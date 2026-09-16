/Jio નો સૌથી સસ્તો 5G રિચાર્જ પ્લાન: અનલિમિટેડ 5G ડેટા અને કૉલિંગ સાથે મેળવો આ ફાયદા, જાણો કિંમત

જો તમે Jio યુઝર્સ છો અને ઓછી કિંમતમાં 5જીની મજા લેવા ઈચ્છો છો તો તમારા માટે એક શાનદાર પ્લાન છે. જિયોના પોર્ટફોલિયોમાં આમ તો ઘણા રિચાર્જ પેક છે, પરંતુ એક સૌથી સસ્તો પ્લાન છે, જેમાં અનલિમિટેડ 5જી ડેટાનો ફાયદો મળે છે. પરંતુ આ ઓફરનો લાભ લેવા માટે તમારી પાસે 5જી સપોર્ટવાળો ફોન અને જિયોનું 5જી નેટવર્ક હોવું જરૂરી છે.
શું અનલિમિટેડ 5G ડેટા મળશે?
Jio નો 198 રૂપિયાનું રિચાર્જ પેક અનલિમિટેડ 5G ડેટાની સાથે આવે છે. આ પ્લાનમાં 5જી યુઝર્સને કોઈ ડેલી લિમિટ વગર ઈન્ટરનેટ વાપરવાનો ફાયદો મળે છે. એટલે કે 5જી નેટવર્ક ઉપલબ્ધ હોવા પર તમે અનલિમિટેડ ડેટા વાપરી શકો છો.
શું આ પ્લાનમાં અનલિમિટેડ કોલિંગ પણ છે?
માત્ર ડેટા જ નહીં, આ રિચાર્જમાં અનલિમિટેડ વોયસ કોલિંગની પણ સુવિધા મળે છે. એટલે કે પ્લાનની વેલિડિટી દરમિયાન તમારે કોલ કરવા માટે કોઈ અલગથી ચાર્જ આપવો પડશે નહીં.
4G યુઝર્સ માટે કેલટો ડેટા મળશે?
જો કોઈ જગ્યાએ 5જી નેટવર્ક ઉપલબ્ધ નથી અને ફોન 4જી નેટવર્ક પર ચાલી રહ્યો છે તો આ પ્લાનમાં 2GB 4G ડેટા મળે છે. એટલે કે 5જી નેટવર્ક ન મળવાની સ્થિતિમાં પણ તમે ઈન્ટરનેટ ચલાવી શકશો.
દરરોજ કેટલા SMS મોકલી શકો છો?
198 રૂપિયાના જિયો રિચાર્જમાં યુઝર્સને દરરોજ 100 SMS મોકલવાની પણ સુવિધા મળે છે. તેવામાં કોલિંગ અને ડેટાની સાથે દરરોજ મેસેજિંગની જરૂરિયાત પણ આ પ્લાનથી પૂરી થઈ શકે છે.
પ્લાનની વેલિડિટી કેટલી છે?
આ રિચાર્જ પ્લાનની વેલિડિટી 14 દિવસની છે. એટલે કે 198 રૂપિયાનું રિચાર્જ કરાવ્યા બાદ તમે 14 દિવસ સુધી તેનો ઉપયોગ કરી શકો છો. જેમાં ડેટા, કોલિંગ અને એસએમએસ સામેલ છે.
શું દરેક ફોનમાં મળશે અનલિમિટેડ 5G?
અહીં એક વાત સમજવી જરૂરી છે. 98 રૂપિયાનટો જિયો પ્લાનમાં અનલિમિટેડ 5જી ડેટા માત્ર 5જી ફોન પર મળશે. આ સિવાય તમારા વિસ્તારમાં 5જી નેટવર્ક ઉપલબ્ધ હોવું જરૂરી છે. 5જી ફોન કે નેટવર્ક ન હોવાની સ્થિતિમાં તેનો ફાયદો મળશે નહીં.