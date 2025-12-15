Jio Recharge Plans: નવા વર્ષ પર મુકેશ અંબાણી લાવ્યા ગજબના Jio Plans, જિયો યૂઝર્સને ફ્રીમાં મળશે આટલું બધુ
Jio Happy New Year 2026 Plans: જિયોએ નવા વર્ષ પહેલા પોતાના ગ્રાહકો માટે એક ધમાકેદાર નવો પ્રીપેઈડ પોર્ટફોલિયો લોન્ચ કર્યો છે. તમને શું લાભ મળશે તેના માટે આ પ્લાન્સની વિગતો ખાસ જાણો.
રિલાયન્સ જિયોએ નવા વર્ષ પહેલા પોતાના ગ્રાહકો માટે Happy New Year 2026 નામનો એક નવો પ્રીપેડ પોર્ટફોલિયો લોન્ચ કર્યો છે. આ પોર્ટફોલિયોમાં કુલ 3 નવા રિચાર્જ પ્લાન છે. ખાસ કરીને એવા ગ્રાહકો માટે છે જે લાંબા સમયની કનેક્ટિવિટી, ભરપૂર એન્ટરટેઈન્મેન્ટ અને નવી એઆઈ ટેકનોલોજીનો ફાયદો એક સાથે ઉઠાવવા માંગે છે. આ પ્લાન્સની કિંમત 103 રૂપિયાથી શરૂ થાય છે અને તેમાં વાર્ષિક રિચાર્જથી લઈને મંથલી એન્ટરટેઈન્મેન્ટ પેક અને એક સસ્તો એડ ઓન વિકલ્પ સુદ્ધા સામેલ છે. આ વખતે જિયોની એક ખાસ વાત ગૂગલ સાથે કરાયેલી ભાગીદારી છે જે હેઠળ કેટલાક પસંદગીના પ્લાન્સમાં Gemini Pro AI ની સુવિધા પણ આપવામાં આવી રહી છે.
Hero Annual Recharge પ્લાન- 3599 રૂપિયા
Happy New Year 2026 નો સૌથી પ્રિમિયમ પ્લાન Hero Annual Recharge પ્લાન છે. જેની કિંમત 3599 રૂપિયા છે. આ પ્લાનની વેલિડિટી 365 દિવસ છે એટલે કે એક વર્ષ સુધી વારંવાર રિચાર્જ કરાવવાની ઝંઝટ નહીં. જેમાં રોજ 2.5 જીબી ડેટા મળે છે, આ સાથે જ ડિયોનું 5જી નેટવર્ક પણ ઉપલબ્ધ છે એટલે કે અનલિમિટેડ 5જી ડેટાનો પણ ફાયદો મળશે. આ ઉપરાંત અનલિમિટેડ વોઈસ કોલિંગ અને રોજ 100 એસએમએસની સુવિધા પણ મળશે.
આ પ્લાનની સૌથી મોટી ખાસિયત છે તેમાં મળતું 18 મહિનાનું ગૂગલ જેમિની પ્રો સબસ્ક્રિપ્શન છે. જિયો મુજબ Gemini Pro AI સર્વિસ પ્રોડક્ટિવિટી વધારવા અને એડવાન્સ AI ટૂલ્સના ઉપયોગ પર ફોકસ કરે છે. આ પ્લાન ખાસ કરીને એવા યૂઝર્સ માટે છે જે OTTથી વધુ લોંગ ટર્મ વેલ્યૂ અને સ્માર્ટ AI ફીચર્સને પ્રાથમિકતા આપે છે.
Super Celebration Monthly પ્લાન: 500 રૂપિયા
જે યૂઝર્સ ઓટીટી અને એન્ટરટેન્મેન્ટને વધુ મહત્વ આપે છે તેમના માટે જિયોએ Super Celebration Monthly પ્લાન રજૂ કર્યો છે. આ પ્લાનની કિંમત 500 રૂપિયા છે અને તેની વેલિડિટી 28 દિવસની છે. તેમાં રોજ 2 જીબી ડેટા, અનલિમિટેડ 5જી ડેટા એક્સેસ, અનલિમિટેડ કોલિંગ અને 100 એસએમએસ રોજના મળે છે. આ પ્લાનમાં લગભગ 500 રૂપિયા પ્રતિ માસની વેલ્યૂવાળા OTT બંડલ સામેલ છે. જેમાં YouTube Premium, JioHotstar, Amazon Prime Video Mobile Edition, Sony LIV, ZEE5, Lionsgate Play, Discovery+, Sun NXT, Hoichoi, FanCode, Chaupal, Planet Marathi અને Kancha Lanka જેવા અનેક મોટા પ્લેટફોર્મ્સ સામેલ છે. ખાસ વાત એ છે કે આ માસિક પ્લાનમાં પણ 18 મહિનાનું Google Gemini Pro સબસ્ક્રિપ્શન મળશે.
Flexi Pack એડ ઓન- 103 રૂપિયા
ઓછા બજેટવાળા અથવા વધારાના ડેટા અને OTT ની જરૂરિયાત ધરાવતા યૂઝર્સ માટે Jio એ Flexi Pack એડ ઓન લોન્ચ કર્યો છે. તેની કિંમત ફક્ત 103 રૂપિયા છે અને વેલિડિટી 28 દિવસ છે. આ પેકમાં એક સાથે 5જીબી ડેટા મળે છે. આ ઉપરાંત યૂઝર પોતાની પસંદ મુજબ એક એન્ટરટેઈન્મેન્ટ પેક પસંદ કરી શકે છે. જેમાં હિંન્દી પેક, ઈન્ટરનેશનલ પેક, કે રિજિયોનલ પેકનો વિકલ્પ મળે છે. દરેક પેકમાં મર્યાદિત OTT પ્લેટફોર્મ્સ સામેલ કરાયા છે. જેથી કરીને યૂઝર પોતાની ભાષા અને કન્ટેન્ટ પસંદ મુજબ એન્ટરટેઈન્મેન્ટની મજા માણી શકે.
કેવી રીતે કરવું રિચાર્જ
જિયોના આ હેપ્પી ન્યૂ યર 2026 પ્રીપેઈડ પ્લાન સમગ્ર ભારતમાં ઉપલબ્ધ છે. યૂઝર તેને જિયોની અધિકૃત વેબસાઈટ, MyJio એપ અને દેશભરના અધિકૃત રિટેલ સ્ટોર્સથી રિચાર્જ કરી શકે છે. નવા વર્ષની શરૂઆતમાં જિયોની આ ઓફર એવા લોકો માટે ખાસ છે જે ડેટા, એન્ટરેઈન્મેન્ટ અને AI ટેક્નોલોજી ત્રણેયનો ફાયદો એક સાથે લેવા માંગે છે.
