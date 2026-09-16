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Jio નો સૌથી સસ્તો 5G રિચાર્જ પ્લાન: અનલિમિટેડ 5G ડેટા અને કૉલિંગ સાથે મેળવો આ ફાયદા, જાણો કિંમત

Jio યુઝર્સે ઓછી કિંમતમાં 5જી ડેટાવાળો પ્લાન જોઈએ તો આ પ્લાન તમારા માટે ઉપયોગી સાબિત થઈ શકે છે. તેમાં અનલિમિટેડ 5જી ડેટાની સાથે અનલિમિટેડ કોલિંગ, 2જીબી 4G ડેટા અને દરરોજ 100 SMS મળે છે. આવો વિગત જાણીએ.

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 16, 2026, 03:28 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 03:28 PM IST
Jio નો સૌથી સસ્તો 5G રિચાર્જ પ્લાન: અનલિમિટેડ 5G ડેટા અને કૉલિંગ સાથે મેળવો આ ફાયદા, જાણો કિંમત

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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