Jioનો પૈસા વસૂલ પ્લાન... ફ્રી Netflix સાથે મળશે અનલિમિટેડ 5G !

Jio free Netflix plan : રિલાયન્સ જિયો તેના યુઝર્સને મૂલ્યવાન રિચાર્જ પ્લાન ઓફર કરી રહ્યું છે, જેમાં મફત નેટફ્લિક્સ સબ્સ્ક્રિપ્શન, લાંબી માન્યતા અને પાત્ર યુઝર્સ માટે અમર્યાદિત 5G ડેટાનો સમાવેશ થાય છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Dec 18, 2025, 04:33 PM IST

Jio free Netflix plan : જો તમે તમારા મોબાઇલ રિચાર્જ સાથે OTT લાભોનો આનંદ માણવા માંગતા હો, તો આ રિલાયન્સ જિયો પ્લાન ઉપયોગી થઈ શકે છે. જિયો લાંબી વેલિડિટી અને અમર્યાદિત 5G ડેટા અને પસંદગીના પ્રીપેડ પ્લાન પર મફત નેટફ્લિક્સ સબ્સ્ક્રિપ્શન ઓફર કરે છે. મુખ્ય વાત એ છે કે યુઝર્સ તેમની જરૂરિયાતોને આધારે મોબાઇલ અથવા મોટી સ્ક્રીન માટે પ્લાન પસંદ કરી શકે છે.

ફ્રી નેટફ્લિક્સ સાથે જિયોના ખાસ પ્લાન

રિલાયન્સ જિયો હાલમાં બે મૂલ્યના પ્લાન ઓફર કરી રહ્યું છે, જે મફત નેટફ્લિક્સ સબ્સ્ક્રિપ્શન ઓફર કરે છે. બંને પ્લાન 84 દિવસની વેલિડિટી સાથે આવે છે અને પુષ્કળ દૈનિક ડેટા ઓફર કરે છે. જો તમે ઓછી કિંમતે નેટફ્લિક્સનો આનંદ માણવા માંગતા હો, તો સસ્તો પ્લાન વધુ સારો છે, જ્યારે ટીવી અથવા લેપટોપ પર સ્ટ્રીમિંગ કરનારાઓને વધુ ખર્ચાળ પ્લાન વધુ ફાયદાકારક લાગશે.

Jioનો 1,299 રૂપિયાનો પ્લાન

Jioનો આ 1,299 રૂપિયાનો પ્લાન 84 દિવસની વેલિડિટી ઓફર કરે છે. યુઝર્સને દરરોજ 2GB ડેટા, બધા નેટવર્ક પર અમર્યાદિત વોઇસ કોલિંગ અને દરરોજ 100 SMS મળે છે. આ પ્લાનની સૌથી મોટી ખાસિયત એ છે કે 84 દિવસ માટે તેનું મફત Netflix મોબાઇલ સબ્સ્ક્રિપ્શન. તેમાં Jio સ્પેશિયલ ઑફર્સ અને 18 મહિનાની Google Gemini Pro ઍક્સેસનો લાભ પણ શામેલ છે.

Jioનો 1,799 રૂપિયાનો પ્લાન

જો તમે મોટી સ્ક્રીન પર Netflix જોવાનું પસંદ કરો છો, તો Jioનો 1,799 રૂપિયાનો પ્લાન એક સારો વિકલ્પ છે. તે 84 દિવસની વેલિડિટી પણ આપે છે અને દરરોજ 3GB ડેટા આપે છે. આ પ્લાનમાં Netflix Basic સબ્સ્ક્રિપ્શનનો સમાવેશ થાય છે, જે તમને તમારા મોબાઇલ તેમજ તમારા ટીવી અથવા લેપટોપ પર કન્ટેન્ટ જોવાની મંજૂરી આપે છે. આ પ્લાનમાં કોલિંગ અને SMS જેવા અન્ય ફાયદા પણ ઉપલબ્ધ છે.

અનલિમિટેડ 5G ડેટા અને વધારાના લાભ

બંને પ્લાન JioTV અને JioAiCloudની ઍક્સેસ આપે છે. વધુમાં 5G નેટવર્ક માટે લાયક યુઝર્સને પણ અનલિમિટેડ 5G ડેટાનો લાભ મળે છે. આનો અર્થ એ છે કે મનોરંજનની સાથે, હાઇ-સ્પીડ ઇન્ટરનેટની ચિંતા પણ દૂર થશે.

કયો પ્લાન કોના માટે યોગ્ય ?

જો તમે ફક્ત તમારા મોબાઇલ પર Netflix જોવા માંગતા હો અને ઓછા બજેટનું રિચાર્જ શોધી રહ્યા છો, તો 1,299 રૂપિયાનો પ્લાન એક શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ છે. જો તમને મોટી સ્ક્રીન પર વધુ સારી સ્ટ્રીમિંગ અને વધુ ડેટાની જરૂર હોય, તો 1,799 રૂપિયાનો પ્લાન વધુ સારો ઓપ્શન છે.
 

