દિવાળી પર Jioની મોટી ભેટ ! 60 દિવસ સુધી મળશે ફ્રી ઇન્ટરનેટ, સાથે મળશે 11 OTT પ્લેટફોર્મનું સબ્સ્ક્રિપ્શન
Jio Offer : દિવાળી પહેલા રિલાયન્સ જિયોએ તેના ગ્રાહકોને એક મોટી ભેટ આપી છે. કંપનીએ જિયો હોમ બ્રાન્ડ હેઠળ 60 દિવસની મફત ટ્રાયલ ઓફર શરૂ કરી છે. જેમાં તમને ઈન્ટરનેટની સાથે OTT કન્ટેન્ટ મફતમાં જોવા મળશે.
Jio Offer : રિલાયન્સ જિયોએ તેના ગ્રાહકોને એક મોટી દિવાળી ભેટ આપી છે. કંપની જિયો હોમ બ્રાન્ડ હેઠળ 60 દિવસ મફત ઇન્ટરનેટ આપશે. આ ઓફર ફક્ત ફાસ્ટ ઇન્ટરનેટ જ નહીં, પરંતુ ટીવી અને OTT કન્ટેન્ટ પણ સંપૂર્ણપણે મફતમાં આપે છે. ખાસ વાત એ છે કે નવા અને હાલના બંને યુઝર્સને આનો લાભ મળશે.
જિયો હોમ ઓફરમાં શું શામેલ છે ?
આ ઓફર હેઠળ કંપની જિયોફાઇબર અને એરફાઇબર સેવાઓની બે મહિનાની મફત ઍક્સેસ આપી રહી છે. જે હેઠળ ગ્રાહકોને રાઉટર, સેટ-ટોપ બોક્સ અને ઇન્સ્ટોલેશન સહિતની બધી સુવિધાઓ મફતમાં પ્રાપ્ત થશે. કંપનીનો ધ્યેય લોકોને કોઈપણ જોખમ વિના તેની સેવાનો અનુભવ કરવાનો છે, જેથી તેઓ તેને વિશ્વાસ સાથે અપનાવી શકે. શરૂઆતમાં આ ઓફર 50 દિવસ માટે હતી, પરંતુ દિવાળીને ધ્યાનમાં રાખીને, તેને 60 દિવસ સુધી લંબાવવામાં આવી છે.
60 દિવસની મફત ટ્રાયલ કેવી રીતે કામ કરે છે
જિયો હોમ સર્વિસ માટે સાઇન અપ કર્યા પછી, ગ્રાહકોને રાઉટર અને STBનું મફત ઇન્સ્ટોલેશન મળે છે. 60 દિવસ પછી તમારું કનેક્શન આપમેળે ₹599 પ્રતિ માસના પોસ્ટપેઇડ પ્લાનમાં ટ્રાન્સફર થઈ જશે. જો તમે આ પ્લાન લેવા ના માંગતા હો અથવા કોઈ અલગ પ્લાન પસંદ કરવા માંગતા હો, તો તમે ટ્રાયલ સમાપ્ત થાય તે પહેલાં બદલી શકો છો.
એક સંપૂર્ણ મનોરંજન પેકેજ મફતમાં મળશે
આ ઓફર હેઠળ Jio તેના ગ્રાહકોને ફક્ત ઇન્ટરનેટ ઍક્સેસ જ નહીં પરંતુ 1,000+ ડિજિટલ ટીવી ચેનલો અને 11થી વધુ OTT એપ્લિકેશન્સની ઍક્સેસ પણ મફતમાં આપી રહ્યું છે. આનો અર્થ એ છે કે અલગ સબ્સ્ક્રિપ્શન્સ પર ખર્ચ કરવાની જરૂર નથી. ફક્ત એક Jio હોમ બોક્સ ટીવી, OTT અને Wi-Fi સર્વિસ ઓફર કરશે.
Jio હોમ ઓફરનો લાભ લેવા માટે તમારે પહેલા તપાસ કરવી પડશે કે તમારા વિસ્તારમાં સર્વિસ ઉપલબ્ધ છે કે નહીં. આ કરવા માટે, Jioની સત્તાવાર વેબસાઇટ અથવા એપ્લિકેશનની મુલાકાત લો અને તમારો PIN કોડ અને ઇન્સ્ટોલેશન સરનામું દાખલ કરો. જો સર્વિસ તમારા PIN કોડમાં ઉપલબ્ધ હશે, તો તમે થોડીવારમાં ઑફરને એક્ટિવ કરી શકો છો.
ઓફર એક્ટિવ કરવાની સરળ રીત
- Jio હોમ ઑફર પેજ પર જાઓ.
- તમારો PIN કોડ દાખલ કરો.
- ઇન્સ્ટોલેશન સરનામું ભરો.
- જો સર્વિસ તમારા વિસ્તારમાં ઉપલબ્ધ હોય, તો Confirm Interest પર ક્લિક કરો.
તમારી 60-દિવસની મફત ટ્રાયલ શરૂ થશે અને તમે એક પણ પૈસા ચૂકવ્યા વિના હાઇ-સ્પીડ ઇન્ટરનેટ, ટીવી અને પ્રીમિયમ OTT કન્ટેન્ટનો આનંદ માણી શકશો.
તહેવારો દરમિયાન લોકો ઘરે વધુ સમય વિતાવે છે અને પરિવાર સાથે મનોરંજનનો આનંદ માણે છે. આ Jio હોમ ઓફર તમારા ઘરને સ્માર્ટ, કનેક્ટેડ અને મનોરંજનથી ભરપૂર બનાવી શકે છે. આ દિવાળી પર જો તમે કોઈપણ મુશ્કેલી વિના હાઇ-સ્પીડ ઇન્ટરનેટ અને ટીવીની સુવિધા ઇચ્છતા હો, તો આ 60-દિવસનો મફત ટ્રાયલ તમારા માટે એક શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ બની શકે છે.
