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Jio એ આપી મોટી ભેટ! આ યુઝર્સને 799 રૂપિયાવાળું Amazon Prime Lite બિલકુલ ફ્રી, આ રીતે કરો ક્લેમ

Jio free Amazon Prime: રિલાયન્સ Jio પોતાના 10 વર્ષ પૂરા થવા પર હોમ યુઝર્સને મોટી ભેટ આપી રહ્યું છે. કંપની 30 થી 100 Mbps ના 3-ઇન-1 પ્લાન્સ પર 799 રૂપિયાવાળું એમેઝોન પ્રાઇમ લાઇટ સબ્સ્ક્રિપ્શન એક વર્ષ માટે બિલકુલ ફ્રી આપી રહી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 20, 2026, 09:19 AM IST|Updated: Sep 20, 2026, 09:19 AM IST
Jio એ આપી મોટી ભેટ! આ યુઝર્સને 799 રૂપિયાવાળું Amazon Prime Lite બિલકુલ ફ્રી, આ રીતે કરો ક્લેમ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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