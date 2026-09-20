/Jio એ આપી મોટી ભેટ! આ યુઝર્સને 799 રૂપિયાવાળું Amazon Prime Lite બિલકુલ ફ્રી, આ રીતે કરો ક્લેમ

Jio free Amazon Prime: ભારતની સૌથી મોટી પ્રાઇવેટ ટેલિકોમ કંપની રિલાયન્સ જીઓ પોતાના કસ્ટમર્સ માટે શાનદાર ઓફર્સ લાવી છે. જો તમે પણ જીઓ યુઝર્સ છો, તો કંપનીના આ ઓફરથી તમને મોટો ફાયદો થવા જઈ રહ્યો છે. જીઓએ આ વખતની ઓફર પોતાના જીઓ હોમ યુઝર માટે લાવી છે. કંપની પોતાના 10 વર્ષ પૂરા થવાની ઉજવણી હેઠળ જીઓ હોમ યુઝર્સને હવે 30 Mbps થી લઈને 100 Mbps સુધીના પ્લાન્સનો ઉપયોગ કરનારા કસ્ટમર્સને બિલકુલ ફ્રીમાં Amazon Prime Lite નું સબ્સ્ક્રિપ્શન મળવાનું છે.
જીઓ હોમ યુઝર આને ખૂબ જ સરળતાથી પોતાના MyJio એપ દ્વારા એક વર્ષના ફ્રી સબ્સ્ક્રિપ્શનને એક્ટિવેટ કરી શકે છે. ચાલો જાણીએ ઓફરની ફૂલ ડિટેલ્સ અને પૂરી પ્રોસેસ.
કોને મળશે આ ઓફરનો ફાયદો?
રિલાયન્સ જીઓનો આ એમેઝોન પ્રાઇમ લાઇટવાળો ઓફર તે તમામ યુઝર્સ માટે છે, જે 30 Mbps થી લઈને 100 Mbps સુધીના 3-ઇન-1 જીઓ હોમ પ્લાનનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. આ 3-ઇન-1 પ્લાનમાં યુઝર્સને એક સાથે ટીવી, OTT અને Wi-Fi જેવી તમામ સુવિધાઓ મળે છે. આ સાથે જ, જે કસ્ટમર્સ પાસે 888 રૂપિયા, 1199 રૂપિયા અથવા 150 Mbps થી ઉપરવાળા પ્લાન છે, તેમને કંપની તરફથી પૂરા 24 મહિના એટલે કે બે વર્ષ માટે એમેઝોન પ્રાઇમ લાઇટનું સબ્સ્ક્રિપ્શન મળતું રહેશે.
એમેઝોન પ્રાઇમ લાઇટમાં શું-શું મળશે?
એમેઝોન પ્રાઇમ લાઇટ સબ્સ્ક્રિપ્શનની રિચાર્જ કિંમત 799 રૂપિયા પ્રતિ વર્ષ છે. જીઓ સાથે જોડાવા પર આ બેનિફિટ યુઝર્સને પૂરી રીતે ફ્રીમાં મળી રહ્યો છે. આ સબ્સ્ક્રિપ્શન દ્વારા યુઝર્સને એમેઝોન પર ફાસ્ટ ડિલિવરીનો ફાયદો તો મળે જ છે, સાથે જ તેઓ પ્રાઇમ વિડિયો પર શ્રેષ્ઠ ફિલ્મો અને વેબ સિરીઝની મજા પણ કોઈ વધારાના ખર્ચ વગર માણી શકે છે. જો કોઈ યુઝર પછીથી આને ફૂલ પ્રાઇમ વિડિયોમાં અપગ્રેડ કરવા માંગે, તો તે જીઓ અથવા એમેઝોનના કસ્ટમર કેરનો સંપર્ક કરીને આવું સરળતાથી કરી શકે છે.
કેવી રીતે ક્લેમ કરવો આ ફ્રી ઓફર?
જો તમે પણ જીઓ હોમના કસ્ટમર છો અને આ શાનદાર ઓફરનો ફાયદો ઉઠાવવા માંગો છો, તો આ ખૂબ જ સરળ છે. આ પ્રોસેસને પૂરી કરવા માટે નીચે આપેલા સ્ટેપ્સને ફોલો કરો-
જીઓ અનુસાર, આ ઓફર 19 સપ્ટેમ્બર 2026 થી કસ્ટમર્સ માટે રોલ આઉટ થવાનું શરૂ થઈ ચૂક્યું છે. આગામી બે અઠવાડિયાની અંદર આને તબક્કાવાર રીતે તમામ યોગ્ય યુઝર્સ સુધી પહોંચાડી દેવામાં આવશે. જે દિવસે તમે આ ઓફરને એક્ટિવેટ કરશો, તે તારીખથી લઈને આગામી એક વર્ષ સુધી આ પૂરી રીતે ફ્રી રહેશે. જીઓના આ નવા ઓફરથી યુઝર્સનું મનોરંજન વધુ મજેદાર બનવાનું છે.