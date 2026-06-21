/Jio નો મોટો દાવ, માત્ર ₹799 માં લોન્ચ કર્યો 4G ફોન, મળશે શાનદાર ફીચર્સ

Cheapest 4G Phone: મધ્યપૂર્વમાં ચાલી રહેલા તણાવને કારણે દુનિયાભરમાં સપ્લાય ચેન પર મોટી અસર પડી છે. સપ્લાય ચેન પ્રભાવિત થવાથી મોબાઈલના જરૂરી પાર્ટ્સ (કાચો માલ) માં પણ અછત ઉભી થઈ છે. તેવામાં મોબાઈલ ફોનની કિંમતો વધી રહી છે, જેના કારણે ઘણા લોકો ફોન લઈ શકતા નથી. તેવા લોકો માટે રિલાયન્સ જિયોએ પોતાની JioBharat સિરીઝનો નવો અને સસ્તો 4G ફોન JioBharat V4 લોન્ચ કર્યો છે. જેની કિંમત માત્ર 799 રૂપિયા રાખવામાં આવી છે.
800 રૂપિયાથી પણ ઓછી કિંમતમાં મળનાર આ ફોન ખુબ કમાલનો છે. આ ફોનને લઈને જિયોનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય તે લોકો સુધી 4G કનેક્ટિવિટી પહોંચાડવાનો છે, જે મોંઘા સ્માર્ટફોન ખરીદી શકતા નથી કે જેને ટચસ્કક્રીન ફોન ચલાવવામાં સમસ્યા થાય છે. આ ફોન તેવા યુઝર્સ માટે બેસ્ટ છે, જે કીપેડની સાથે હાઈ-સ્પીડ ઈન્ટરનેટની મજા માણવા ઈચ્છે છે.
JioBharat V4 ના ફીચર્સ અને સ્પેસિફિકેશન
જિયોનો આ ફોન મોડર્ન લુકની સાથે આવે છે અને તેમાં બે શાનદાર કલર ઓપ્શન પણ ઉપલબ્ધ છે- બૂલ અને બ્લેક. જિયોએ તેને સેફ્ટી ફર્સ્ટ ફોન કહ્યો છે. તેમાં મોનિટરિંગ અને યુઝર મેનેજર જેવા સ્માર્ટ ફીચર આપવામાં આવ્યા છે, જેનાથી તમે તમારા પરિવાર રીતે સુરક્ષિત કનેક્ટ રહી શકો છો.
આ સસ્તા 4G કીપેડ ફોન પર યુઝર્સ જિયો નેટવર્કની મદદથી ફિલ્મો, વીડિયો સ્ટ્રીમિંગ અને લાઇવ સ્પોર્ટ્સ હાઇલાઇટ્સની મજા લઈ શકે છે. આ ફોનના સૌથી મોટા ફીચર્સની વાત કરીએ તો તે JioPay સપોર્ટ છે. આ ફોનથી તમે બેંક એકાઉન્ટ દ્વારા UPI પેમેન્ટ કરી શકો છો.
આ ફોનની અન્ય એક ખાસ વાત છે તેનું સેફ્ટી શીલ્ડ. તેની સહાયતાથી તમે JioBharat V4 ફોનને તમારા સ્માર્ટફોનની સાથે કનેક્ટ કરી શકશો.
તે માટે તમારે JioThing નામની એપનો ઉપયોગ કરવો પડશે, ત્યારબાદ તમે તમારા ફોનથી JioBharat V4 નું લોકેશન ટ્રેક કરી શકશો અને સાથે એપ્સ અને કોલ્સને મેનેજ કરી શકશો. સાથે JioThing એપની સહાયતાથી શંકાસ્પદ કોલ્સને મેનેજ કે બ્લોક કરી શકશો.
આ ફોનનો ઉપયોગ કરવા માટે તમારે મોંઘા રિચાર્જની જરૂર પડશે નહીં. તમે માત્ર 123 રૂપિયાના પ્લાનની સાથે તેની મજા લઈ શકશો. જો તમે JioBharat V4 ફોન ખરીદવા ઈચ્છો છો તો તમે જિયોની સત્તાવાર વેબસાઇટ, જિયોમાર્ચ, રિલાયન્સ ડિજિટલ કે અન્ય સ્ટોર પરથી ખરીદી શકો છો.