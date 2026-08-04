/Jioએ યુઝર્સ માટે લોન્ચ કર્યો 3-in-1 Plans, હવે એક જ પ્લાનમાં હાઈ-સ્પીડ ઈન્ટરનેટ, 1000+ ટીવી ચેનલ અને 12 OTTની મજા

Reliance Jio Unveils New Home Plans: દેશની સૌથી મોટી ટેલિકોમ કંપની Jioએ તેના હોમ બ્રોડબેન્ડ ગ્રાહકો માટે નવા જિઓ હોમ પેક્સ લોન્ચ કર્યા છે. આ પ્લાન400 રૂપિયા પ્રતિ મહિને શરૂ થશે છે. આ પ્લાનમાં તમને હાઈ-સ્પીડ ઈન્ટરનેટ, લાઈવ ટીવી ચેનલ અને OTT એપનો ફાયદો એક સાથે મળી જાશે. ખાસ વાત એ છે કે, યુઝર્સ તેમની જરૂરિયાત મુજબ TV Only, Wi-Fi Only અથવા Wi-Fi + TV + OTT વાળો પ્લાન પસંદ કરી શકે છે.
જિઓએ લોન્ચ કર્યા ત્રણ નવા હોમ પ્લાન
રિલાયન્સ જિઓએ બ્રોડબેન્ડ પ્લાનની લિસ્ટમાં ત્રણ નવી કેટેગરીના હોમ પ્લાન્સ લોન્ચ કર્યા છે. જેમાં Jio Home TV Only Pack, Jio Home Wi-Fi Only Pack, Jio Home Wi-Fi + TV + OTT Pack. આ પ્લાનનો ઉદ્દેશ્ય અલગ-અલગ જરૂરિયાત ધરાવતા ગ્રાહકોને તેમની પસંદગી અનુસાર પ્લાન ઉપલબ્ધ કરાવવાનો છે. એટલે કે હવે તમારે એ સુવિધાઓ માટે પૈસા નહીં આપવા પડે જેનો તમે ઉપયોગ કરતા નથી.
Jio Home: TV Only પ્લાનની કિંમત
જો તમારા ઘરમાં ઈન્ટરનેટની જરૂરિયાત ઓછી છે અને તમે માત્ર લાઈવ ટીવી ચેનલ તથા OTT કન્ટેન્ટ જોવા માંગો છો, તો Jio Home TV Only Pack તમારા માટે બેસ્ટ પ્લાન છે. આ પ્લાનની શરૂઆતી કિંમત 400 રૂપિયા પ્રતિ માસ છે. બીજીતરફ ગ્રાહકો ઈચ્છે તો 1,000 રૂપિયામાં 2 મહિના અથવા 2,000 રૂપિયામાં 5 મહિનાવાળો વિકલ્પ પણ પસંદ કરી શકે છે.
Jio Home TV-Only Pack ના ફાયદા
Jio Home TV-Only Pack એવા યુઝર્સ માટે છે જેને માત્ર ટીવી એન્ટરટેઈનમેન્ટ જોઈએ છે અને ઈન્ટરનેટ કે Wi-Fiની જરૂર નથી. આ પ્લાનમાં 1000થી વધુ લાઈવ ટીવી ચેનલ, 12થી વધુ OTT એપ, Play/Pause Live TV ફીચર અને ટીવી પર YouTube જોવાની સુવિધા મળે છે. આ ઉપરાંત કંપની વેલકમ ઓફર હેઠળ ગ્રાહકોને 12 એન્ટરટેઈનમેન્ટ OTT એપનું એક્સેસ કોઈપણ વધારાના શુલ્ક વગર આપી રહી છે.
Jio Home: Wi-Fi Only પ્લાનની કિંમત
જે યુઝર્સને માત્ર બ્રોડબેન્ડ ઈન્ટરનેટ જોઈએ છે, તેમના માટે જિઓએ Wi-Fi Only Pack રજૂ કર્યું છે. આ પ્લાન બે સ્પીડ વિકલ્પોમાં ઉપલબ્ધ છે. પહેલો 30 Mbps સ્પીડવાળો પ્લાન છે, જેની કિંમત એક મહિના માટે 450 રૂપિયા છે, જો ગ્રાહક 2,200 રૂપિયામાં 5 મહિનાનું રિચાર્જ કરાવે છે.
Jio Home Wi-Fi Only Pack ના ફાયદા
આમાં ઘર માટે 30 Mbps ફાઈબર ઈન્ટરનેટ મળે છે, જે સ્માર્ટ ડિવાઈસ કનેક્ટ કરવા, ઓનલાઈન અભ્યાસ, વીડિયો કોલ, વેબ બ્રાઉઝિંગ અને OTT પર મૂવીઝ કે વેબ સિરીઝ જોવા જેવી રોજિંદી જરૂરિયાતો માટે પૂરતું છે. જો તમને આનાથી વધારે સ્પીડ જોઈએ, તો જિઓ 100 Mbps Wi-Fi Only Pack પણ ઓફર કરે છે. તેની કિંમત એક મહિના માટે 600 રૂપિયા છે.
Jio Home Wi-Fi + TV + OTT Pack ની કિંમત
જો તમે ઈન્ટરનેટ, લાઈવ ટીવી અને OTT એપનો ફાયદો એક સાથે ઈચ્છો છો, તો જિઓનું 3-in-1 હોમ પેક સૌથી ઉત્તમ છે. 30 Mbps સ્પીડવાળા પ્લાન એક મહિના માટે તમારે 555 રૂપિયા ચૂકવવા પડશે છે. આ ઉપરાંત કંપની 2,222 રૂપિયામાં 3 મહિનાનું રિચાર્જ કરાવવા પર 1 મહિનો મફત પણ આપી રહી છે. આ પ્લાનમાં યુઝર્સને અનલિમિટેડ 30 Mbps ફાઈબર ઈન્ટરનેટ, 1000થી વધારે લાઈવ ટીવી ચેનલ અને 12 OTT એપનું એક્સેસ મળે છે.
Jio Home Wi-Fi + TV + OTT પ્લાનના ફાયદા
જિઓના આ પ્લાનમાં યુઝર્સને અનલિમિટેડ 30 Mbps ફાઈબર ઈન્ટરનેટ, 1000થી વધારે લાઈવ ટીવી ચેનલ અને 12 OTT એપનું એક્સેસ મળે છે. જો ઘરમાં ઘણા લોકો એક સાથે Smart TV, મોબાઈલ, લેપટોપ અને ટેબ્લેટ પર ઈન્ટરનેટનો ઉપયોગ કરતા હોય, તો આ પ્લાન વધુ સારો સાબિત થઈ શકે છે.