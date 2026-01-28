Prev
Jio Hotstar: જિયો હોટસ્ટારે લોન્ચ કર્યા નવા મંથલી પ્લાન, સબ્સક્રિપ્શનમાં મોટા ફેરફાર, 80 રુપિયામાં મળશે ઘણું બધું

Jio Hotstar Latest Monthly Plans: જો તમે જિયો હોટસ્ટાર પર આવેલી ફિલ્મો અને વેબ સીરીઝ જોવા માંગો છો તો તેના માટે બેસ્ટ સમય છે. કારણ કે જિયો હોટસ્ટારએ યુઝર્સ માટે સૌથી સસ્તા મંથલી પ્લાન લોન્ચ કરી દીધા છે. જેમાં તમે ખૂબ ઓછા ખર્ચે જિયો હોટસ્ટારનું સબ્સક્રિપ્શન લઈ શકો છો.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Jan 28, 2026, 08:35 PM IST

Jio Hotstar Latest Monthly Plans: જિયો હોટસ્ટાર તરફથી દર્શકો માટે જોરદાર જાહેરાત કરી દેવામાં આવી છે. મંથલી સબ્સક્રિપ્શન મામલે જિયો હોટસ્ટારે અન્ય ઓટીટી પ્લેટફોર્મને મોટો આંચકો આપી દીધો છે. જિયો હોટસ્ટાર તરફથી હવે મોબાઈલથી લઈ 4k ટીવી સુધીના દરેક દર્શક માટે અલગ અલગ પ્લાન લોન્ચ કર્યા છે. જેના કારણે યુઝર્સને ઓછા ખર્ચે પણ જિયો હોટસ્ટારનું સબ્સક્રિપ્શન મળશે. 

જિયો હોટસ્ટાર એવા લોકોનું ફેવરિટ ઓટીટી પ્લેટફોર્મ છે જેઓ મેચ, લાઈવ સ્પોર્ટસ, વેબ સીરીઝ અને ફિલ્મો ઘર બેઠા જોવાના શોખીન હોય. જો તમે પણ જિયો હોટસ્ટારના ચાહક છો તો આ ખબર તમારા માટે ગુડ ન્યુઝ છે. કારણ કે જિયો હોટસ્ટારે યુઝર્સને ધ્યાનમાં રાખી પોતાના મંથલી સબ્સક્રિપ્શન પ્લાનમાં ધરખમ ફેરફાર કર્યા છે. જિયો હોટસ્ટારે અલગ અલગ 3 કેટેગરીમાં મંથલી પ્લાન રજૂ કર્યા છે. જેમાં મોબાઈલ, સુપર અને પ્રીમિયમ પ્લાનનો સમાવેશ થાય છે. કંપનીએ આ નિર્ણય એટલા માટે કર્યો છે કે તેઓ ઓટીટીને દર્શકો માટે વધારે પરવળે તેવું બનાવવા માંગે છે. તેઓ યુઝર્સને એક મોકો આપે છે કે તેઓ પોતાની પસંદ અને જરુરીયાત પ્રમાણે વિકલ્પ પસંદ કરે. નવા મંથલી પ્લાન 28 જાન્યુઆરી 2026 થી લાગુ થઈ ચુક્યા છે. તો ચાલો તમને વિસ્તારપૂર્વક જણાવીએ જિયો હોટસ્ટારના અલગ અલગ પ્લાન વિશે.

જિયો હોટસ્ટારનો મોબાઈલ પ્લાન

જે યુઝર્સ જિયો હોટસ્ટાર ફક્ત મોબાઈલ પર જોવા માંગે છે તેમને સૌથી સસ્તો વિકલ્પ આપવામાં આવ્યો છે. ફક્ત મોબાઈલ માટેના સબ્સક્રિપ્શન માસિક 79 રુપિયાથી શરુ થાય છે. જો કે આ પ્લાનમાં એક સમયે એક જ મોબાઈલમાં સ્ટ્રીમિંગ થઈ શકશે. જેમાં વીડિયો ક્વોલિટી 720p HD સુધી મર્યાદિત છે. આ પ્લાનમાં હોલીવુડ કંટેટં જોવા નહીં મળે. જો કોઈ યુઝર્સ હોલીવુડ કંટેંટ પણ જોવા માંગે તો તેણે 49 રુપિયા પ્રતિમાસ એડ ઓન કરવાના રહેશે. મોબાઈલ માટે 3 મહિનાનો પ્લાન 149 રુપિયા છે જ્યારે વાર્ષિક પ્લાન 499 રુપિયા.

જિયો હોટસ્ટાર ટીવી માટે પ્લાન

પ્રીમિયમ પ્લાન જિયો હોટસ્ટારનો સૌથી મોંઘો પ્લાન છે. જેમાં યુઝર્સ ટીવી પર હાઈ ક્વોલિટી કંટેંટ જોવા માંગે તો તેની કિંમત પ્રતિ માસ 299 રુપિયા છે. આ પ્લાનનો 3 મહિનાનો ચાર્જ 699 અને વર્ષનો ચાર્જ 2199 છે. આ પ્લાનમાં એક સાથે 4 ડિવાઈસમાં સ્ટ્રીમિંગની સુવિધા મળે છે. આ પ્લાનમાં હોલીવુડ કંટેટ પણ જોઈ શકાય છે. જેમાં લાઈવ સ્પોર્ટસ અને લાઈવ શો સિવાય બધું જ એડ ફ્રી જોવા મળશે. 

જિયો હોટસ્ટારનો મોબાઈલ અને ટીવી બંને માટેનો પ્લાન

જિયો હોટસ્ટારે સુપર પ્લાન પણ લોન્ચ કર્યો છે. જેમાં યુઝર મોબાઈલ સાથે લેપટોપ, ટેબલેટ અથવા સ્માર્ટ ટીવીમાં કંટેંટ જોઈ શકશે. જેની કિંમત મંથલી 149 રુપિયા છે. આ પ્લાનમાં એકસાથે 2 ડિવાઈસમાં સ્ટ્રીમિંગ થઈ શકે છે. સુપર પ્લાનમાં જિયો હોટસ્ટારનું બધું જ કંટેંટ જોવા મળે છે. જો કે આ પ્લાન એડ ફ્રી નથી. સુપર પ્લાનનો 3 મહિનાનો ચાર્જ 349 રુપિયા અને વર્ષનો પ્લાન 1099 રુપિયા છે. 

