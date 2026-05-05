/Jio એ કરોડો ગ્રાહકોને આપ્યો ઝટકો, ચૂપચાપ બંધ કર્યો આ સસ્તો પ્લાન

Reliance Jio: રિલાયન્સ જીઓ (Reliance Jio) એ તેના કરોડો યુઝર્સને મોટો આંચકો આપતા પોતાનો એક લોકપ્રિય અને સસ્તો પ્રીપેડ પ્લાન ચૂપચાપ બંધ કરી દીધો છે. આ પ્લાન તેની ઓછી કિંમત અને વધુ ફાયદાઓને કારણે યુઝર્સમાં ખૂબ જ જાણીતો હતો.
જાહેરાત વગર પ્લાન હટાવ્યો
કંપનીએ કોઈ પણ પૂર્વ સૂચના કે જાહેરાત વગર આ પ્લાનને તેની વેબસાઇટ અને માય જીઓ (MyJio) એપ પરથી હટાવી દીધો છે. આ પગલાથી એવા ગ્રાહકોને માઠી અસર થશે જેઓ ઓછા બજેટમાં દૈનિક ડેટાનો ઉપયોગ કરતા હતા.
શું TRAI ના નિર્દેશની અસર છે?
એવું માનવામાં આવે છે કે આ પગલું ટેલિકોમ રેગ્યુલેટરી ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા (TRAI) ના નિર્દેશો બાદ લેવામાં આવ્યું છે. અહેવાલો અનુસાર, TRAI એ પારદર્શિતાનો અભાવ અને ભેદભાવપૂર્ણ નીતિ ધરાવતા અમુક ટેરિફ પ્લાન્સને બંધ કરવાની સલાહ આપી હતી.
યુઝર્સને શું નુકસાન થયું?
₹209 નો આ પ્લાન જીઓનો એકમાત્ર એવો સસ્તો પેક હતો જેમાં ગ્રાહકોને રોજ 1GB ડેટા મળતો હતો. હવે આ પ્લાન બંધ થવાને કારણે યુઝર્સ પાસે આટલો બજેટ-ફ્રેન્ડલી વિકલ્પ બચ્યો નથી. હાલમાં એ સ્પષ્ટ નથી કે કંપની આ પ્લાનને નવા સ્વરૂપે ફરી લોન્ચ કરશે કે નહીં.
પ્લાનમાં મળતા ફાયદાઓ પર એક નજર
આ પ્લાન તેની કિંમત પ્રમાણે ખૂબ જ આકર્ષક સુવિધાઓ આપતો હતો. આ પ્લાનમાં કુલ 22GB હાઇ-સ્પીડ ડેટા, અથવા 1GB પ્રતિ દિવસ, 22 દિવસની માન્યતા સાથે ઓફર કરવામાં આવ્યો હતો. તેમાં અમર્યાદિત વોઇસ કોલિંગ અને 100 SMS પ્રતિ દિવસનો પણ સમાવેશ થતો હતો. વપરાશકર્તાઓને JioTV અને JioAICloud જેવા પ્લેટફોર્મની ઍક્સેસ પણ મળી. દૈનિક ડેટા મર્યાદા પૂર્ણ થયા પછી, ઇન્ટરનેટ સ્પીડ ઘટાડીને 64 Kbps કરવામાં આવી હતી.
ખૂબ જ સસ્તો પડતો હતો આ પ્લાન
જો દૈનિક ખર્ચની ગણતરી કરવામાં આવે તો આ પ્લાન યુઝર્સને અંદાજે ₹9.5 પ્રતિ દિવસમાં પડતો હતો. આ કારણોસર તે 'વેલ્યુ-ફોર-મની' ઓપ્શન ગણાતો હતો. હવે ગ્રાહકોએ 1GB ડેઈલી ડેટા માટે આનાથી મોંઘા પ્લાન પસંદ કરવા પડશે.