/Jioનો નવો પ્લાન લોન્ચ, માત્ર ₹2,000માં આખું વર્ષ માણો 15+ OTT એપ્સની મજા, સાથે 5G ડેટા પણ ફ્રી

Jio Recharge Plan : જો તમને મૂવીઝ, વેબ સિરીઝ અને લાઈવ સ્પોર્ટ્સ જોવાનો શોખ હોય પણ દર મહિને વિવિધ OTT એપ્સ રિચાર્જ કરવામાં ઘણા પૈસા ખર્ચતા હોય, તો રિલાયન્સ જિયો તમારા માટે એક મોટું સરપ્રાઈઝ લઈને આવ્યું છે. દેશની સૌથી મોટી ખાનગી ટેલિકોમ કંપની Jioએ ભારતીય યુઝર્સ માટે બે શાનદાર નવા OTT પ્લાન લોન્ચ કર્યા છે.
₹550 અને ₹2,000ની કિંમતના આ પ્લાન માત્ર ડેટા જ નહીં પરંતુ YouTube Premium, Amazon Prime Lite અને JioHotstar સહિત 15થી વધુ મુખ્ય OTT પ્લેટફોર્મ્સ પણ મળી રહ્યા છે. ત્યારે આ લેખમાં આ નવા પ્લાન પર એક નજર કરીએ...
Jio પહેલાથી જ તેના યુઝર્સ માટે ₹200નો OTT પ્લાન ઓફર કરે છે. હવે નવા ₹550 અને ₹2,000ના પ્લાન ઉમેરવામાં આવ્યા છે. આ બંને ડેટા વાઉચર છે, તેનો ઉપયોગ કરવા માટે યુઝર્સ પાસે પહેલાથી જ એક્ટિવ રિચાર્જ પ્લાન હોવો જરૂરી છે.
₹550 વાળો Jio OTT પ્લાન
₹550નો પ્લાન 84 દિવસની માન્યતા સાથે આવે છે અને કુલ 90GB ડેટા ઓફર કરે છે. આ પ્લાન એવા યુઝર્સ માટે બનાવવામાં આવ્યો છે જેમની પાસે પહેલાથી જ 3 મહિના અથવા 1 વર્ષની વેલિડિટી સાથે બેઝ પ્રીપેડ પ્લાન છે.
આ પ્લાનમાં 84 દિવસ માટે ઘણા OTT પ્લેટફોર્મના સબ્સ્ક્રિપ્શનનો સમાવેશ થાય છે. આમાં YouTube Premium, Amazon Prime Lite, JioHotstar, SonyLIV, ZEE5, Lionsgate Play, Discovery+, SunNXT, Kanccha Lannka, ETV Win, Chaupal, Hoichoi, FanCode, Times Play અને Tarang Plusનો સમાવેશ થાય છે. વધુમાં, તે JioTV પણ મળે છે.
યુઝર્સ JioTV મોબાઇલ એપ્લિકેશન દ્વારા 1,000થી વધુ લાઇવ ટીવી ચેનલો પણ જોઈ શકશે. જો ગ્રાહકના બેઝ પ્લાનમાં 5G શામેલ નથી, તો આ પાસ 5G અપગ્રેડ કરે છે. જો કે, 5G લાભ મહત્તમ 84 દિવસ માટે અથવા બેઝ પ્લાનની વેલિડિટી સમાપ્ત થાય ત્યાં સુધી, જે પહેલા આવે ત્યાં સુધી રહેશે.
₹2000 વાળો Jio OTT પ્લાન
₹2,000 Jio OTT પ્લાન 365 દિવસની વેલિડિટી સાથે આવે છે. તે આખા વર્ષ માટે 365 GB ડેટા આપે છે. આ પ્લાન એવા યુઝર્સ માટે છે જેમની પાસે પહેલાથી જ એક વર્ષની વેલિડિટી સાથે બેઝ પ્રીપેડ પ્લાન છે.
આ પ્લાન YouTube Premium, Amazon Prime Lite, JioHotstar, SonyLIV, ZEE5, Lionsgate Play, Discovery+, SunNXT, Kanccha Lannka, ETV Win, Chaupal, Hoichoi, FanCode, Times Play અને Tarang Plus જેવા OTT પ્લેટફોર્મની એક્સેસ આપે છે. વધુમાં, તે JioTV એપ દ્વારા 1,000થી વધુ લાઇવ ટીવી ચેનલો જોવાની સુવિધા આપે છે.
જો યુઝર્સ બેઝ પ્લાનમાં પહેલાથી 5G શામેલ ન હોય તો આ પ્લાનમાં 5G અપગ્રેડ લાભ પણ આપે છે. જો કે, 5G લાભ 84 દિવસ માટે અથવા બેઝ પ્લાનની વેલિડિટી સમાપ્ત થાય ત્યાં સુધી, જે પણ પહેલા થાય ત્યાં સુધી માન્ય છે.
આ પ્લાન કોના માટે છે ?
Jioના નવા OTT પાસ એવા યુઝર્સ માટે આદર્શ છે જેઓ એક જ પ્લાનમાં મોબાઇલ ડેટાની સાથે મલ્ટીપલ OTT પ્લેટફોર્મ અને લાઇવ ટીવી ચેનલોની એક્સેસ ઇચ્છે છે. ₹550નો પ્લાન 84 દિવસ માટે 90 GB ડેટા સાથે આવે છે, જ્યારે ₹2,000નો પ્લાન 365 દિવસ માટે 365 GB ડેટા સાથે આવે છે.