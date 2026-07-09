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Jio ગ્રાહકોની મોજ: માત્ર ₹55માં જુઓ 16 ભાષાઓની 150થી વધુ પ્રીમિયમ ચેનલ્સ, જાણો કઈ રીતે થશે એક્ટિવ

જિયોના ગ્રાહકોની તો ભાઈ મોજ પડી ગઈ! હવે ટીવીના રિચાર્જ પાછળ સેંકડો રૂપિયા બગાડવાની જરૂર નથી, કારણ કે જિયો લાવ્યું છે માત્ર ₹55નું 'ઓલ-ઈન-વન' ધમાકા પેક. જિયોસ્ટાર, સોની અને ઈટીવી નેટવર્કની પ્રીમિયમ HD ચેનલો હવે માત્ર ચાના બે કપ જેટલી કિંમતમાં આખો મહિનો તમારા મોબાઈલ સ્ક્રીન પર દોડશે.

Written ByKaran Rajput
Published: Jul 09, 2026, 02:27 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 02:27 PM IST
Jio ગ્રાહકોની મોજ: માત્ર ₹55માં જુઓ 16 ભાષાઓની 150થી વધુ પ્રીમિયમ ચેનલ્સ, જાણો કઈ રીતે થશે એક્ટિવ

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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