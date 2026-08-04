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Jioએ યુઝર્સ માટે લોન્ચ કર્યો 3-in-1 Plans, હવે એક જ પ્લાનમાં હાઈ-સ્પીડ ઈન્ટરનેટ, 1000+ ટીવી ચેનલ અને 12 OTTની મજા

Reliance Jio Unveils New Home Plans: Jioએ તેમના યુઝર્સ માટે એક શાનદાર પ્લાન લોન્ચ કર્યા છે. જિઓએ તેના યુઝર્સને ખુશ કરવા માટે નવા 3-in-1 જિઓ હોમ પ્લાન લોન્ચ કર્યા છે. આ પ્લાનની 400 રૂપિયા મહિનાથી શરૂ થાય છે. આ પ્લાન્સમાં ટીવી, હાઈ-સ્પીડ Wi-Fi, 1000+ લાઈવ ચેનલ અને 12 OTT એપનો ફાયદો મળશે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 04, 2026, 09:57 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 09:57 PM IST
Jioએ યુઝર્સ માટે લોન્ચ કર્યો 3-in-1 Plans, હવે એક જ પ્લાનમાં હાઈ-સ્પીડ ઈન્ટરનેટ, 1000+ ટીવી ચેનલ અને 12 OTTની મજા

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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