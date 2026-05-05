/Jio એ આખું વર્ષ સિમ એક્ટિવ રાખવા કરી દીધો સસ્તો જુગાડ, આ પ્લાનમાં મળશે અનેક ફાયદા

Jio ના 365 દિવસના સસ્તા પ્લાને યુઝર્સની મોજ કરાવી દીધી છે. કંપનીના આ પ્લાનમાં યુઝર્સને અનલિમિટેડ કોલિંગ, ડેટા સહિત ઘણા લાભ મળે છે.
Jio એ પોતાના કરોડો યુઝર્સો માટે ઘણા સસ્તા રિચાર્જ પ્લાન ઉતાર્યા છે. ટેલીકોમ કંપનીની પાસે એક એવો સસ્તો પ્લાન છે, જેમાં એક વર્ષની વેલિડિટી મળે છે. આ પ્રીપેડ પ્લાન 365 દિવસની વેલિડિટી સાથે આવે છે. તેમાં અનલિમિટેડ કોલિંગ, ડેટા, ફ્રી નેશનલ રોમિંગ, JioHotstar જેવા ફ્રી બેનિફિટ્સ મળે છે. જિયોનો આ પ્લાન ખાસ તેવા યુઝર્સ માટે છે, જે વારંવા પોતાના નંબર પર રિચાર્જ કરાવવા ઈચ્છતા નથી.
365 દિવસનો સસ્તો પ્લાન
જિયોનો આ લોન્ગ ટર્મ વેલિડિટીવાળો સસ્તો પ્લાન 3599 રૂપિયામાં આવે છે. આ પ્લાનમાં યુઝર્સને 365 દિવસની વેલિડિટી ઓફર કરવામાં આવે છે. આ સાથે કંપની પોતાના પ્લાનમાં અન્ય બેનિફિટ્સ ઓફર કરે છે. આ સસ્તા પ્લાનમાં યુઝર્સને અનલિમિટેડ કોલિંગનો લાભ આપવામાં આવે છે. સાથે દેશભરમાં ફ્રી નેશનલ રોમિંગનો લાભ આપવામાં આવે છે. આ પ્લાનમાં કંપની કુલ 912.5GB ડેટા બેનિફિટ્સની સાથે આવે છે.
તેમાં યુઝર્સને ડેલી 2.5GB હાઈ સ્પીડ ડેટા અને 100 ફ્રી એસએમએસનો લાભ મળે છે. આ પ્લાનમાં કંપની યુઝર્સને અનલિમિટેડ 5જી ડેટા પણ ઓફર કરે છે. જો તમારી પાસે 5જી ફોન છે તો તમને અનલિમિટેડ ફ્રી ડેટાનો લાભ મળશે.
આ સિવાય જિયો ટીવી અને જિયો એઆઈ ક્લાઉડનું પણ એક્સેસ મળે છે. જિયોના આ પ્લાનમાં Google Gemini Pro નું 18 મહિનાનું ફ્રી સબ્સક્રિપ્શન મળે છે, જેમાં યુઝર્સને 5000GB ક્લાઉડ સ્ટોરેજનો લાભ મળે છે. આ પ્લાનમાં 3 મહિના માટે જિયોહોટસ્ટારનું મોબાઇલ સબ્સક્રિપ્શન મળે છે.
એનુઅલ પ્લાન
આ પ્લાન સિવાય કંપનીની પાસે અન્ય એક એનુઅલ પ્લાન છે, જેમાં યુઝર્સને 365 દિવસની વેલિડિટી મળે છે. આ પ્લાનની કિંમત 3999 રૂપિયા છે. આ પ્રીપેડ પ્લાનમાં યુઝર્સને અનલિમિટેડ કોલિંગ, ફ્રી નેશનલ રોમિંગનો લાભ મળશે. આ પ્લાનમાં પણ દરરોજ 2.5જીબી ડેટા અને 100 ફ્રી SMS નો લાભ મળશે. જિયોનો આ પ્લાન FanCode OTT એપના સબ્સક્રિપ્શન સાથે આવે છે. તેમાં યુઝર્સને જિયો ટીવી, જિયો એઆઈ ક્લાઉડ અને ગૂગલ જેમિની પ્રોનું એક્સેસ મળે છે.