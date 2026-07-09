/Jio ગ્રાહકોની મોજ: માત્ર ₹55માં જુઓ 16 ભાષાઓની 150થી વધુ પ્રીમિયમ ચેનલ્સ, જાણો કઈ રીતે થશે એક્ટિવ

માત્ર ચાના બે કપ જેટલી કિંમતમાં, ગ્રાહકોને 16થી વધુ ભાષાઓમાં પ્રસારિત ચેનલોનો એક વિશાળ સંગ્રહ મળે છે, જેમાં બ્રોડકાસ્ટિંગ ક્ષેત્રના કેટલાક સૌથી મોટા નામોની 150થી વધુ પ્રીમિયમ ચેનલ્સનો સમાવેશ થાય છે. જેમાં મનોરંજન, ફિલ્મો, સમાચાર, બાળકોના કાર્યક્રમો, લાઈફસ્ટાઈલ અને પ્રાદેશિક સામગ્રીના સમૃદ્ધ મિશ્રણને આવરી લેતી સ્ટારપ્લસ એચડી, કલર્સ એચડી, સોની એન્ટરટેઇનમેન્ટ ટેલિવિઝન એચડી, સોની સબ એચડી, ડિસ્કવરી, એનિમલ પ્લેનેટ, સન ટીવી નેટવર્ક, ઇટીવી અને આવી અન્ય ઘણી ચેનલ્સનો સમાવેશ થાય છે.
આ પેકમાં બ્રોડકાસ્ટિંગ ક્ષેત્રના કેટલાક સૌથી મોટા નામોની ચેનલ્સ સામેલ છે.
જિયોસ્ટાર (JioStar)
સોની એન્ટરટેઇનમેન્ટ ટેલિવિઝન (SET)
સન ટીવી નેટવર્ક
વર્નર બ્રધર્સ ડિસ્કવરી
ઇટીવી (ETV)
રિચાર્જ કરો, લોગ-ઈન કરો, જોવાનું શરૂ કરો. કોઈ એક્ટિવેશનની જરૂર નથી
શરૂઆત કરવી એકદમ સરળ છે. ₹55 ના પેકથી રિચાર્જ કરો, JioTV એપ ખોલો, તમારા Jio નંબર સાથે લોગ-ઈન કરો અને જોવાનું શરૂ કરો. આના માટે કોઈ અલગ એક્ટિવેશન પ્રક્રિયાની જરૂર નથી, અને તમારું રિચાર્જ સફળ થતાંની સાથે જ પ્રીમિયમ ચેનલ્સ ઉપલબ્ધ થઈ જશે.
હવે ઉપલબ્ધ છે, ઓનલાઈન અને ઓફલાઈન
આ માત્ર એક એન્ટરટેઇનમેન્ટ પેક છે, તેથી આમાં કોઈ વોઈસ કોલિંગ કે SMS ના લાભ મળતા નથી.
આ સેવાનો લાભ લેવા માટે ગ્રાહક પાસે એક એક્ટિવ જિયો પ્રીપેડ અથવા પોસ્ટપેડ કનેક્શન હોવું જરૂરી છે.
આ પેક JioTV એપ દ્વારા એક સમયે એક જ મોબાઇલ ડિવાઇસ પર કામ કરશે.
મલ્ટિપલ રિચાર્જ સુવિધા: જો તમે એક કરતાં વધુ વખત આ રિચાર્જ કરશો, તો વધારાના પેક કતાર (Queue) માં ગોઠવાઈ જશે અને દર 30 દિવસની સાયકલ પૂરી થતાં એક પછી એક એક્ટિવેટ થશે.