ની મજા માણી શકે છે.
જો તમે વારંવાર રિચાર્જ કરાવવાની ઝંઝટથી પરેશાન છો અને તમારા ઘર માટે બ્રોડબેન્ડ, ટીવી અને ઓટીટીનો ઓલ-ઇન-વન કોમ્બો પેક શોધી રહ્યાં છો તો આ ફ્રીડમ પેક તમારા માટે ખાસ સાબિત થઈ શકે છે.
લાંબી વેલિડિટી માટે બેસ્ટ
જિયો પોતાના યુઝર્સને 100 Mbps સ્પીડવાળા બે ક્વાર્ટર એટલે કે 3 મહિનાવાળા પ્લાન ઓફર કરે છે, જેની કિંમત ₹3,333 અને ₹4,444 છે. જો ગણિત પ્રમાણે સમજો તો 12 મહિનાના કિંમત ઘણી થાય છે. તો ફ્રીડમ પેક 10,000 નું છે, જે 15 મહિનાની વેલિડિટી આપે છે.