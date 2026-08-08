Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Technology
  • /Jioનો નવો પ્લાન લોન્ચ, માત્ર ₹2,000માં આખું વર્ષ માણો 15+ OTT એપ્સની મજા, સાથે 5G ડેટા પણ ફ્રી

Jioનો નવો પ્લાન લોન્ચ, માત્ર ₹2,000માં આખું વર્ષ માણો 15+ OTT એપ્સની મજા, સાથે 5G ડેટા પણ ફ્રી

Jio Recharge Plan : જો દર મહિને વિવિધ OTT એપ્સના સબ્સ્ક્રિપ્શન લેવાથી તમારું બજેટ ખોરવાઈ રહ્યું હોય, તો રિલાયન્સ Jio તમારા માટે એક નવો પ્લાન લઈને આવ્યું છે. કંપનીએ ₹550 અને ₹2,000ની કિંમતના બે નવા OTT પ્લાન લોન્ચ કર્યા છે. આ નવા પ્લાનમાં OTT સાથે 5G ઇન્ટરનેટ પણ મળશે.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Aug 08, 2026, 04:38 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 04:38 PM IST
Jioનો નવો પ્લાન લોન્ચ, માત્ર ₹2,000માં આખું વર્ષ માણો 15+ OTT એપ્સની મજા, સાથે 5G ડેટા પણ ફ્રી

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
શું કરિયાણાના દુકાનદારો અને વેપારીઓ પર પણ લાગશે UPI ચાર્જ? સામે આવ્યું મોટું અપડેટ!
2
3
4
5