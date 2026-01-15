Prev
Jio નો એવો પ્લાન જે લીધા પછી રિચાર્જ કરવાનું ભૂલી જશો, ડેટા અને OTT પણ મળશે ફ્રી

Jio Recharge Plan: જો તમે વારંવાર મોબાઈલ રિચાર્જ કરાવવાની માથાકૂટથી પરેશાન છો, તો Jioનો આ એન્યુઅલ (વાર્ષિક) પ્લાન તમારા માટે મોટી રાહત બની શકે છે. 365 દિવસની વેલિડિટી, રોજ 2.5GB ડેટા, અનલિમિટેડ કોલિંગ, 5G અને OTT સબસ્ક્રિપ્શન સાથે આ પ્લાન અત્યારે ખૂબ ચર્ચામાં છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Jan 15, 2026, 10:03 AM IST

Jio Recharge Plan: જો તમારા ફોનમાં Reliance Jio નું સિમ છે, તો આ સમાચાર તમારા કામના છે. વારંવાર રિચાર્જ કરાવવાની ઝંઝટ અને પ્લાન પૂરો થવાની ટેન્શનથી પરેશાન યૂઝર્સ માટે જીયોએ પોતાના પોર્ટફોલિયોમાં લાંબી વેલિડિટીવાળા પ્લાન્સને વધુ મજબૂત બનાવ્યા છે. ખાસ વાત એ છે કે જીયોનો એક એવો વાર્ષિક પ્લાન પણ છે, જે આખા વર્ષની ચિંતા એકસાથે ખતમ કરી દે છે. મોબાઈલ યૂઝર્સને વારંવાર રિચાર્જ ન કરાવવું પડે, તે જરૂરિયાતને સમજીને જીયોએ પોતાના ઘણા પ્લાન્સમાં લાંબી વેલિડિટી આપવાનું શરૂ કર્યું છે. જ્યાં પહેલા મોટાભાગના પ્લાન 28 દિવસના હતા, હવે કંપની 84 દિવસ, 90 દિવસ, 98 દિવસ, 200 દિવસ અને 336 દિવસ જેવી વેલિડિટીવાળા પ્લાન્સ પણ ઓફર કરી રહી છે.

જીયોનો સૌથી કિફાયતી એન્યુઅલ પ્લાન
જો તમે આખા વર્ષ માટે એક જ વાર રિચાર્જ કરવા માંગો છો, તો જીયોનો 3599 રૂપિયા વાળો વાર્ષિક પ્લાન તમારા માટે શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ સાબિત થઈ શકે છે. પહેલી નજરે આ પ્લાન થોડો મોંઘો લાગી શકે છે, પરંતુ જ્યારે તેનો રોજનો ખર્ચ ગણવામાં આવે છે, ત્યારે તે ઘણો સસ્તો પડે છે.

આખા વર્ષની વેલિડિટીનો ફાયદો
આ રિચાર્જ પ્લાનની સૌથી મોટી વિશેષતા તેની 365 દિવસની વેલિડિટી છે. એટલે કે એકવાર રિચાર્જ કરાવ્યા પછી આખું વર્ષ પ્લાન ખતમ થવાની ચિંતા રહેતી નથી. આ પ્લાન એવા યૂઝર્સ માટે ખાસ છે જે લાંબા સમય સુધી એક જ નંબરનો ઉપયોગ કરે છે.

અનલિમિટેડ કોલિંગ અને SMS સુવિધા
જીયોના આ વાર્ષિક પ્લાનમાં તમામ નેટવર્ક પર અનલિમિટેડ કોલિંગની સુવિધા મળે છે. તેની સાથે જ દરરોજ 100 ફ્રી SMS પણ આપવામાં આવે છે, જેનાથી કોલિંગ અને મેસેજિંગ બંને જરૂરિયાતો સરળતાથી પૂરી થઈ જાય છે.

ડેટાના મામલામાં પણ દમદાર
જો તમને વધુ ડેટાની જરૂર હોય, તો આ પ્લાન એ બાબતમાં પણ નિરાશ નથી કરતો. આમાં કુલ 912GB થી વધુ ડેટા આપવામાં આવે છે, એટલે કે દરરોજ 2.5GB હાઈ-સ્પીડ ડેટા વાપરી શકાય છે. આ ઉપરાંત, એલિજિબલ યૂઝર્સને અનલિમિટેડ 5G ડેટાનો ફાયદો પણ મળે છે.

એક્સ્ટ્રા બેનિફિટ્સ પણ
જીયો આ વાર્ષિક રિચાર્જ પ્લાનમાં કેટલાક ખાસ વધારાના ફાયદા પણ આપી રહ્યું છે. Google Gemini Pro 35,100 રૂપિયાની કિંમતનું ફ્રી સબસ્ક્રિપ્શન. Cloud Storage યૂઝર્સને 50GB Jio AI Cloud Storage આપવામાં આવે છે.

OTT અને એન્ટરટેઈનમેન્ટનો પૂરો પેકેજ
જો તમે OTT પ્લેટફોર્મ પર કન્ટેન્ટ જોવાનું પસંદ કરો છો, તો આ પ્લાન વધુ આકર્ષક બની જાય છે. આમાં 3 મહિના માટે Jio Hotstarનું સબસ્ક્રિપ્શન મળે છે, સાથે જ Jio TV નું ફ્રી એક્સેસ પણ આપવામાં આવે છે. આ સિવાય પ્લાનમાં 2 મહિનાનો Jio Homeનો ફ્રી ટ્રાયલ પણ સામેલ છે.

આ વાર્ષિક પ્લાન એવા યૂઝર્સ માટે સર્વશ્રેષ્ઠ છે, જેઓ વારંવારના રિચાર્જથી છુટકારો મેળવવા માંગે છે, વધુ ડેટા વાપરે છે અને કોલિંગ તથા એન્ટરટેઈનમેન્ટ બંનેનો પૂરો ફાયદો એક જ પ્લાનમાં મેળવવા માંગે છે.

