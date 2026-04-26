Prev
Next
દરરોજ 2GB ડેટા, અનલિમિટેડ કોલિંગ અને OTTની મજા, જિયોનો શાનદાર પ્લાન

Reliance Jio Recharge Plan: આ પ્લાનની સાથે તમને 84 દિવસની વેલિડિટી મળે છે, એટલે કે આશરે ત્રણ મહિના સુધી તમને રિચાર્જની ઝંઝટમાંથી છુટકારો મળી જશે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Apr 26, 2026, 08:27 AM IST
  • જિયોના 949 રૂપિયાના પ્લાનમાં 84 દિવસની વેલિડિટી
  • અનલિમિટેડ કોલિંગ અને દરરોજ 2જીબી ડેટાનો લાભ
  • પ્લાનમાં તમને મળશે જિયોહોટસ્ટારનું ફ્રી સબ્સક્રિપ્શન

Trending Photos

Reliance Jio Recharge Plan: જો તમે વારંવાર રિચાર્જ કરાવવાથી પરેશાન છો અને એક એવો પ્લાન ઈચ્છો છો જે લાંબો ચાલે અને દરેક જરૂરિયાત પુરી કરે, તો આ પ્લાન તમારા માટે ખાસ હોઈ શકે છે. 949 રૂપિયાનો આ પ્રીપેડ પ્લાન ખુબ ચર્ચામાં છે, કારણ કે તેમાં ડેટા, કોલિંગ અને એન્ટરટેઈનમેન્ટનું સારૂ કોમ્બિનેશન મળે છે.

આ પ્લાનમાં ક્યા લાભ મળશે?
આ પ્લાનની સાથે તમને 84 દિવસની વેલિડિટી મળશે. સાથે દેશભરમાં અનલિમિટેડ કોલિંગ અને ફ્રી નેશનલ રોમિંગની સુવિધા આપવામાં આવે છે. ડેટાની વાત કરીએ તો તેમાં દરરોજ 2GB હાઈ સ્પીડ ડેટા મળે છે. એટલે કે પ્લાનમાં તમને કુલ 168GB ડેટા મળશે. આ સિવાય દરરોજ 100 SMS પણ આપવામાં આવે છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

OTT અને ડિજિટલ બેનિફિટ્સનો લાભ
આ પ્લાન માત્ર કોલ અને ડેટા સુધી સીમિત નથી. તેમાં તમને 3 મહિનાનું JioHotstar સબ્સક્રિપ્શન પણ મળે છે, જેનાથી તમે ફિલ્મો, વેબ સિરીઝ અને લાઈવ મેચની મજા માણી શકો છો. આ સિવાય જિયોટીવીનું એક્સેસ અને JioAI Cloud જેવી સુવિધાઓ પણ સામેલ છે. જો તમારી પાસે 5G ફોન છે અને તમારા વિસ્તારમાં 5જી નેટવર્ક ઉપલબ્ધ છે તો તમે અનલિમિટેડ 5G ડેટાની મજા માણી શકો છો.

ક્યા લોકો માટે ઉપયોગી છે આ પ્લાન?
આ પ્લાન તે લોકો માટે સૌથી વધુ ઉપયોગી છે જે દિવસભર ફોનનો વધુ ઉપયોગ કરે છે, જેમ કે વીડિયો સ્ટ્રીમિંગ, સોશિયલ મીડિયા કે વીડિયો કોલિંગ. જો તમે વારંવાર રિચાર્જ કરાવવાની ઝંઝટથી બચવા ઈચ્છો છો તો આ પ્લાન તમને રાહત આપી શકે છે.

એક્સ્ટ્રા ડેટા માટે ખાસ પેક
જો તમારી ડેટાની જરૂરિયાત વધારે છે તો 149 રૂપિયાનું ક્રિકેટ પેક લઈ શકો છો. તેમાં 30 દિવસ માટે 10GB એક્સ્ટ્રા ડેટા અને 3 મહિના માટે જિયોહોટસ્ટારનું એક્સેસ મળે છે, ખાસ કરીને ક્રિકેટ લવર્સ માટે આ સારો ઉપયોગ છે.

શું આ પ્લાન તમારા માટે યોગ્ય છે?
કુલ મળી 949 રૂપિયાનો આ પ્લાન એક ઓલ-ઇન-વન પેકેજ છે જેમાં કોલિંગ, ડેટા, ઓટીટી બેનિફિટ્સ અને 5જીની સુવિધા સામેલ છે. જો તમે એવો પ્લાન ઈચ્છો છો જે લાંબા સમય સુધી કોઈ મુશ્કેલી વગર કામ કરે તો આ વિકલ્પ તમારા માટે સારો છે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

...और पढ़ें
AirtelJioTech News

Trending news