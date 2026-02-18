Prev
336 દિવસ સુધી ચાલશે આ Recharge Plan, માત્ર 1748 રૂપિયામાં મળશે આટલા બેનિફિટ્સ

Jio Recharge Plan: દેશની દિગ્ગજ ટેલિકોમ રિલાયન્સ જિયો પાસે વિવિધ રિચાર્જ પ્લાન છે. યુઝર્સ પોતાની જરૂરિયાત પ્રમાણે પ્લાનની પસંદગી કરી શકે છે. આજે અમે તમને જિયોના 1748 રૂપિયાના પ્લાનની માહિતી આપીશું.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Feb 18, 2026, 05:34 PM IST
  • જિયોના 1748 રૂપિયાના પ્લાનમાં મળશે 336 દિવસની વેલિડિટી
  • પ્લાનમાં મળશે કોલિંગ અને એસએમએસનો લાભ
  • આ પ્લાનમાં નહીં મળે ડેટાનો લાભ
  •  

336 દિવસ સુધી ચાલશે આ Recharge Plan, માત્ર 1748 રૂપિયામાં મળશે આટલા બેનિફિટ્સ

Reliance Jio ના પ્રીપેડ યુઝર્સને તે વાતની જાણકારી હોવી જોઈએ કે કંપનીનો 336 દિવસની વેલિડિટીવાળો સૌથી સસ્તો રિચાર્જ પ્લાન કેટલાનો આવે છે? શું તમને ખબર છે કે 1748 રૂપિયામાં તમને 336 દિવસની લાંબી વેલિડિટીવાળો પ્લાન મળી શકે છે? 1748 રૂપિયામાં તમને કેટલા જીબી ડેટા મળશે અને આ પ્લાન ક્યા-ક્યા વધારાના બેનિફિટ્સ સાથે આવે છે? આવો જાણીએ.

Jio 1748 Plan Details
આ રિચાર્જ પ્લાનની સાથે કંપની તરફથી લોકોને અનલિમિટેડ કોલિંગનો લાભ મળશે. આ સિવાય પ્લાનમાં 3600 એસએમએસ પણ મળે છે, પરંતુ આ પ્લાનમાં યુઝર્સને ડેટાનો લાભ મળશે નહીં. એટલે કે જો તમારે ડેટાની જરૂર નથી અને માત્ર કોલિંગ કે એસએમએસના ફાયદા માટે લાંબી વેલિડિટીનો પ્લાન ઈચ્છો છો તો આ રિચાર્જ કરાવી શકો છો.

આ પ્રીપેડ પ્લાનની સાથે કેટલાક અન્ય લાભ આપવામાં આવી રહ્યાં છે જેમ કે 1748 રૂપિયામાં તમને જિયો ટીવી અને જિયો એઆઈ ક્લાઉડનું ફ્રી એક્સેસ મળશે. આ પ્લાન વોયસ ઓનલી પ્લાન છે, એટલે કે તેમાં ડેટા નો લાભ મળતો નથી. આ પ્લાન તમને કંપનીની સાઇટમાં વેલ્યુ સેક્શનમાં જોવા મળશે. આ સિવાય તમે જિયો એપથી તેનું રિચાર્જ કરી શકો છો.

કંપનીની પાસે 1748 રૂપિયા સિવાય 448 રૂપિયાનો Voice Plan ઉપલબ્ધ છે, જે 84 દિવસની વેલિડિટી સાથે આવે છે. આ પ્લાનમાં અનલિમિટેડ વોયસ કોલિંગ અને 1000 એસએમએસ મળે છે. એડિશનલ બેનિફિટ્સ બંને પ્લાનમાં એક સમાન છે.

