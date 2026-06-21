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Jio નો મોટો દાવ, માત્ર ₹799 માં લોન્ચ કર્યો 4G ફોન, મળશે શાનદાર ફીચર્સ

JioBharat V 4: મોબાઈલ ફોનની વધતી કિંમતો વચ્ચે જિયોએ બજેટ યુઝર્સ માટે નવો  JioBharat V4 ફોન લોન્ચ કર્યો છે. જેની કિંમત માત્ર 799 રૂપિયા રાખવામાં આવી છે. આ ફોનમાં સ્માર્ટફોન જેવા ઘણા ફીચર્સ મળશે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 21, 2026, 04:18 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 04:18 PM IST
Jio નો મોટો દાવ, માત્ર ₹799 માં લોન્ચ કર્યો 4G ફોન, મળશે શાનદાર ફીચર્સ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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